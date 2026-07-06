/હવામાન વિભાગની આગાહી, દ.ગુજરાત-દ.સૌરાષ્ટ્રમાં રેડ એલર્ટ, અંબાલાલે કહ્યું- 72 કલાક હજુ પડશે વરસાદ!

ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી મુજબ આગામી આગમી 72 કલાકમાં હજુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. છતીસગઢમાં હવાના હળવા દબાણને કારણે આ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. વડોદરા મહીસાગર અને પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થશે જ્યારે પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ગુજરાતના 50% ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ ઉપરાંત હવામાન ખાતાએ પણ શું લેટેસ્ટ આગાહી કરી છે તે ખાસ જાણો.
આ વિસ્તારોમાં ઘટી શકે છે વરસાદ
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગો અને કચ્છના ભાગોમાં વરસાદની માત્રા ઘટવાની શક્યતા રહેશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ થઈ શકે છે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સ્થિતિ રહેવાની શક્યતા રહેશે.
આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા
ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. આહવા ડાંગ વલસાડમાં પૂરની સ્થિતિ રહી શકે છે. વરાપ થવાની પણ શક્યતા રહેશે. 10-11 તારીખે વરાપ થવાની શક્યતા રહેશે. 7 જુલાઈ પછી વરસાદી પાણી સારૂ કહેવાય નહીં.
વરસાદી સિસ્ટમ બનશે
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે 14 જુલાઈ આસપાસ એક સિસ્ટમ બનશે. 16-20 જુલાઈમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં પણ અણધાર્યો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી, આ વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ
બીજી બાજુ રાજ્ય હવામાન વિભાગની પણ લેટેસ્ટ આગાહી આવી છે. આજથી બે દિવસ રાજ્યમાં વરસાદને લઈને એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં રેડ એલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સુરત, નવસારી,ડાંગ, વલસાડ, દમણ દાદર નગર હવેલી ભાવનગર, અમરેલીમાં આજે રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.
આ વિસ્તારોમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ
જ્યારે ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, દીવ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચમાં આજે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદ સાથે યલ્લો એલર્ટની આગાહી કરાઈ છે. આગામી પાંચ દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. હાલ દરિયામાં LCS સિગ્નલ આપવામાં આવ્યું છે.
રાજ્યમાં બે દિવસ સુધી વરસાદનું રેડ એલર્ટ: દક્ષિણ ગુજરાત અને દ.સૌરાષ્ટ્રમાં પડશે અતિભારે વરસાદ#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon206 #WeatherUpdate pic.twitter.com/0QfMTunmky
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 6, 2026
અમદાવાદમાં વરસાદની શક્યતા
અમદાવાદમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની શક્યતા છે. શીયર ઝોન, ઓફશોર ટ્રફ, વેસટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. ગુજરાતમાં 115 mm વરસાદ નોંધાયો છે. જો કે આટલો વરસાદ છે પરંતુ છતાં હજુ 27 ટકા ઓછો વરસાદ છે.