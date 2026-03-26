ગુજરાત પોલીસની કસ્ટડીમાંથી 2,332 કિલો ડ્રગ્સ 'ગાયબ', પોલીસે આપ્યા 3 કારણો, તમે જાણી લેજો
Gujarat Cag Report: કેગની રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. છેલ્લા 12 વર્ષમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં 2,332 કિલો ડ્રગ્સ ઉંદરો ખાઈ ગયા અથવા ચોરાઈ ગયું.બાર વર્ષમાં કુલ 6 હજાર 510 કિલો ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કરાયો હતો. જ્યારે 4 હજાર 177 કિલો ડ્રગ્સના જથ્થાનો જ નિકાલ થયો. આમ જપ્ત કરાયેલાં જથ્થા અને નિકાલ કરાયેલા ડ્રગ્સના જથ્થામાં તફાવત જોવા મળ્યો. 2 હજાર 332 કિલો એટલે કે 35 ટકા જથ્થાનો તફાવત હતો. આ મામલે પોલીસે 3 કારણો આપ્યા છે.
- 2332.68 કિલો (લગભગ 35%) ગાયબ થઈ ગયાનો ખુલાસો થયો
- ઓક્ટોબર 2022થી જુલાઈ 2023 દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા માદક પદાર્થના કેટલીક માત્રા ગુમ
- કેગના રિપોર્ટમાં ખુલાસા બાદ હડકંપ, પોલીસે આપ્યા છે 3 કારણો
Trending Photos
Gujarat Cag Report: ગુજરાતમાં નશાબંધી અને ડ્રગ્સ વિરોધી અભિયાન વચ્ચે એક અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. કેગ (Comptroller and Auditor General) ના તાજેતરના રિપોર્ટમાં રાજ્યના પોલીસ સ્ટેશનોમાં જપ્ત કરાયેલા ડ્રગ્સના જથ્થા અંગે ગંભીર સવાલો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર છેલ્લા 12 વર્ષમાં જપ્ત કરવામાં આવેલા કુલ ડ્રગ્સમાંથી 35% જથ્થો રેકોર્ડ પરથી ગાયબ જોવા મળ્યું છે.
ગુજરાત સરકાર ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ ઝીરો ટોલરન્સની નીતિના દાવા કરે છે અને વખતોવખત ગુજરાતમાંથી, દરિયાકાંઠેથી કે સીમાઓ પરથી ડ્રગ્સ પકડ્યાના આંકડા પણ રજૂ કરે છે. પરંતુ આ ડ્રગ્સ પકડાઇ ગયાં બાદ તેનું શું થાય છે તેવો ખુલાસો કેગના રિપોર્ટમાં થયો છે. કેગના રિપોર્ટમાં આ સંદર્ભે મોટો ખુલાસો થયો છે. 12 વર્ષમાં પોલીસે પકડેલાં ડ્રગ્સમાંથી 2,332 કિલો ડ્રગ્સ ઉંદરો ખાઇ ગયાં અને ચોર ચોરી ગયા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. વાત આશ્ચર્યજનક લાગે તેવો છે, પણ આ હકીકત છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જ પોતાના ખુલાસામાં આવી વિગતો જણાવી છે.
CAG રિપોર્ટ મુજબ ઓક્ટોબર 2022થી જુલાઈ 2023 દરમિયાન આખા ગુજરાતમાંથી પોલીસે જપ્ત કરાયેલા 6510.54 કિલો માદક પદાર્થોમાંથી માત્ર 4177.86 કિલોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે 2332.68 કિલો (લગભગ 35%) ગાયબ થઈ ગયાનો ખુલાસો થયો છે. CAGએ આ મામલે ગૃહ વિભાગ પાસેથી ત્રણ મુખ્ય કારણોનો ખુલાસો મેળવ્યો છે.
ઓક્ટોબર 2022થી જુલાઈ 2023 દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા માદક પદાર્થના કેટલીક માત્રા ગુમ થવાનાં કારણ તરીકે ચોરીને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કેટલોક જથ્થો, ખાસ કરીને ગાંજો, કચરો અથવા જંતુઓના કારણે ઉંદરો અને અન્ય પ્રાણી દ્વારા નાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રકારનો તર્ક આપવામાં આવ્યો છે. તો ગાંજાના અને અફીણના લીલા છોડમાં ભેજ સુકાઈ જવાથી વજનમાં ઘટાડો થયો હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.
ઉંદર ખાઈ ગયા કે ચોરી થઈ? વિચારવા જેવી વાત
સૌથી વધુ આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે આટલા મોટા જથ્થાના ગાયબ થવા પાછળ પોલીસ તંત્ર દ્વારા એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કાં તો આ જથ્થો ઉંદરો ખાઈ ગયા છે અથવા તો ચોરી થઈ ગઈ છે. ગુજરાતમાં 2,332 કિલો જેટલો માતબર જથ્થો ઉંદરો કેવી રીતે સાફ કરી શકે તે અત્યારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આટલા કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે કરોડોની કિંમતનું ડ્રગ્સ 'ગાયબ' થઈ જવું એ તંત્રની કામગીરી સામે મોટા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો ઉભા કરે છે.
શું છે કેગના રિપોર્ટના મુખ્ય આંકડા?
કેગ દ્વારા કરવામાં આવેલા ઓડિટમાં જપ્ત કરાયેલા ડ્રગ્સ અને તેના નિકાલ (Destruction) વચ્ચે મોટું અંતર જોવા મળ્યું છે. છેલ્લા 12 વર્ષમાં પોલીસે અંદાજે 6,510 કિલો ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું હતું. તેમાંથી માત્ર 4,177 કિલો ડ્રગ્સનો જ કાયદેસર રીતે નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. બાકીના 2,332 કિલો ડ્રગ્સના જથ્થાનો કોઈ હિસાબ મળતો નથી.
બેદરકારી કે સુઆયોજિત કૌભાંડ?
આ મામલે નિષ્ણાતો અને વિપક્ષો દ્વારા અનેક સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. કેગનો આ રિપોર્ટ ગુજરાત પોલીસની ડ્રગ્સના નિકાલ માટેની પ્રક્રિયાની પોલ ખોલે છે. 35% જથ્થાનો હિસાબ ન મળવો એ માત્ર આંકડાકીય ભૂલ નથી, પરંતુ એક ગંભીર ગુનાહિત બેદરકારી હોઈ શકે છે. આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ થાય અને જવાબદારો સામે કડક પગલાં લેવાય તે અનિવાર્ય છે.
સરકારનો ખુલાસો
ગાંધીનગર સ્થિત સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અને રેલવે વિભાગના રેકોર્ડ મુજબ, ઓગસ્ટ વર્ષ 2010 થી 2022 દરમિયાન વિવિધ એજન્સીઓએ કુલ 6,510.54 કિલો માદક દ્રવ્યો જપ્ત કર્યા હતા. જોકે, તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે વાસ્તવમાં માત્ર 4,177.86 કિલો જથ્થાનો જ નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મૂળ જથ્થા કરતા 35% ઓછો છે. આ નોંધપાત્ર તફાવત માટે વિભાગ દ્વારા ગાંજાની ચોરી, ઉંદરો દ્વારા થતું નુકસાન અને ભેજને કારણે વજનમાં થતો ઘટાડો જેવા કારણો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમ છતાં, આટલો મોટો તફાવત ડ્રગ્સના સંગ્રહ અને તેની નિકાલ પ્રક્રિયામાં રહેલી ગંભીર ખામીઓ તરફ નિર્દેશ કરે છે, જે આ વ્યવસ્થામાં તાત્કાલિક સુધારાની જરૂરિયાત દર્શાવે છે.
સરકારે ખુલાસો કર્યો છે કે ઓગસ્ટ 2010 અને નવેમ્બર 2022 વચ્ચે 17 કેસોમાં 6,510.54 કિલો અને 848 બોટલ નાર્કોટિક ડ્રગ્સ અને નિયંત્રિત પદાર્થો જપ્ત કર્યા હતા. કાર્યાલયે દાવો કર્યો હતો (જાન્યુઆરી 2025) કે તેણે ઓગસ્ટ 2021 અને નવેમ્બર 2024 વચ્ચે આ કેસોને લગતી બધી દવાઓનો નિકાલ કર્યો હતો. જો કે, ઓક્ટોબર 2022 અને જુલાઈ 2023 વચ્ચે જપ્ત કરાયેલા માદક દ્રવ્યોના જથ્થા (6,510.54 કિલો) ની સરખામણીમાં નિકાલ કરાયેલા વાસ્તવિક જથ્થા (4.177.86 કિલો) માં નોંધપાત્ર તફાવત (35 ટકા) હતો. અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક ઓફિસે (ફેબ્રુઆરી (2024) ડ્રગ્સના નિકાલમાં થયેલી ઉણપ માટે આ કારણો જવાબદાર ગણાવ્યા.
- - લગભગ 144,180 કિલો ગાંજા ની ચોરી.
- - યોગ્ય સંગ્રહ સુવિધાઓના અભાવે ઉંદરો દ્વારા નાશ, અને
- - ગાંજો અને અફીણના લીલા છોડ સુકાઈ જવા અને ખસખસના સ્ટ્રીમાં ભેજનું નુકસાન
આ પરિબળો નિકાલ કરાયેલા જથ્થામાં ઘટાડાને આંશિક રીતે સમજાવી શકે છે. પરંતુ 35 ટકાનો એકંદર તફાવત જપ્ત કરાયેલી નશીલી ડ્રગ્સના સંગ્રહ અને નિકાલની સુવિધાઓ અને જો કોઈ ખામીબો હોય તો તેના પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂરિયાત દર્શાવે છે
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે