ગુજરાતી ન્યૂઝ Gujarat

ગોંડલ રાજકુમાર જાટ મોત કેસમાં મોટા અપડેટ: પૂર્વ MLA જયરાજસિંહ, પુત્ર ગણેશને સુરેન્દ્રનગર SPનું તેડું

Gondal Rajkumar jaat Case:  ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી ચર્ચિત કેસ ગણાતો અને ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટ ના મોતના મામલે હવે ફરી એક વખત તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે થોડા સમય પહેલા ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા રાજકુમાર મોત મામલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ અને સુરેન્દ્રનગરના ડીવાયએસપી જેડી પુરોહિતને આ મુદ્દે તપાસ કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને સમગ્ર તપાસ છે તે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ દ્વારા હાલમાં શરૂ કરવામાં આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:42 AM IST

Gondal Rajkumar jaat Case: ગોંડલના રાજકુમાર જાટના હત્યાકાંડમાં મહત્વપૂર્ણ પલટો સામે આવ્યો છે. કેસની તપાસ દરમિયાન ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના પુત્ર ગણેશ ગોંડલ સહિત કુલ 11 શખ્સોની સંડોવણી હોવાના સંકેતો સામે આવતા પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. આ સમગ્ર ગંભીર કેસની તપાસ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુને સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે તેમની સાથે ધાંગધ્રાના dysp જે.ડી પુરોહિત પણ તપાસમાં જોડાયા છે.

પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે કે ગણેશ ગોંડલ સહિત તમામ સંદિગ્ધોને આજે સુરેન્દ્રનગર ખાતે પૂછપરછ માટે હાજર થવા કહેવામાં આવ્યા હતા. તમામના નિવેદનોનું અને જીણવટ ભરી ચકાસણી અને પૂછ પરછ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ દરમિયાન ગોંડલ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં રાજકુમાર જાટના ગુમ થયા અંગેની ફરિયાદ અને બાદમાં એન્સી ગુનો નોંધાયો હતો. ઉપરાંત, રાજકોટમાં તેની હત્યા અંગે અલગ ગુનો પણ નોંધાયો છે.

ત્રણે કેસોની તપાસ હાઇકોર્ટ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડાને સોંપાતા, પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો છે. હાલમાં સુરેન્દ્રનગર ખાતે તમામ સંદિગ્ધોની જીણવટ ભરી પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને કેસમાં વધુ ચોંકાવનારા  ખુલાસા બહાર આવે તેવી શક્યતાઓ પણ પોલીસ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર જિલ્લાનું ધ્યાન આ હાઈપ્રોફાઈલ કેસની આગળની કાર્યવાહી પર કેન્દ્રિત થયું. 

 

gondal rajkumar jat casegondal rajkumar jatgondal rajkumar newsSurendranagar Newsgujaratsurendranagar spRajkumar Jat CaseGanesh GondalGujarat high court

