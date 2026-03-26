Gujarat Police: ગુજરાતમાં એકસાથે 254 PIની બદલીના આદેશ, DGP કચેરી તરફથી છૂટ્યા બદલીના આદેશ

ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarGujarat Police: ગુજરાતમાં એકસાથે 254 PIની બદલીના આદેશ, DGP કચેરી તરફથી છૂટ્યા બદલીના આદેશ

Gujarat Police: ગુજરાત પોલીસમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં એક સાથે 254 PIની બદલીના આદેશ આપવાાં આવ્યા છે. આ બદલીઓના કારણે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓના પોલીસ સ્ટેશનો, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને અન્ય મહત્વની શાખાઓમાં નવા અધિકારીઓનો કાર્યભાર જોવા મળશે. ખાસ કરીને સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પહેલા થતી આવી બદલીઓ તંત્રને વધુ સુદ્રઢ બનાવવા માટે કરવામાં આવતી હોય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:45 PM IST

Gujarat Police: ગુજરાત પોલીસ બેડામાં લાંબા સમયથી જેની રાહ જોવાઈ રહી હતી તેવો મોટો ફેરફાર સામે આવ્યો છે. રાજ્યના પોલીસ વડા (DGP)ની કચેરી દ્વારા એકસાથે 254 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI)ની બદલી અને નિમણૂકના આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે. 

પ્રમોશન મળ્યું હતું પણ પોસ્ટિંગ બાકી હતું
નોંધનીય છે કે, રાજ્યમાં થોડા દિવસ પહેલા અનેક પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI)ને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) તરીકે બઢતી (Promotion) આપવામાં આવી હતી. જોકે, પ્રમોશન મળ્યા બાદ ઘણા અધિકારીઓના કાયમી પોસ્ટિંગ બાકી હતા. અત્યાર સુધી આ અધિકારીઓ જે-તે જગ્યાએ 'હંગામી' ધોરણે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા, પરંતુ હવે DGP કચેરીએ સત્તાવાર રીતે તેમનું લિસ્ટ જાહેર કરીને તેમને નવી જવાબદારીઓ સોંપી દીધી છે.

ગૃહ વિભાગ અને DGP કચેરી દ્વારા લેવાયેલા આ નિર્ણય પાછળ બે કારણો જાણવા મળે છે. જેમાં લાંબા સમયથી ખાલી પડેલી જગ્યાઓ ભરવી અને પ્રમોશન પામેલા અધિકારીઓને યોગ્ય જવાબદારી સોંપવી અને બીજું રાજ્યમાં આગામી સમયના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે પોલીસ તંત્રમાં નવી ઉર્જા ફૂંકવા માટે બદલીના આદેશ અપાયા હોવાનું જાણવા મળે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

