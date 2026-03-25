અમદાવાદની ટોપની સ્કૂલમાં તમારા બાળકને મફતમાં ભણાવવું છે? કરો તૈયારી, આ ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે
Gandhinagar News: જો તમારું બાળક 6 થી 14 વર્ષની વયમાં છે અને તમે તેને સારું શિક્ષણ અપાવવા માંગો છો તો ગુજરાતમાં રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન (RTE) હેઠળ શૈક્ષણિક વર્ષ 2026-27 માટે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે. જેને લઈને નીચે મુજબની માહિતી ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે.
Gandhinagar News: ગુજરાતના દરેક ગરીબ બાળકને મફતમાં ભણવાનો અધિકાર છે. સરકાર દર વર્ષે ગરીબ બાળકોને રાજ્યની ટોપની સ્કૂલમાં ભણાવે છે. આ માટે સ્પેશ્યલ કોટા જાહેર થાય છે અને સરકારની આ કોટા પર સીધી નજર હોય છે. જો તમે પણ તમારા બાળકને અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા કે રાજકોટની ટોપની સ્કૂલમાં મફતમાં ભણાવવા માગતા હો તો આટલા ડોક્યૂમેન્ટની તૈયારી કરી લેજો... નહિતર છેલ્લી ઘડીએ સ્કૂલો એડમિશન માટે ખેલ કાઢી શકે છે.
આરટીઈએ એક્ટ એ દરેક બાળકને ભણવાનો અધિકાર આપે છે. સરકાર સ્પષ્ટ કહે છે કે ગરીબ બાળક પણ પૈસાના અભાવે ટોચના ભણતરથી વંચિત ન રહેવો જોઈએ. અમદાવાદ સહિતની રાજ્યભરમાં આવેલી સ્કૂલોમાં આરટીઈ હેઠળની 25 ટકા બેઠકો એટલે 85 હજાર બેઠકો પર ગરીબ બાળકોને ફરજિયાત પ્રવેશ મળે છે. આ પ્રવેશપ્રક્રિયા અંગે સપ્તાહના અંત સુધીમાં જાહેરનામું બહાર પડે તેવી પૂરી શક્યતા છે. અત્યાર સુધી કેટલીક શાળાઓ આ આરટીઈ હેઠળના બાળકોને બપોરની પાળીમાં રાખી અન્યાય કરી રહ્યાં હતા.
- RTE હેઠળ વાલીઓ ફોર્મ ભરતી વખતે સવારની કે બપોરની પાળી પસંદ કરી શકશે
- પોર્ટલ પર વાલીઓ શાળાની કુલ બેઠકો ઉપરાંત પાળીની વિગતો પણ જોઈ શકશે
- શહેર અને ગ્રામ્યની સ્કૂલોમાં 25 ટકા બેઠકો
- સ્કૂલ શહેરની સ્કૂલ 1343 બેઠકો 14000 ગ્રામ્યની સ્કૂલ 200 02000
- સપ્તાહના અંત સુધીમાં રાજ્યની 85 હજાર બેઠક પર પ્રવેશની જાહેરાત કરાશે
સ્કૂલમાં સવારની પાળી હોવા છતાં બાળકો સાથે સ્કૂલો અન્યાય કરી રહી હોવાના અનેક દાખલાઓ સામે આવ્યા બાદ સરકારે આ વર્ષે નવા નિયમો જાહેર કર્યા છે. ગરીબ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓના વાલી જે સ્કુલમાં સવારની અને બપોરની એમ બે શિફટ કે પાળી હોય તેવી સ્કૂલોમાં પોતાને અનુકૂળ કે પસંદ હોય તેવી શિફ્ટની પસંદગી કરી શકશે. પહેલાં ઘણા કિસ્સામાં સવારની પાળીમાં સંપન્ન પરિવારના બાળકોને પસંદગી કરવાની તક અપાતી હતી. સ્કૂલો આ બાળકો પ્રત્યે ઓરમાયું વર્તન ના દાખવે એ માટે હવે સરકાર પણ કડક બની ગઈ છે.
જોકે રાજ્યની પ્રાથમિક શિક્ષણ કચેરીએ વિભાગ નિયામકની કચેરી આરટીઈ પ્રવેશ પ્રક્રિયા હેઠળના પોર્ટલમાં ફેરફાર કર્યો છે, જે મુજબ આરટીઈ પોર્ટલ પર માત્રને માત્ર શાળાની કુલ બેઠકો જ નહીં પરંતુ સવાર અને બપોરની પાળીની વિગતો દેખાશે. જેના પરિણામે વાલીઓ ફોર્મ ભરતી વખતે પોતાને અનુકૂળ હોય તે રીતે પોતાની શાળાની પસંદગી કરી શકશે. આમ વાલીઓએ પણ હવેથી તૈયારી કરી લેવાની જરૂર છે. આ 85 હજાર બેઠકો માટે આ સપ્તાહના અંત સુધી પોર્ટલ ખુલ્લું મૂકાય એવી પૂરી સંભાવના છે.
2025માં આવકની મર્યાદા 6 લાખ સુધીની કરાઈ
આ વર્ષે ગરીબ બાળકોના વાલીઓને પણ મોટી રાહત મળી છે સાથે કોમ્પિટિશન પણ વધી છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીએ શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-2026 માટે અમદાવાદ ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારનાં બાળકોના વાલીઓ માટે વાર્ષિક આવકની મર્યાદા 6 લાખ સુધીની કરી છે. અગાઉનાં વર્ષોમાં ધોરણ-1માં પ્રવેશ ઇચ્છુક વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ માટે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે વાર્ષિક 1.20 લાખ અને શહેરી વિસ્તાર માટે 1.50 લાખની આવકમર્યાદા હતી. હવે આવક મર્યાદા વધારતાં ઘણા વાલીઓ આ નિયમ અંતર્ગત ફોર્મ ભરે તો નવાઈ નહીં. શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26 આરટીઈ એકટ- 2009 હેઠળ પ્રવેશ પ્રક્રિયા અંતર્ગત 16મી માર્ચે પ્રવેશ પ્રક્રિયાની જાહેરાત કરાઈ હતી. જોકે હજી સુધી આરટીઈ હેઠળની 25 ટકા મુજબની બેઠકોની પ્રવેશ પ્રક્રિયાની જાહેરાત હજી સુધી કરાઈ જ નથી.
આટલા દસ્તાવેજો તૈયાર રાખવા પડશે
- રહેઠાણનો પુરાવો
- વાલીનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર
- જન્મનું પ્રમાણપત્ર
- પાસપોર્ટ સાઈઝનો ક્લર ફોટોગ્રાફ્સ
- વાલીનું આવકનું પ્રમાણપત્ર
- બીપીએલ-બાળકનું આધારકાર્ડ
- વાલીનું આધારકાર્ડ
