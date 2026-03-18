BIG BREAKING: ગુજરાત વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી: સદનમાં હડકંપ, સર્ચ ઓપરેશન શરૂ

Gandhinagar News: ગાંધીનગર સ્થિત વિધાનસભા ભવનને બોંબથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. એક અજ્ઞાત ધમકીભર્યો મેઇલ મળતા જ સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક થઈ ગઈ હતી અને તાત્કાલિક અસરથી સમગ્ર પરિસરમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટનાને પગલે બોંબ સ્કવોડ અને ડોગ સ્કવોડ સહિતની ચુસ્ત સુરક્ષા ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ઝીણવટભરી તપાસ શરૂ કરી હતી. સુરક્ષાના કારણોસર તપાસ લાંબી ચાલતા વિધાનસભાની કાર્યવાહીમાં પણ વિલંબ જોવા મળ્યો હતો. હાલમાં પોલીસ આ ફેક મેઇલ પાછળના જવાબદાર તત્વોને શોધવા માટે તપાસ કરી રહી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:24 AM IST

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર બોમ્બથી ધમકી મળી છે. જી હા.. પાટનગર ગાંધીનગરમાં આજે તે સમયે ફફડાટ વ્યાપી ગયો જ્યારે રાજ્યની વિધાનસભાને બોંબથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી. આ ધમકીભર્યો મેઇલ મળતા જ સુરક્ષા એજન્સીઓ દોડતી થઈ ગઈ હતી અને વિધાનસભા પરિસરમાં લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો.

ધમકીભર્યો મેઇલ અને સુરક્ષા તપાસ
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલયને એક અજ્ઞાત ઈમેઈલ મળ્યો હતો, જેમાં વિધાનસભા ભવનમાં વિસ્ફોટ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને તાત્કાલિક ધોરણે બોંબ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ (BDS) અને ડોગ સ્કવોડને ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવી હતી. વિધાનસભાના દરેક ખૂણે-ખૂણે સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ગેટ પર સુરક્ષામાં વધારો કરી દરેક વ્યક્તિનું સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

ગૃહની કાર્યવાહી પર અસર, તપાસનો ધમધમાટ
આ સુરક્ષા તપાસને કારણે વિધાનસભાની નિર્ધારિત કાર્યવાહીમાં નોંધપાત્ર વિલંબ જોવા મળ્યો હતો. ધારાસભ્યો અને સ્ટાફની સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય આપીને થોડા સમય માટે અવરજવર પર નિયંત્રણો લાદવામાં આવ્યા હતા. જોકે, પ્રાથમિક તપાસમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નથી, પરંતુ તકેદારીના ભાગરૂપે હજુ પણ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે. સાયબર ક્રાઈમ અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમ હવે આ મેઇલ ક્યાંથી અને કોણે મોકલ્યો છે તેની તપાસ કરી રહી છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ કોઈની તોફાની હરકત હોઈ શકે છે, તેમ છતાં સુરક્ષા એજન્સીઓ કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ લેવા માંગતી નથી.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

