/Zee 24 કલાકની ઝુંબેશ રંગ લાવી: એનાલોગ પનીર પર રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, મહાનગરોમાં ફૂડ વિભાગના ધાડા

Gandhinagar News: રાજ્ય સરકાર દ્વારા એનાલોગ પનીર, ચીઝ અને બટર પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 'Zee 24 કલાક' દ્વારા એનાલોગ પનીરના દૂષણ સામે ચલાવવામાં આવેલી જોરદાર મુહિમના પડઘા છેક ગાંધીનગર સુધી પડ્યા છે. માધ્યમના અહેવાલોની ગંભીર નોંધ લઈને સરકારે રાતોરાત પરિપત્ર બહાર પાડી એનાલોગ પ્રોડક્ટ્સ પર સંપૂર્ણ રોક લગાવી દીધી છે. સરકારના આ આદેશ બાદ રાજ્યભરનું તંત્ર સક્રિય થઈ ગયું છે અને અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા તથા જામનગર સહિતના મહાનગરોમાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ટીમોએ સઘન ચેકિંગ હાથ ધર્યું છે.
મહાનગરોમાં દરોડા અને સઘન તપાસ
પરિપત્રની અમલવારી કરાવવા માટે રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં ફૂડ શાખા દ્વારા એનાલોગ પનીર બનાવતા ઉત્પાદકો, વિક્રેતાઓ અને હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ્સ પર ધાડા પાડવામાં આવ્યા છે. વડોદરામાં ફૂડ વિભાગની ટીમોએ શહેરના અલગ-અલગ 4 ઝોનમાં તપાસ શરૂ કરી છે. સરદાર એસ્ટેટ ખાતે આવેલ 'ગાયત્રી ફૂડ' સહિતના એકમોમાં સોયાબીન ઓઈલ અને વેજિટેબલ ફેટમાંથી બનતા વેગન/એનાલોગ પ્રોડક્ટ્સના ઉત્પાદકો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.
જામનગર મનપાની ફૂડ શાખા દ્વારા સવારથી જ 12થી વધુ પેઢીઓમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું હતું. આ દરમિયાન 'અંકલ ડોનાલ્ડ પિઝા'માંથી 12 કિલો એનાલોગ પનીર ઝડપાતાં તેનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેવી જ રીતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફૂડ વિભાગ દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલા ઉત્પાદન એકમો અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સ વેચતા વેપારીઓને ત્યાં દંપેશ હાથ ધરી સેમ્પલિંગની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
આરોગ્ય મંત્રીનું મોટું નિવેદન
'Zee 24 કલાક' સાથેની વિશેષ વાતચીતમાં રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, શુદ્ધ પનીરના નામે લોકોના અરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા એનાલોગ પનીરના ઉત્પાદન, પરિવહન અને વેચાણ પર સંપૂર્ણ રોક લગાવી દેવામાં આવી છે.
આરોગ્ય મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે રાજ્યમાં ભેળસેળિયાઓ સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે અને કોઈ પણ દોષિતને છોડવામાં આવશે નહીં. શુદ્ધ પનીરના નામે જે ગ્રાહકોને એનાલોગ પ્રોડક્ટ્સ પધરાવી દેવાતી હતી તે હવે નહીં ચાલે. નાગરિકોએ સ્ટાન્ડર્ડ ડેરીના ભાવથી ખૂબ ઓછા ભાવે મળતી દૂધની બનાવો, પનીર કે ઘી ખરીદવાથી બચવું જોઈએ. ઓછી કિંમતે વેચાતી આવી વસ્તુઓ નકલી હોવાની શક્યતા વધુ હોય છે. પામોલીન તેલમાંથી બનાવવામાં આવતા નકલી ઘીના ઉત્પાદકો પર પણ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગનું ચેકિંગ સતત ચાલુ છે.
રાજ્ય સરકારના આ સખત વલણ અને 'Zee 24 કલાક'ની સતત જાગૃત પત્રકારત્વના કારણે ભેળસેળિયા તત્વોમાં ભારે ફાળ પડી છે. મહાનગરોમાં ફૂડ વિભાગે એનાલોગ પનીર, ચીઝ, બટરના સેમ્પલ લઈ જથ્થાને સીઝ કરવામાં આવ્યો છે.