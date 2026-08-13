/નવા વરસાદી રાઉન્ડ માટે તૈયાર રહેજો, આગામી 7 દિવસમાં ફરી મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરશે! અંબાલાલે તારીખ સાથે કરી મોટી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં થોડા દિવસથી વરસાદે વિરામ લીધો છે. પરંતુ હવે ફરી એકવાર મેઘરાજા સક્રિય થવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, આગામી સાત દિવસ દરમિયાન મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં સારો વરસાદ વરસી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં થન્ડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને તેજ પવન સાથે વરસાદની પણ શક્યતા છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ભાગોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે...
થોડા દિવસ પહેલાં પડેલા મુશળધાર વરસાદે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જી હતી. અનેક શહેરોમાં રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. ક્યાંક હોડીઓ દોડાવવાનો વારો આવ્યો હતો. તો ક્યાંક NDRF અને SDRFની ટીમોએ રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરી લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડ્યા હતા. અનેક વાહનો પાણીમાં ફસાયા હતા. જો કે, હવે શહેરોમાંથી પાણી ઓસરતા જનજીવન ધીમે-ધીમે ફરી સામાન્ય બન્યું છે. પરંતુ હજુ પણ કેટલાક ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલા હોવાથી ખેડૂતોની ચિંતા યથાવત છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી 24 કલાકને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને વડોદરા સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. જ્યારે 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં મધ્ય પ્રદેશમાં ભારે વરસાદના કારણે નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાનમાં ફરી એકવાર આવશે મોટો પલટો
અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ, 17થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો પલટો આવી શકે છે. ત્યારબાદ 23 અને 31 ઓગસ્ટે પણ વરસાદી માહોલ સર્જાવાની શક્યતા છે. ઓગસ્ટના અંતિમ સપ્તાહ અને સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં અરબ સાગર સક્રિય થતાં વરસાદનું વધુ એક ચક્ર શરૂ થઈ શકે છે.
સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસાદની આગાહી
ગણેશ ચતુર્થી આસપાસ પણ વરસાદ વરસી શકે છે. જ્યારે ભાદરવી પૂનમે અંબાજી પંથકમાં પણ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જો કે, 23 સપ્ટેમ્બર બાદ રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધવાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે.
તો હાલ વરસાદથી મળેલી રાહત થોડા દિવસોની જ હોવાનું અનુમાન છે. આગામી સપ્તાહમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામે તેવી શક્યતા છે. તેથી ખેડૂતો, પ્રવાસીઓ અને સામાન્ય નાગરિકોએ હવામાન વિભાગની સત્તાવાર આગાહી પર સતત નજર રાખવી જરૂરી બની છે.