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‘આપણા બાપનું ક્યાં બળે છે?’ એવા દિવસો ગયા! સરકારી ઓફિસો માટે લાઈટ-પંખા અને ACના કડક નિયમો જાહેર

તમે કોઈ પણ સરકારી ઓફિસમાં જાઓ તો ઓફિસમાં કોઈ હોય કે ના હોય પંખા અને ટ્યૂબલાઈટ તો ચાલુ જ હોય, સાહેબની કેબીનમાં એસી ચાલું રાખવું એ તો સામાન્ય છે. આપણા ઘરનું ક્યાં બળે છે પણ હવે દિવસો બદલાવાના છે. સરકાર એવા નિયમો ઘડી રહી છે કે જો એનો હવે ભંગ થશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી સહન કરવા તૈયાર રહેશો. દરેક સરકારી ઓફિસને 45 દિવસનું અલ્ટિમેટમ અપાયું છે અને પ્લાન રજૂ કરવા આદેશ કરાયો છે. જાણી લો હવે શું શું બદલાઈ રહ્યું છે.  
 

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 26, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:57 PM IST
‘આપણા બાપનું ક્યાં બળે છે?’ એવા દિવસો ગયા! સરકારી ઓફિસો માટે લાઈટ-પંખા અને ACના કડક નિયમો જાહેર

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalak Digitalના એડિટોરિયલ હેડ. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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