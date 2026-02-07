સોનાના વધતા ભાવ સામે ગુજરાતના એક સમાજનો ક્રાંતિકારી પહેલ : સોનું આપવાની પ્રથા બંધ કરાઈ
Social Reform For Gold Rituals : લગ્નમાં સોનાનો વહેવાર અટકાવવા ગરબાડાના આદિવાસી પટેલીયા સમાજના પાંદડી પટેલ ફળીયા પંચ દ્વારા કેટલાક નિયમો બનાવાયા છે, જેમાં સમાજના લોકોને શિક્ષણ માટે પણ કેટલાક નિર્ણય લેવાયા છે
Gold Silver Price Hike : હવે સમય આવી ગયો છે કે, સમયની સાથે સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજો દૂર કરવામાં આવે. ખાસ કરીને એ કુરિવાજો જે ખોટા વહેવાર કરાવે છે, અને ખોટા ખર્ચા કરાવે છે. માતાપિતા પર આર્થિક ભારણ લાવે છે. આ કુરિવાજો દૂર કરવાની પહેલ ગુજરાતમાં સૌથી પહે આદિવાસી પટેલીયા સમાજે કરી છે. આ સમાજે સોનાના વધતા ભાવ વચ્ચે ક્રાંતિકારી નિર્ણય લીધો છે. લગ્નપ્રસંગમાં હવે સોનાના બદલે ચાંદીનું મંગળસૂત્ર આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુજરાતના વિવિધ સમાજો નવા બંધારણ થકી સમાજમાં પરિવર્તન લાવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યાં છે. આ માટે નવા નિયમો બનાવાયા છે. જૂના રિવાજો ત્યજવામાં આવી રહ્યાં છે. હાલ સોના ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. આવામાં લોકો માટે સોનાના વહેવાર કરવા મુશ્કેલ બની ગયા છે. તેથી સોનાનો વહેવાર માતાપિતા પર બોજ ન બને તે માટે ગરબાડા તાલુકાના આદીવાસી પટેલીયા સમાજ પાંદડી પટેલ ફળીયા પંચ દ્વારા સોનાના વહેવારો પર બ્રેક લગાવવામાં આવી છે.
સોનાના દાગીનાના લેવડદેવડ અને અન્ય રીત રિવાજો માટે નવું બંધારણ અમલમાં લાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં નવા બંધારણ મુજબ, હવે લગ્નપ્રસંગમાં સોનાની ચેન અપાતી હતી, તેને બદલા ચાંદીનું મંગળસૂત્ર આપવામાં આવશે.
આદીવાસી પટેલીયા સમાજ પાંદડી પટેલ ફળીયા પંચ દ્વારા કટેલાક ક્રાંતિકારી નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. જે મુજબ, લગ્નમાં હવે ચાંદીનું મંગળસૂત્ર, સોનાના કાંટો અને ઝાંઝરી જ આપી શકાશે. સમાજમાં પહેલા જે રીતે સોનાની વસ્તુઓ આપવાના રિવાજ હતા, તે પ્રથા સદંતર બંધ કરવામાં આવી છે.
શિક્ષણ માટે ક્રાંતિકારી નિર્ણય
સમાજ દ્વારા શિક્ષણ માટે પણ એક ક્રાંતિકારી નિર્ણય કરાયો છે. જેમ કે, શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શિક્ષણ ફંડ પેટે 500 રૂપિયા આપવાનું નક્કી કરાયું છે. દીકરીની યાદગીરી તરીકે વરપક્ષ પાસેથી શિક્ષણ ફંડ પેટે 500 રૂપિયા લેવામાં આવશે. પાંદડી પટેલ ફળીયા પંચ દ્વારા લેવાયેલો આ સરાહનીય નિર્ણય છે. જેનાથી સમાજના બાળકોનું શિક્ષણનું સ્તર સુધરશે. આ રકમનો ઉપયોગ ગામના ગરીબ બાળકોના શિક્ષણ માટે કરવામાં આવશે. તેઓને શિક્ષણ માટે જરૂરી સામગ્રી પૂરી પાડવામાં આવશે.
દાગીના ઉપરાંત પંચ દ્વારા સામાજિક ઉત્થાન માટે પણ કેટલાક મહત્વના નિર્ણયો લેવાયા છે. જેમકે, દહેજ જેવી કુપ્રથાને ડામવા માટે માત્ર સવા રૂપિયો જ સ્વીકારવામાં આવશે. તેમજ પંચના બંધારણ પેટે ₹551ની રકમ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે.
આ નવા નિયમોને ગ્રામજનો અને સમાજના લોકો દ્વારા સહર્ષ સ્વીકારી લેાયો છે. આ નિર્ણયોથી સમાજ આગળ વધશે અને સમાજની પ્રગતિ થશે. આ નિયમો કરકસર અને સાદગીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહેશે.
