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ખાખીને કડક આદેશ! કાયદો-વ્યવસ્થામાં કોઈ બાંધછોડ નહીં ચાલે, ગાંધીનગરમાં મધરાતે હર્ષ સંઘવીની 'મેગા બેઠક' વહેલી સવાર સુધી ચાલી!

Gandhinagar News: રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા મુદ્દે સરકાર એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. જે સંદર્ભે ગાંધીનગરમાં મધરાતે Dy.CM હર્ષ સંઘવીની 'મેગા બેઠક' વહેલી સવાર સુધી ચાલી હોવાની વાત સામે આવી છે. હર્ષ સંઘવીએ  ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને ચર્ચા કરી હતી. જ્યાં તેમણે ખાખીને કડક આદેશ આપ્યા છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થામાં કોઈ બાંધછોડ નહીં ચાલે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:15 AM IST
ખાખીને કડક આદેશ! કાયદો-વ્યવસ્થામાં કોઈ બાંધછોડ નહીં ચાલે, ગાંધીનગરમાં મધરાતે હર્ષ સંઘવીની 'મેગા બેઠક' વહેલી સવાર સુધી ચાલી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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