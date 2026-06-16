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આકાશી આફતો સામે ગુજરાત સરકારનું કવચ, છેલ્લાં 10 વર્ષમાં 1.36 કરોડ ખેડૂતોને 22,733 કરોડની મળી સહાય

ગુજરાતમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં અનેક વખત ખેડૂતો પર કુદરતી આફત આવી છે. પરંતુ આ આફતમાં રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને સતત મદદ કરી છે. પાક નિષ્ફળ ગયો હોય કે અન્ય કોઈ મુશ્કેલી હોય પરંતુ સરકાર સતત ખેડૂતોની સાથે રહી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 16, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:20 PM IST
આકાશી આફતો સામે ગુજરાત સરકારનું કવચ, છેલ્લાં 10 વર્ષમાં 1.36 કરોડ ખેડૂતોને 22,733 કરોડની મળી સહાય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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