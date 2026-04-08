અમદાવાદ પોલીસ વિભાગમાં 50થી વધુ PIની એકસાથે બદલી અને નિમણૂક, જાણો કોને ક્યા મૂકાયા?

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarઅમદાવાદ પોલીસ વિભાગમાં 50થી વધુ PIની એકસાથે બદલી અને નિમણૂક, જાણો કોને ક્યા મૂકાયા?

Ahmedabad Police: અમદાવાદમાં કુલ 60થી વધુ PIની બદલી અને પોસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં શહેરમાં જ ફરજ બજાવતા 13 અધિકારીઓની આંતરિક બદલી થઈ છે, જ્યારે બહારથી આવેલા 50થી વધુ PIને નવા પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:31 AM IST
  • અમદાવાદ શહેરના પોલીસ વિભાગમાં ફેરબદલ
  • 50થી વધુ PIની નિમણૂંક અને બદલીઓ કરાઈ
  • શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા કરાયા ઓર્ડર  

Trending Photos

Ahmedabad Police: અમદાવાદ શહેરની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને વધુ સુદ્રઢ બનાવવા અને વહીવટી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા લાવવા માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શહેરના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનો અને શાખાઓમાં ફરજ બજાવતા 50થી વધુ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર (PI) ની એકસાથે બદલી અને નવી નિમણૂકના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા લેવાયેલા આ નિર્ણયથી પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ફેરબદલમાં લાંબા સમયથી એક જ જગ્યાએ ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ તેમજ સાઈડ પોસ્ટિંગમાં રહેલા અધિકારીઓને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવામાં આવ્યા છે. કુલ 50થી વધુ PI સ્તરના અધિકારીઓને નવા સ્ટેશન કે વિભાગની જવાબદારી સોંપાઈ છે. 

આ બદલીઓ પાછળ આગામી સમયમાં શહેરની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ સજ્જ કરવાનો હેતુ હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. મહત્વના પોલીસ સ્ટેશનો ઉપરાંત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, સાયબર ક્રાઈમ અને ટ્રાફિક વિભાગમાં પણ નિમણૂકોના ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.

 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news