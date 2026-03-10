"અમને ફાઈનલની ટિકિટ ન મળી", ગુજરાતના ધારાસભ્યની ગૃહમાં વેદના, વાઘાણીએ આપ્યું આશ્વાસન
Gandhinagar News: ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ સત્ર દરમિયાન એક અજીબોગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે, ભાજપના જ એક ધારાસભ્યએ ક્રિકેટ મેચની ટિકિટ ન મળવા બાબતે પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી, જેને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ ભાજપ સરકાર અને તેમના ધારાસભ્યો પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. ઇટાલિયાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, જ્યાં જનતાના પાયાના પ્રશ્નોની ચર્ચા થવી જોઈએ, ત્યાં સત્તાધારી પક્ષના સભ્યો ક્રિકેટ મેચની ટિકિટો માટે રજૂઆતો કરી રહ્યા છે.
Gandhinagar News: ગુજરાત વિધાનસભામાં હાલ ચર્ચાઓ અને પ્રશ્નોત્તરી ચાલી રહી છે, ત્યારે તાજેતરમાં ગૃહમાં એક અનોખો કિસ્સો જોવા મળ્યો હતો. રમતગમત અને અન્ય માંગણીઓ પરની ચર્ચા દરમિયાન ભાજપના જ એક ધારાસભ્યએ ક્રિકેટ મેચની ટિકિટ ન મળવા બાબતે પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી, જેને પગલે ગૃહમાં હાસ્ય સાથે ચર્ચા જાગી હતી.
ગોપાલ ઇટાલિયાએ ઉઠાવ્યા સવાલ
ગોપાલ ઇટાલિયાએ આ બાબતને જનતાની મજાક ગણાવતા નીચે મુજબના મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરી હતી. ઇટાલિયાએ જણાવ્યું કે, "કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનેલા વિધાનસભા ભવનમાં બેસીને ધારાસભ્યોએ જનતાના પ્રશ્નો ઉઠાવવાના હોય છે, નહીં કે મેચની ટિકિટની ચિંતા કરવાની. આ વલણ વ્યાજબી નથી." તેમણે ઉમેર્યું કે, આજે ગુજરાતમાં અનેક બાળકોને શાળામાં એડમિશન માટે અને ગરીબ દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં બેડ માટે સંઘર્ષ કરવો પડે છે. સરકારની ચિંતા આ એડમિશન માટે હોવી જોઈએ, ક્રિકેટની ટિકિટ માટે નહીં. ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉકેલવાને બદલે કૃષિ મંત્રી ટિકિટોની વ્યવસ્થા કરવાનું આશ્વાસન આપે તે બાબત લોકશાહી માટે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. ગોપાલ ઇટાલિયાએ ગુજરાતની પ્રજાને અપીલ કરતા કહ્યું હતું કે, લોકોએ હવે વિચારવાનો સમય પાકી ગયો છે કે તેઓ જેમને ચૂંટીને મોકલે છે, તે ધારાસભ્યો ગૃહમાં જઈને કેવી અને કોના હિતની રજૂઆતો કરે છે. જે ધારાસભ્યોને જનતાના પ્રશ્નો કરતા મેચની ટિકિટમાં વધુ રસ હોય, તે પ્રજાનું શું ભલું કરશે?"
શું હતો સમગ્ર મામલો?
ધ્રાંગધ્રા-હળવદ બેઠકના ભાજપના ધારાસભ્ય ડો. અરવિંદ પટેલે ગૃહમાં ચર્ચા દરમિયાન ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી T-20 વર્લ્ડકપની ફાઈનલ મેચનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે રજૂઆત કરતા જણાવ્યું કે, આટલી મોટી મહત્વની મેચ હોવા છતાં ધારાસભ્યોને તેની ટિકિટ મળી નહોતી. તેમણે પોતાની 'વેદના' વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, ફાઈનલ જેવી હાઈ-વોલ્ટેજ મેચ જોવાની ઈચ્છા હોવા છતાં ટિકિટના અભાવે તેઓ વંચિત રહ્યા હતા.
જીતુ વાઘાણીનો વળતો જવાબ
ધારાસભ્યની આ રજૂઆત બાદ પૂર્વ મંત્રી અને ભાજપના નેતા જીતુ વાઘાણીએ આ મામલે સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે ગૃહમાં જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ અમદાવાદ કે ગુજરાતના અન્ય સ્ટેડિયમમાં મોટી મેચો રમાય, ત્યારે ધારાસભ્યોને ટિકિટ મળી રહે તે માટે આયોજન કરવામાં આવશે. આ બાબતે અગાઉ નાયબ મુખ્યમંત્રી સાથે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને ફાઈનલ જેવી મહત્વની મેચોમાં લોકપ્રતિનિધિઓને પ્રાધાન્ય મળે તે માટેના પ્રયત્નોની ખાતરી આપી હતી.
નોંધનીય છે કે, સામાન્ય રીતે વિધાનસભામાં પ્રજાલક્ષી પ્રશ્નો, રસ્તા, પાણી અને શિક્ષણ પર ચર્ચાઓ થતી હોય છે, પરંતુ ધારાસભ્ય દ્વારા ક્રિકેટ મેચની ટિકિટ માટે કરાયેલી આ રજૂઆત સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જગાવી રહી છે. જોકે, સરકાર પક્ષે આશ્વાસન અપાયું છે કે આગામી દિવસોમાં જ્યારે પણ મેચ યોજાશે ત્યારે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
