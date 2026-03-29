ગુજરાતના 38 હજારથી વધુ પરિવારોના ખુલશે ખુશીઓના દ્વાર; 'પોતાના ઘરનું સ્વપ્ન' થશે સાકાર
Prime Minister's Housing Scheme: ગુજરાતમાં છેવાડાના માનવીને પાયાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવાના અભિગમ સાથે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે. આ યોજના હેઠળ રાજ્યના લાખો પરિવારો હવે કાચા મકાનોમાંથી મુક્તિ મેળવીને પોતાના પાકા ઘરમાં 'ગૃહ પ્રવેશ' કરી રહ્યા છે. આગામી 31 માર્ચના રોજ આ મકાન નિર્માણ અભિયાનમાં એક નવો અધ્યાય જોડાવા જઈ રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંદાજે રૂ. 651 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા 38 હજારથી વધુ આવાસોનું લોકાર્પણ કરશે. આ સાથે જ હજારો ગ્રામીણ પરિવારોનું સ્વમાનભેર જીવવાનું સપનું સાકાર થશે.
Prime Minister's Housing Scheme: પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) - PMAY-G એટલે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા ઘરવિહોણા અને કાચા મકાનો ધરાવતા પરિવારોને સન્માનપૂર્વકનું જીવન આપવા માટેની કેન્દ્ર સરકારની મહત્વકાંક્ષી યોજના. આ યોજના માત્ર ઈંટ-પથ્થરનું મકાન નથી આપતી, પરંતુ સન્માન, સુરક્ષા અને સ્થિરતાનું ઘર આપી રહી છે. જેને પરિપૂર્ણ કરવા રાજ્ય સરકાર પણ કટિબદ્ધ છે. આગામી 31 માર્ચ, 2026ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં નવનિર્મિત કુલ 38,949 આવાસોનું રાજ્યવ્યાપી લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. અંદાજે રૂ. 651 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા આ આવાસો ગરીબ પરિવારોના જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિનો નવો સૂરજ લાવશે.
ગ્રામીણ પરિવારોને પાયાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવાના સંકલ્પ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં અને ગ્રામ વિકાસ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્ય સરકારે ગ્રામીણ પરિવારોને પાયાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવાના સંકલ્પને વધુ વેગ આપ્યો છે. જે અન્વયે વર્ષ 2026-27ના બજેટમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ રૂ. 1,755 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જ્યારે ચાલુ વર્ષ 2025-26માં સૌથી વધુ 1,20,381 આવાસોનું નિર્માણ કરીને લાભાર્થીઓને રૂ. ૧૦૩૭.૮૪ કરોડની સહાય તેમજ ૧૦૦ ટકા રાજય ફાળા હેઠળ રૂ. ૪૭૦ કરોડથી વધુની સહાય આપવામાં આવી છે, જે 'અવિરત ગુજરાત, વિકસિત ગુજરાત'ના સૂત્રને ચરિતાર્થ કરે છે.
રાજ્ય સરકારે વિશેષ જોગવાઈઓ કરી
PMAY-G હેઠળ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના ૬૦:૪૦ના હિસ્સા સાથે લાભાર્થીને કુલ રૂ. ૧.૨૦ લાખની તબક્કાવાર સહાય આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારે વિશેષ જોગવાઈઓ કરી છે જેમાં રૂફ-કાસ્ટ લેવલે ૧૦૦ ટકા રાજ્ય ફાળા હેઠળ રૂ. ૫૦ હજારની વધારાની સહાય આપવામાં આવે છે. વધુમાં પ્રથમ હપ્તો મળ્યાના ૬ માસમાં આવાસ પૂર્ણ કરનારને રૂ. ૨૦ હજારની પ્રોત્સાહક સહાય અને મહિલા સભ્યોની સુવિધા માટે બાથરૂમ બાંધકામ માટે વધારાના રૂ. ૫ હજારની સહાય આપવામાં આવે છે. વધુમાં, લાભાર્થીઓને મનરેગા હેઠળ ૯૦ દિવસની રોજગારી પેટે રૂ. ૨૫,૯૨૦ અને સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) હેઠળ શૌચાલય માટે રૂ. ૧૨ હજારની સહાય પણ મળવાપાત્ર છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ‘આવાસ પ્લસ સર્વેક્ષણ ૨૦૨૪’ દ્વારા બાકી રહી ગયેલા પાત્ર પરિવારોને પણ આવરી લેવાની કામગીરી ચાલુ છે, જેથી વિકસિત ગુજરાત@૨૦૪૭ના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિકસિત ભારતના વિઝનને સાકાર કરી શકાય.
