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નવસારીમાં ‘વિકાસ’ બેસી ગયો! ચાર કરોડના ખર્ચે બનેલો સિન્થેટિક ટ્રેકમાં પડ્યા ગાબડા, ગુણવત્તા સામે ઉઠ્યા સવાલો

Navsari Synthetic Track: નવસારી મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ કરોડોની ગ્રાન્ટ તેને ફાળવવામાં આવી. જેમાંથી વિકાસના કામો પણ કરવામાં આવ્યા. પરંતુ આ વિકાસના કામોની ગુણવત્તા પર હવે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. કરોડોનું આંધણ કર્યા બાદ પણ કામમાં ભલીવાર ન હોય તેવી સ્થિતિ છે. શહેરના મધ્યમાં આવેલા લુન્સીકુઈ મેદાનમાં બનેલા ટ્રેકની પણ આવી જ હાલત છે. ટ્રેકની સ્થિતિ જોઈને જનતા વ્યથિત છે તો વિપક્ષ ભ્રષ્ટાચારના આરોપો લગાવી રહ્યું છે. આખરે શું છે આખો વિવાદ ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 07, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:23 PM IST
નવસારીમાં ‘વિકાસ’ બેસી ગયો! ચાર કરોડના ખર્ચે બનેલો સિન્થેટિક ટ્રેકમાં પડ્યા ગાબડા, ગુણવત્તા સામે ઉઠ્યા સવાલો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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