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હવામાન વિભાગની આગાહી, દ.ગુજરાત-દ.સૌરાષ્ટ્રમાં રેડ એલર્ટ, અંબાલાલે કહ્યું- 72 કલાક હજુ પડશે વરસાદ!

ગુજરાત રાજ્ય હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી આવી ગઈ છે. અંબાલાલનું કહેવું છે કે 14 જુલાઈ આસપાસ એક સિસ્ટમ બનશે જે વરસાદ લાવશે. આ ઉપરાંત હવામાન વિભાગે કેટલાક વિસ્તારો માટે અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ અને ઓરેન્જ એલર્ટ આપ્યા છે. તે પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 06, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:06 PM IST
હવામાન વિભાગની આગાહી, દ.ગુજરાત-દ.સૌરાષ્ટ્રમાં રેડ એલર્ટ, અંબાલાલે કહ્યું- 72 કલાક હજુ પડશે વરસાદ!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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