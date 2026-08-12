/ગુજરાત સરકારે કર્મચારીઓના વિદેશ પ્રવાસની જાહેર કરી નવી માર્ગદર્શિકા; મંજૂરી વગરના પ્રવાસ કરનાર સામે થશે કાર્યવાહી

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓના અંગત વિદેશ પ્રવાસને લઈને એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારના આ નવા પરિપત્ર મુજબ, હવે કોઈપણ સરકારી કર્મચારી કે અધિકારીએ અંગત કામસર કે પ્રવાસ માટે વિદેશ જવું હોય તો, પ્રવાસની તારીખથી ઓછામાં ઓછા 45 દિવસ અગાઉ 'કર્મયોગી પોર્ટલ' પર ફરજિયાતપણે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. સરકારની પૂર્વ મંજૂરી વિના વિદેશ પ્રવાસ કરવો એ ગંભીર ગેરવર્તણૂક ગણવામાં આવશે અને તેવા કિસ્સામાં સંબંધિત કર્મચારી સામે કડક શિસ્ત વિષયક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
'કર્મયોગી પોર્ટલ' પર 45 દિવસ અગાઉ અરજી ફરજિયાત
નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, વિદેશ પ્રવાસે જવા ઈચ્છતા તમામ કર્મચારીઓએ પ્રવાસ તારીખના ઓછામાં ઓછા 45 દિવસ અગાઉ 'કર્મયોગી પોર્ટલ' (Karmayogi Portal) પર ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે. સમયસર અરજી ન કરનાર કર્મચારીઓની વિદેશ પ્રવાસની અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં.
30દિવસમાં અરજીનો નિર્ણય, રજા ઉપરાંત વિદેશ પ્રવાસ માટે અલગ મંજૂરી જરૂરી
યોગ્ય માધ્યમથી પોર્ટલ પર અરજી મળ્યા બાદ, સક્ષમ અધિકારી દ્વારા 30 દિવસની અંદર અરજી અંગે મંજૂરી કે ના મંજૂરીનો નિર્ણય કરીને કર્મચારીને જાણ કરવાની રહેશે. મોટાભાગે કર્મચારીઓમાં એવી છાપ હોય છે કે રજા મંજૂર થઈ ગઈ એટલે વિદેશ જઈ શકાય, પરંતુ નવી નીતિ મુજબ સામાન્ય રજા મંજૂર હોવી પૂરતી નથી. વિદેશ પ્રવાસ કરવા માટે રજા સિવાય અલગથી લેખિત પરવાનગી (NOC / Permission) મેળવવી ફરજિયાત રહેશે.
પૂર્વ મંજૂરી વગરનો પ્રવાસ, ગંભીર ગેરવર્તણૂક
સરકારની પૂર્વ મંજૂરી મેળવ્યા વિના જો કોઈ કર્મચારી વિદેશ પ્રવાસ કરશે, તો તેને 'ગંભીર ગેરવર્તણૂક' (Serious Misconduct) ગણવામાં આવશે. આવા કર્મચારીઓ સામે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો હેઠળ તાત્કાલિક ધોરણે કડક શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
વર્ગ 1, 2 અને 3ના કર્મચારીઓ માટે અલગ પ્રક્રિયા
સરકારના વર્ગ-1 (Class-1), વર્ગ-2 (Class-2) અને વર્ગ-3 (Class-3) ના કર્મચારીઓ માટે અરજી સબમિટ કરવા, ચકાસણી કરવા અને સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવવા માટેની સુનિશ્ચિત અલગ-અલગ પ્રક્રિયાઓ નક્કી કરવામાં આવી છે.
નાણાકીય સ્ત્રોત, આશ્રિતો અને સ્પોન્સરની વિગતો અનિવાર્ય
પ્રવાસ દરમિયાન થનાર ખર્ચમાં પારદર્શિતા રહે તે માટે કર્મચારીએ પોતાની અરજીમાં પ્રવાસના ખર્ચનો સ્ત્રોત (સ્વ-ખર્ચ, આતિથ્ય કે સ્પોન્સરશિપ) દર્શાવવો પડશે. જો કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા પ્રવાસ સ્પોન્સર કરી રહી હોય, તો તે સ્પોન્સરની સંપૂર્ણ વિગતો અને તેમની સાથેના સંબંધો જાહેર કરવા પડશે. પ્રવાસમાં સાથે જતા આશ્રિતો (પરિવારના સભ્યો) અને આતિથ્ય (Hospitality) અંગેના નિયમોનું અક્ષરશઃ પાલન કરવાનું રહેશે.
ફોજદારી કેસ કે કોર્ટ પ્રતિબંધ હોય તો પ્રવાસ રદ
જો કોઈ કર્મચારી સામે ફોજદારી કેસ (Criminal Case) ચાલતો હોય, ખાતાકીય તપાસ ચાલુ હોય કે કોર્ટ દ્વારા વિદેશ પ્રવાસ પર પ્રતિબંધ (Travel Restriction) મૂકવામાં આવ્યો હોય, તો તેવા કર્મચારીની પ્રવાસ અરજી તુરંત જ રદ કરવામાં આવશે.
સુરક્ષાના હિતમાં અરજી નામંજૂર થઈ શકશે
જો રાજ્ય કે દેશની સુરક્ષા, જાહેર હિત અથવા વહીવટી જરૂરિયાતોને ધ્યાને લેતાં યોગ્ય ન જણાય, તો સરકાર દ્વારા કોઈપણ કારણ આપ્યા વિના પણ વિદેશ પ્રવાસની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી શકે છે.
વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન ધંધા-વ્યવસાય પર સખત મનાઈ
અંગત કે અન્ય વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન કર્મચારી કોઈપણ પ્રકારનો ખાનગી ધંધો, રોજગાર, વ્યવસાય, પાર્ટ-ટાઈમ કામ કે આર્થિક લાભ મેળવતી પ્રવૃત્તિ કરી શકશે નહીં. આ નિયમનો અનાદર કરનાર સામે નોકરીમાંથી બરતરફી સુધીના પગલાં લેવાઈ શકે છે.
રજા પૂરી થતાં જ સમયસર હાજર થવું ફરજિયાત
મંજૂર થયેલી રજાનો સમયગાળો પૂર્ણ થતાં જ કર્મચારીએ નક્કી કરેલી તારીખે પોતાની ફરજ પર પુનઃ હાજર થઈ જવું ફરજિયાત રહેશે. પૂર્વ મંજૂરી વિના વિદેશમાં રોકાણ લંબાવવું એ ગેરશિસ્ત ગણાશે.