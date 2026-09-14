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Photos: 105 વર્ષ જૂની પરંપરા, મહેસાણામાં અહીં ગણપતિ બાપ્પાને પોલીસના જવાનો આપે છે 'ગાર્ડ ઓફ ઓનર'

Ganesh Chaturthi Special: આજથી ગણેશોત્સવની શરૂઆત થઈ છે. બાપ્પાના આગમનની સાથે જ જીવનમાં પણ હર્ષોલ્લાસ છવાઈ જાય છે. મહેસાણામાં એક મંદિર એવું છે જ્યાં દાયકાઓથી એ પરંપરા જળવાઈ છે કે સ્થાપના બાદ ગણપતિ બાપ્પાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવે છે. ખાસ જાણો આ મંદિર વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 14, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:30 PM IST
Photos: 105 વર્ષ જૂની પરંપરા, મહેસાણામાં અહીં ગણપતિ બાપ્પાને પોલીસના જવાનો આપે છે 'ગાર્ડ ઓફ ઓનર'
Image Credit: AI Generated Image with video grab pics

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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