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) હેઠળ રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭થી ૨૦૨૪-૨૫ સુધીમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કુલ ૮,૩૮,૩૯૬ આવાસનો લક્ષ્યાંક ફાળવવામાં આવ્યો હતો, જે પૈકી ૮,૨૯,૨૨૧ આવાસો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ ૬,૯૨,૫૫૪ પરિવારોએ પોતાના સપનાના ઘરનું નિર્માણ પૂર્ણ કર્યું છે અને આ યોજના પાછળ કુલ રૂ. ૯,૦૮૩.૬૮ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
તા. 31 માર્ચ, 2026ના રોજ વડાપ્રધાનના હસ્તે લોકાર્પણ થનાર આવાસોની જિલ્લાવાર વિગતો...
પંચમહાલમાં રૂ. ૧૭૯.૧૮ કરોડના ખર્ચે ૧૦,૫૭૨ આવાસો, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ૧૨ જિલ્લાઓમાં રૂ. ૬૬.૫૪ કરોડના ખર્ચે ૩,૯૭૬ આવાસો, મહીસાગરમાં રૂ. ૫૪.૫૭ કરોડના ખર્ચે ૩,૨૨૨ આવાસો, નર્મદામાં રૂ. ૩૯.૬૯ કરોડના ખર્ચે ૨,૩૬૭ આવાસો, ખેડામાં રૂ. ૩૯.૬૭ કરોડના ખર્ચે ૨,૩૪૫ આવાસો અને મહેસાણામાં રૂ. ૩૮.૫૭ કરોડના ખર્ચે ૨,૨૮૧ આવાસો, દાહોદમાં રૂ. ૩૦.૫૭ કરોડના ખર્ચે ૧,૮૦૪ આવાસો, સાબરકાંઠામાં રૂ. ૨૮.૮૯ કરોડના ખર્ચે ૧,૭૧૭ આવાસો, છોટાઉદેપુરમાં રૂ. ૨૮.૪૫ કરોડના ખર્ચે ૧,૬૯૪ આવાસો, અરવલ્લીમાં રૂ. ૨૪.૩૧ કરોડના ખર્ચે ૧,૫૫૬ આવાસો, પાટણમાં રૂ. ૨૦.૮૮ કરોડના ખર્ચે ૧,૨૩૭ આવાસો અને તાપીમાં રૂ. ૧૫.૮૮ કરોડના ખર્ચે ૯૪૯ આવાસો, સુરતમાં રૂ. ૧૫.૨૯ કરોડના ખર્ચે ૯૩૩ આવાસો, વલસાડમાં રૂ. ૧૩.૩૭ કરોડના ખર્ચે ૮૩૪ આવાસો, બનાસકાંઠામાં રૂ. ૧૧.૫૬ કરોડના ખર્ચે ૬૯૯ આવાસો, ડાંગમાં રૂ. ૯.૯૫ કરોડના ખર્ચે ૬૭૮ આવાસો, નવસારીમાં રૂ. ૯.૭૦ કરોડના ખર્ચે ૬૨૭ આવાસો, અમદાવાદમાં રૂ. ૫.૭૬ કરોડના ખર્ચે ૩૪૫ આવાસો, વાવ-થરાદમાં રૂ. ૫.૧ કરોડના ખર્ચે ૩૦૦ આવાસો, ભરૂચમાં રૂ. ૪.૧૪ કરોડના ખર્ચે ૨૬૩ આવાસો, ગાંધીનગરમાં રૂ. ૩.૯ કરોડના ખર્ચે ૨૩૦ આવાસો, વડોદરામાં રૂ. ૨.૮૭ કરોડના ખર્ચે ૧૮૨ આવાસો અને આણંદમાં રૂ. ૨.૧૭ કરોડના ખર્ચે ૧૩૮ આવાસો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.
