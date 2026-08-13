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નવા વરસાદી રાઉન્ડ માટે તૈયાર રહેજો, આગામી 7 દિવસમાં ફરી મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરશે! અંબાલાલે તારીખ સાથે કરી મોટી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. ભારે વરસાદ બાદ સ્થિતિ સામાન્ય બની રહી છે, પરંતુ આ રાહત હવે લાંબી રહેવાની નથી. હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદના ઝાપટા પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. શું છે સમગ્ર આગાહી, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 13, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:55 PM IST
નવા વરસાદી રાઉન્ડ માટે તૈયાર રહેજો, આગામી 7 દિવસમાં ફરી મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરશે! અંબાલાલે તારીખ સાથે કરી મોટી આગાહી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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