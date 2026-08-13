/હજું ચાંદીપુરા ગયો નથી ત્યાં ગુજરાતમાં નવો વાયરસ! મહીસાગરમાં વિદ્યાર્થીનું મોત, શિક્ષકો-બાળકો આવી રહ્યા છે ઝપેટમાં!

GBS Virus: સૌથી વધુ અસર લુણાવાડાની આદર્શ શાળામાં જોવા મળી છે, જ્યાં અભ્યાસ કરતા 5થી વધુ બાળકો અને કેટલાક શિક્ષકો પણ GBSની ઝપેટમાં આવી ગયા છે. આ ગંભીર બીમારીના કારણે આદર્શ શાળાના ધોરણ 3માં અભ્યાસ કરતા માસૂમ વિદ્યાર્થી દેવરાજ મછારનું કરૂણ મોત નીપજતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
બાળકોના સ્વાસ્થ્યને લઈને વાલીઓમાં ઘેરી ચિંતા
છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી આદર્શ શાળામાં એક પછી એક કેસ સામે આવી રહ્યા હોવા છતાં લુણાવાડા આરોગ્ય વિભાગ અને નગરપાલિકા તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં ઝડપાયું હોય તેવો ઘાટ સર્જાયો છે. જયશ્રી નગર સોસાયટી નજીક શાળા આવેલી હોવાથી પોતાના બાળકોના સ્વાસ્થ્યને લઈને વાલીઓમાં ઘેરી ચિંતા વ્યાપી છે.
સઘન સફાઈ અને આરોગ્ય વિષયક કામગીરી શરૂ
ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને વાલીઓએ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીને ટેલિફોનિક રજૂઆત કરીને આદર્શ શાળામાં અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોનું તાત્કાલિક અને યોગ્ય ટેસ્ટિંગ કરાવવા માંગ કરી છે. સ્થાનીક લોકો અને વાલીઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે જિલ્લાનું આરોગ્ય તંત્ર અને લુણાવાડા નગરપાલિકા વહેલી તકે સઘન સફાઈ અને આરોગ્ય વિષયક કામગીરી શરૂ કરે.
GBSના કારણે બાળકે અચાનક બોલવાની ક્ષમતા ગુમાવી
હોસ્પિટલમાંથી સારવાર બાદ રજા મેળવનાર બાળક 'જહાન'ના પિતાએ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, GBSના કારણે તેમના બાળકે અચાનક બોલવાની ક્ષમતા ગુમાવી દીધી હતી. જોકે, લક્ષણો જણાતાં જ તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરવામાં આવતાં હાલ બાળકની સ્થિતિમાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
શું છે GBS? (નિષ્ણાત ડોક્ટરની સલાહ)
એક્સપર્ટ ડોક્ટર દીપ મહેતાએ આ બીમારી અંગે સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. GBS (Guillain-Barré Syndrome) એ એક દુર્લભ ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર છે, જેમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ (Immune System) ભૂલથી પોતાના જ ચેતાતંત્ર (Nervous System) પર હુમલો કરે છે.
GBSની સારવાર અત્યંત ખર્ચાળ
આ રોગની સારવાર સામાન્ય પરિવાર માટે ખૂબ જ આર્થિક બોજ સમાન છે. GBSની રોગપ્રતિકારક સારવાર માટે વપરાતું એક ઈન્જેક્શન 22,000 થી લઈને 42,000 સુધીની કિંમતનું મળે છે, જેના કારણે દર્દીના પરિવાર પર મોટો આર્થિક બોજ પડે છે.
GBSના મુખ્ય લક્ષણો:
ઉલ્લેખનીય છે કે, ડોક્ટરોની સલાહ મુજબ, જો બાળકમાં કે કોઈ વ્યક્તિમાં આમાંથી કોઈ પણ લક્ષણ જણાય તો સમય બગાડ્યા વિના ત્વરિત નિષ્ણાત ન્યુરોલોજિસ્ટ અથવા નજીકની હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરો. આ રોગ સામે સમયસરની સારવાર જ દર્દીનો જીવ બચાવી શકે છે.