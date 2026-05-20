'વન નેશન, વન ઈલેક્શન', ગાંધીનગરમાં JCPની બેઠક, ભાજપે કર્યું સમર્થન, આપ-કોંગ્રેસનો વિરોધ

દેશમાં વન નેશન, વન ઈલેક્શન માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ બનાવવામાં આવી છે. આ સમિતિ ગુજરાતના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે છે. આજે બીજા દિવસે સમિતિએ ગુજરાતના રાજકીય પક્ષો સાથે બેઠક યોજી હતી અને ચર્ચા કરી હતી.
વન નેશન-વન ઈલેક્શન મુદ્દે રચાયેલી સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ એટલે કે JPC હવે દેશભરમાં મંત્રણાઓના મેરેથોન દોરમાં છે... અને ગુજરાતમાં ગિફ્ટ સિટીમાં ચાલી રહેલી બેઠકના બીજા દિવસે રાજકીય ઘમાસાણ ખુલ્લેઆમ સામે આવ્યું... ભાજપે આ પ્રસ્તાવને દેશહિતમાં ગણાવ્યો... તો કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ તેને લોકશાહી વિરોધી ગણાવી સખત વિરોધ નોંધાવ્યો... શું છે સમગ્ર મુદ્દો?...જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં...
ગાંધીનગરના ગિફ્ટ સિટીમાં ચાલી રહેલી JPCની બેઠકમાં ગુજરાતના મુખ્ય રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિમંડળો સાથે મેરેથોન ચર્ચાઓનો દોર ચાલ્યો... ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ટોચના નેતાઓએ સમિતિ સમક્ષ પોતાના પક્ષની સત્તાવાર રજૂઆતો કરી.
બેઠકમાં JPCના અધ્યક્ષ પી.પી.ચૌધરી, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ અને વિવિધ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા...
ભાજપે દલીલ કરી કે વારંવાર ચૂંટણીને કારણે વિકાસ કાર્યો પ્રભાવિત થાય છે અને ચૂંટણી આચારસંહિતાના કારણે શાસનવ્યવસ્થામાં અવરોધ ઉભા થાય છે..
શું કહ્યું ભાજપે?
વારંવાર ચૂંટણીને કારણે વિકાસ કાર્યો પ્રભાવિત થાય છે
આચારસંહિતાથી શાસનવ્યવસ્થામાં અવરોધ ઉભા થાય છે
જ્યારે કોંગ્રેસે આ બિલને સત્તાના કેન્દ્રીકરણ તરફનું પગલું ગણાવી ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો
કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા મધુસૂદન મિસ્ત્રીએ પણ સરકારની મનશા પર સવાલ ઉઠાવ્યા... તેમણે કહ્યું કે, એકસાથે ચૂંટણીથી ખરેખર ખર્ચ બચશે તેવું માનવા માટે કોઈ મજબૂત આધાર નથી.
આમ આદમી પાર્ટીએ સમગ્ર પ્રક્રિયાની વ્યવહારિકતા પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા...
આપે દાવો કર્યો કે વન નેશન-વન ઈલેક્શનથી પ્રાદેશિક પક્ષોના અસ્તિત્વ સામે ખતરો ઊભો થઈ શકે છે...જ્યારે ભાજપના નેતાઓએ જવાબ આપ્યો કે વર્ષ 2014થી આ મુદ્દે ચર્ચા ચાલી રહી છે... લો કમિશન સહિત વિવિધ સ્તરે મંત્રણાઓ બાદ હવે JPC તમામ પક્ષોના મતો સાંભળી આગળ વધી રહી છે...
વન નેશન-વન ઈલેક્શન મુદ્દે ગુજરાતમાં યોજાયેલી JPC બેઠકએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આ મુદ્દો હવે માત્ર ચૂંટણી સુધારાનો નથી રહ્યો... પરંતુ રાજકીય વિચારધારાઓ વચ્ચેનો મોટો સંઘર્ષ બની રહ્યો છે... એક તરફ ભાજપ તેને દેશહિત અને ખર્ચ બચત સાથે જોડે છે... તો બીજી તરફ વિરોધ પક્ષો તેને લોકશાહી અને સંઘીય માળખા માટે ખતરો ગણાવી રહ્યા છે... હવે JPC આ તમામ સૂચનો અને વિરોધ વચ્ચે શું નિર્ણય લે છે તેના પર દેશની નજર ટકેલી છે.