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હજું ચાંદીપુરા ગયો નથી ત્યાં ગુજરાતમાં નવો વાયરસ! મહીસાગરમાં વિદ્યાર્થીનું મોત, શિક્ષકો-બાળકો આવી રહ્યા છે ઝપેટમાં!

GBS Virus: રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસ કહેર વરસાવી રહ્યો છે, ત્યાં મહીસાગર જિલ્લામાં અતિ દુર્લભ ગણાતા ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર 'ગિલેન બારે સિન્ડ્રોમ' (GBS)એ ભારે મચાવી છે. લુણાવાડા સ્થિત જયશ્રી નગર સોસાયટી નજીક આવેલા વિસ્તારમાં આ રોગના કેસો પ્રકાશમાં આવતા સમગ્ર પંથકમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:12 PM IST
હજું ચાંદીપુરા ગયો નથી ત્યાં ગુજરાતમાં નવો વાયરસ! મહીસાગરમાં વિદ્યાર્થીનું મોત, શિક્ષકો-બાળકો આવી રહ્યા છે ઝપેટમાં!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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