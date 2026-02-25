Prev
ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની રાહ જોતા યુવાઓ માટે ખુશખબર; જાણો વર્ગ 1-2માં કેટલી જગ્યાઓ છે ખાલી?

Gujarat Government Job: ગુજરાત વિધાનસભામાં સરકારે રજૂ કરેલી માહિતી મુજબ હાલ વર્ગ 1 અને 2ની 17700થી વધુ જ જગ્યાઓ ખાલી છે. વર્ગ-1 અને વર્ગ-2ની 309 જગ્યાઓની ભરતી પ્રક્રિયા માટે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ સમક્ષ માંગણાપત્રક મોકલી દેવાવા છે. જેમાં 73 જગ્યા માટે 2024માં અને 233 જગ્યા માટે 2025માં માંગણાપત્રક મોકલાયા હતા. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:15 AM IST

ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની રાહ જોતા યુવાઓ માટે ખુશખબર; જાણો વર્ગ 1-2માં કેટલી જગ્યાઓ છે ખાલી?

Gujarat Government Job: ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની રાહ જોતા યુવાઓ માટે એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં હાલ પ્રશ્નોતરી ચાલી રહી છે. વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન પૂછાયેલા એક સવાલના જવાબમાં સરકારે સ્વીકાર્યું છે કે રાજ્યમાં હજુ પણ વર્ગ-1 અને વર્ગ-2ની 17,700થી વધુ જગ્યાઓ ખાલી છે. જોકે, આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકાર આગામી સમયમાં મોટા પાયે આયોજન કરી રહી હોવાની સ્પષ્ટતા પણ મંત્રી દ્વારા કરવામાં આવી છે.

ભરતી પ્રક્રિયાની કેવી છે સ્થિતિ
ગુજરાત સરકારે રજૂ કરેલી માહિતી મુજબ, જીપીએસસી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનારી ભરતીઓ માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ 306 જગ્યાઓ માટે માંગણાપત્રક મોકલવામાં આવ્યા છે. જેમાં વર્ષ 2024માં 73૩ જગ્યાઓ માટે માંગણાપત્રક. જ્યારે વર્ષ 2025માં 233 જગ્યાઓ માટે માંગણાપત્રક મંગાવવામાં આવ્યા છે. હાલમાં આ 306 જગ્યાઓની ભરતી પ્રક્રિયા પેન્ડિંગ છે, જે અંગે ટૂંક સમયમાં કાર્યવાહી આગળ વધશે.

ખાલી જગ્યાઓનું આંકડાકીય વિશ્લેષણ
રાજ્યમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓની જગ્યાઓ મોટી સંખ્યામાં ખાલી હોવાનું સત્તાવાર આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

કેડર મંજૂર થયેલી જગ્યાઓ ભરાયેલી જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ
વર્ગ-૧ 13,803 7,535 6,268
વર્ગ-૨ 34,335 22,857 11,478
કુલ 48,138 30,392 17,746

10 વર્ષીય ઐતિહાસિક ભરતી કેલેન્ડર
વિરોધ પક્ષના સવાલો અને પેન્ડિંગ ભરતી અંગે મંત્રીએ ગૃહમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સરકાર ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા માટે કટિબદ્ધ છે. સરકારે આગામી 10વર્ષ (2024 થી 2033) માટે ભરતી કેલેન્ડર જાહેર કર્યું છે, જેમાં કુલ 2,10,582 જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવામાં આવશે. 2024૪ની ઘણી જગ્યાઓ માટે પ્રિલિમ અને મેઈન પરીક્ષાઓ લેવાઈ ચૂકી છે, જેના પરિણામો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરી ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. ગત વર્ષે જ 30 હજારથી વધુ ઉમેદવારોને સફળતાપૂર્વક નિમણૂંક પત્રો આપવામાં આવ્યા છે.

સરકારના મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "સરકારે યુવાનોના હિતમાં ઐતિહાસિક નિર્ણય લેતા 10 વર્ષનું કેલેન્ડર જાહેર કર્યું છે, જેથી ભરતી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને સાતત્ય જળવાઈ રહેશે."
 

