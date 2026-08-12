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ગુજરાત સરકારે કર્મચારીઓના વિદેશ પ્રવાસની જાહેર કરી નવી માર્ગદર્શિકા; મંજૂરી વગરના પ્રવાસ કરનાર સામે થશે કાર્યવાહી

Gujarat Govt Employees Foreign Travel: ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા રાજ્યના તમામ સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ માટે વિદેશ પ્રવાસ સંદર્ભે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને સખત માર્ગદર્શિકા (SOP) જાહેર કરવામાં આવી છે. સરકારી સેવામાં પારદર્શિતા, વહીવટી શિસ્ત અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જાળવી રાખવાના હેતુથી આ નવા નિયમો અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:05 AM IST
ગુજરાત સરકારે કર્મચારીઓના વિદેશ પ્રવાસની જાહેર કરી નવી માર્ગદર્શિકા; મંજૂરી વગરના પ્રવાસ કરનાર સામે થશે કાર્યવાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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