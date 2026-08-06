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Zee 24 કલાકની ઝુંબેશ રંગ લાવી: એનાલોગ પનીર પર રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, મહાનગરોમાં ફૂડ વિભાગના ધાડા

Gandhinagar News: રાજ્ય સરકાર દ્વારા એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્યારે રાજ્યના જુદા-જુદા શહેરોમાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની ટીમો એક્શનમાં આવી. અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા અને જામનગરમાં એનાલોગ પનીર બનાવતા એકમોમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું. એનાલોગ પનીર, ચીઝ, બટરના સેમ્પલ લઈ જથ્થાને સીઝ કરવામાં આવ્યો. આપની ચેનલ ઝી-24 કલાક ગઈકાલથી અહેવાલ પ્રસારિત કરી રહ્યું છે. જેની અસરના ભાગરૂપે સરકાર એક્શનમાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:11 PM IST
Zee 24 કલાકની ઝુંબેશ રંગ લાવી: એનાલોગ પનીર પર રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, મહાનગરોમાં ફૂડ વિભાગના ધાડા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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