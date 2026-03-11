Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ Gandhinagar

'બેઠા બેઠા કોમેન્ટ ન કરો, ગૃહની બહાર કરવા પડશે', કાંતિ ખરાડી પર વિધાનસભા અધ્યક્ષ બગડ્યા!

Gandhinagar News: કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડી પર વિધાનસભા અધ્યક્ષ બગડ્યા. પ્રશ્નોત્તરીમાં મંત્રીના જવાબો વખતે કાંતિ ખરાડી સતત કોમેન્ટ કરતા અધ્યક્ષ બગડ્યા. ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડી ને વિધાનસભા અધ્યક્ષે કહ્યું. આપને મારે વિધાનસભા ગૃહના બહાર કરવા પડશે. આપ સતત મંત્રીના જવાબો વખતે બેઠા બેઠા કોમેન્ટ કરો છો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:24 PM IST
  • કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડી પર વિધાનસભા અધ્યક્ષ બગડ્યા. 
  • પ્રશ્નોત્તરીમાં મંત્રીના જવાબો વખતે કાંતિ ખરાડી સતત કોમેન્ટ કરતા અધ્યક્ષ બગડ્યા.
  • ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડી ને વિધાનસભા અધ્યક્ષે કહ્યું. 
  • આપને મારે વિધાનસભા ગૃહના બહાર કરવા પડશે. 

'બેઠા બેઠા કોમેન્ટ ન કરો, ગૃહની બહાર કરવા પડશે', કાંતિ ખરાડી પર વિધાનસભા અધ્યક્ષ બગડ્યા!

Gandhinagar News: ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર હાલમાં ભારે રાજકીય ગરમાવા સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડી અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ વચ્ચે તીખી બોલાચાલી થતા ગૃહમાં સોપો પડી ગયો હતો. બીજી તરફ, મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ પણ 'ચિઠ્ઠી'ના મુદ્દે કોંગ્રેસને આડેહાથ લેતા રાજકારણ વધુ ગરમાયું છે.

અધ્યક્ષે આપી ગૃહની બહાર કરવાની ચીમકી
ગુજરાત વિધાનસભામાં પ્રશ્નોત્તરી ચાલી રહી હતી ત્યારે મંત્રીઓ દ્વારા આપવામાં આવતા જવાબો વચ્ચે દાંતાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડી સતત કોમેન્ટ કરી રહ્યા હતા. વારંવારની ટોકટોકથી વિધાનસભા અધ્યક્ષ નારાજ થયા હતા અને તેમણે કડક શબ્દોમાં ખરાડીને તાકીદ કરી હતી. અધ્યક્ષે આકરા તેવરમાં કહ્યું કે તમે સતત મંત્રીના જવાબો વખતે બેઠા બેઠા કોમેન્ટ કરો છો, જે અયોગ્ય છે. જો આ જ રીતે ચાલુ રહેશે તો મારે આપને વિધાનસભા ગૃહની બહાર કરવા પડશે."

'ચિઠ્ઠી' મુદ્દે મંત્રી જીતુ વાઘાણીનો વળતો પ્રહાર
ગૃહમાં જ્યારે મંત્રી જીતુ વાઘાણી પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા હતા, ત્યારે અધિકારીઓ તરફથી તેમને જવાબ અંગેની એક ચિઠ્ઠી મોકલવામાં આવી હતી. આ જોઈને કોંગ્રેસના સભ્યોએ હાસ્ય અને કટાક્ષ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. જોકે, જીતુ વાઘાણીએ આક્રમક શૈલીમાં વળતો જવાબ આપતા કહ્યું કે જો કોઈ જવાબ વિશે ચોક્કસ માહિતી ન હોય તો અધિકારીઓ પાસેથી ચિઠ્ઠી મંગાવવી એ અમારો અધિકાર છે. 

કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ કરતા તેમણે ઉમેર્યું કે, "કોંગ્રેસની તકલીફ એ છે કે તેમને છેલ્લા 20 વર્ષથી અધિકારીઓની ચિઠ્ઠીઓ મળી નથી, કારણ કે તેઓ સત્તાથી દૂર છે. વાઘાણીએ એમ પણ કહી દીધું કે, "2027માં પણ કોંગ્રેસની આ જ તકલીફ ચાલુ રહેવાની છે, તેમને સત્તા મળવાની નથી." વિધાનસભામાં બનેલી આ ઘટના ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે સત્તાધારી પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચેનો ગજગ્રાહ ચરમસીમાએ છે. એકતરફ અધ્યક્ષ ગૃહની મર્યાદા જાળવવા મક્કમ છે, તો બીજી તરફ ભાજપના મંત્રીઓ આગામી ચૂંટણીઓના લક્ષ્યાંક સાથે વિપક્ષને ભીંસમાં લેવાની એક પણ તક છોડતા નથી.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત


