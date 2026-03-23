પુડુચેરીની ચૂંટણીમાં નિર્લિપ્ત રાયને મળી મોટી જવાબદારી, બંગાળમાં પણ ગુજરાતના 8 IPS તૈનાત

Assembly Election 2026: પાંચ રાજ્યોમાં યોજાઈ રહેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રચાર શરૂ થઈ ગયો છે. કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણી પુર્ણ કરવા માટે વિવિધ અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપી છે. જેમાં ગુજરાત કેડરના 38 જેટલા આઈએએસ/આઈપીએસ અધિકારીઓને નિરીક્ષક તરીકે તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:17 AM IST
  • પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીમાં ભૂમિકા ભજવશે ગુજરાત કેડરના અધિકારીઓ
  • 38 આઈએએસ/આઈપીએસ અધિકારીઓને નિરીક્ષક તરીકે જવાબદારી
  • રાજકોટના રેન્જ આઈજી નિર્લિપ્ત રાય પુડુચેરીમાં નિરીક્ષક

Election 2026; કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં પશ્ચિમ બંગાળ, કેરલમ, તમિલનાડુ, અસમ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે. આ વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન તમામ વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે વિવિધ અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

ગુજરાત કેડરના 38 IAS-IPS અધિકારીઓને મળી જવાબદારી
કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં નિરીક્ષક તરીકે ગુજરાતમાંથી 28 આઈએએસ અને 10 આઈપીએસ અધિકારીઓને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આઈપીએસ અધિકારીઓમાં રાજકોટના રેન્જ આઈજી નિર્લિપ્ત રાયને પુડુચેરીની જવાબદારી ચર્ચાનો વિષય બની છે. પુડુચેરીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર તરીકે ગુજરાત કેડરના પૂર્વ આઈએએસ અધિકારી કે. કૈલાશનાથન છે. 

પશ્ચિમ બંગાળમાં ગુજરાતના અધિકારીઓને જવાબદારી
પાંચ રાજ્યોમાં યોજાઈ રહેલી ચૂંટણીમાં બધાની નજર પશ્ચિમ બંગાળ પર છે. અહીં ભાજપ અને ટીએમસી વચ્ચે સીધી ટક્કર છે. બંગાળમાં ગુજરાત કેડરના 8 આઈપીએસ અધિકારીઓ બિપિન આહિર, પી.એલ. માલ, એજી ચૌહાણ, વિશાલ વાઘેલા, દીપક મેઘાણી, ચૈતન્ય માંડલિક, હિતેશ જોયસર સહિતના અધિકારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

જ્યારે બંગાળમાં ગુજરાત કેડરના 22 આઈએએસ અધિકારીઓને પણ ચૂંટણીમાં નિરીક્ષકની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેવામાં બધાની નજર પશ્ચિમ બંગાળ પર ટકેલી છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