કોણ કરી શકે છે અરજી? (કેટેગરી અને આવક મર્યાદા)
- આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે સરકારે આવકના આધારે અલગ-અલગ શ્રેણીઓ નક્કી કરી છે.
- EWS (આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ): વાર્ષિક આવક ₹3 લાખ સુધી.
- LIG (અલ્પ આવક ધરાવતો વર્ગ): વાર્ષિક આવક ₹3 લાખથી ₹6 લાખ સુધી.
- MIG (મધ્યમ આવક ધરાવતો વર્ગ): વાર્ષિક આવક ₹6 લાખથી ₹9 લાખ સુધી.
છોડો કોલેજના ચક્કર! ધોરણ-12 બાદ કરો આ 5 ડિપ્લોમા કોર્સ, દર મહિને થશે મોટી કમાણી
અરજી ક્યાં અને કેવી રીતે કરવી?
લાભાર્થીઓ સીધા જ સત્તાવાર પોર્ટલ પર જઈને પોતાની પાત્રતા તપાસી શકે છે અને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે, જેમાં સત્તાવાર લિંક: https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PMAY_SURVEY/EligiblityCheck.aspxસ્ટેપ1) વેબસાઈટ પર જઈને 'Eligibility Check' પર ક્લિક કરો. તમારી શ્રેણી (EWS/LIG/MIG) પસંદ કરો અને આધાર વિગતો દાખલ કરો. માંગેલી તમામ વ્યક્તિગત અને મિલકતની વિગતો ભરો. જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરી સબમિટ કરો.
અરજી માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદી
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો સ્કેન કરીને PDF ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવાના રહેશે. જેમાં આધાર કાર્ડ, બેંક વિગતો, આવકનું પ્રમાણપત્ર, ઓળખ અને સરનામાનો પુરાવો, જાતિનું પ્રમાણપત્ર, ફોટોગ્રાફ, સોગંદનામું (Affidavit) અને જમીનના દસ્તાવેજો બિડવા જરૂરી છે.
PMAY-U 2.0 હેઠળ લાભાર્થીઓને જરૂરિયાત મુજબ ચાર અલગ-અલગ રીતે સહાય પૂરી પડાય છે..
જે પરિવારો પાસે પોતાની જમીન છે પરંતુ પાકું મકાન નથી, તેમને 45 ચોરસ મીટર સુધીનું ઘર બાંધવા માટે ₹2.5 લાખ સુધીની આર્થિક સહાય મળે છે. જાહેર કે ખાનગી એજન્સીઓ દ્વારા નિર્મિત આવાસ પ્રોજેક્ટ્સમાં ઘર ખરીદવા માટે EWS પરિવારોને ₹2.5 લાખ સુધીની મદદ મળે છે. જે લોકો મકાન ખરીદી શકવાની ક્ષમતા ધરાવતા નથી, તેમના માટે શહેરી પ્રવાસીઓ, કામકાજી મહિલાઓ અને શ્રમિકો માટે ભાડાના મકાનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. જો તમે બેંકમાંથી હોમ લોન લઈને ઘર ખરીદવા માંગતા હોવ, તો લોનના વ્યાજ પર સબ્સિડી આપવામાં આવે છે. આમાં EWS/LIG અને MIG એમ ત્રણેય શ્રેણીના લોકો પાત્ર છે.
