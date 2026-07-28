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જમીન ફાળવણી માટે હવે ગાંધીનગરના ધક્કા બંધ, કલેક્ટર અને DDOનો પાવર વધ્યો, લાલફીતાશાહીમાંથી મુક્તિ

રાજ્યમાં સરકારી અને ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ્સ માટે જમીન ફાળવણીની પ્રક્રિયા હવે વધુ ઝડપી બનશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જિલ્લા કલેક્ટર અને DDO ની નાણાકીય સત્તાઓમાં ધરખમ વધારો કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હવે રૂ. ૧ કરોડ સુધીની સરકારી જમીન ફાળવણીનો નિર્ણય જિલ્લા કક્ષાએ જ થઈ શકશે, જેથી અરજદારોને સ્થાનિક સ્તરે જ ફોલોઅપ મળી રહેશે અને વહીવટી લાલફીતાશાહીમાંથી મુક્તિ મળશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 28, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:19 PM IST
જમીન ફાળવણી માટે હવે ગાંધીનગરના ધક્કા બંધ, કલેક્ટર અને DDOનો પાવર વધ્યો, લાલફીતાશાહીમાંથી મુક્તિ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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