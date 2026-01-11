Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

'ગઝનીથી ઔરંગઝેબ સુધીના ઇતિહાસમાં દફનાઈ ગયા, સોમનાથ ત્યાં જ ઊભું છે', શિવ સાધના બાદ PM મોદીનું સંબોધન

PM Modi Gujarat Visit: પીએમ મોદીએ સોમનાથમાં આયોજિત 'શૌર્ય સભા'ને સંબોધિત કરતા સોમનાથ મંદિર પર વિદેશી આક્રમણખોરો દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાઓ, તેમની સામે સંઘર્ષ કરનારા વીરોનું બલિદાન અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દ્વારા મંદિરના પુનઃનિર્માણનો પાયો નાખવાના ઐતિહાસિક યોગદાનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:46 PM IST

Trending Photos

'ગઝનીથી ઔરંગઝેબ સુધીના ઇતિહાસમાં દફનાઈ ગયા, સોમનાથ ત્યાં જ ઊભું છે', શિવ સાધના બાદ PM મોદીનું સંબોધન

Narendra Modi Somnath Temple: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે 'સોમનાથ મંદિર સ્વાભિમાન પર્વ'માં સહભાગી થયા હતા. તેમણે અહીં 108 અશ્વો સાથે કાઢવામાં આવેલી 'શૌર્ય યાત્રા'માં પણ હાજરી આપી હતી. આ શોભાયાત્રા સોમનાથ મંદિરની રક્ષા કરતા પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપનારા અગણિત વીર યોદ્ધાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે કાઢવામાં આવી હતી, જે શૌર્ય, સાહસ અને બલિદાનનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પીએમ મોદીએ સોમનાથ મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના કરી અને જનસભાને સંબોધિત કરી હતી.

પીએમ મોદીએ શૌર્ય સભાને સંબોધતા કહ્યું "હું મારું ખૂબ મોટું સૌભાગ્ય માનું છું કે સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ તરીકે મને 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ'માં સક્રિય સેવા કરવાની તક મળી છે. આજે દેશના ખૂણે-ખૂણેથી લાખો લોકો આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તે તમામને મારા તરફથી જય સોમનાથ. આ સમય અદભૂત છે, વાતાવરણ અદભૂત છે અને આ ઉત્સવ પણ અદભૂત છે. એક તરફ દેવાધિદેવ મહાદેવ, બીજી તરફ સમુદ્રની લહેરો, સૂર્યના કિરણો, મંત્રોનો ગુંજારવ, આસ્થાનો ઉમંગ અને આ દિવ્ય વાતાવરણમાં ભગવાન સોમનાથના ભક્તોની ઉપસ્થિતિ... આ અવસરને ભવ્ય અને દિવ્ય બનાવી રહી છે."

Add Zee News as a Preferred Source

સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ અંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આ પ્રસંગ ગૌરવ, ગૌરવ, મહિમા અને ગૌરવના જ્ઞાનથી ભરેલો છે. તે ભવ્યતા, આધ્યાત્મિક અનુભવ, અનુભવ, આનંદ, આત્મીયતા અને સર્વોચ્ચ ભગવાન મહાદેવના આશીર્વાદનો વારસો દર્શાવે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "72 કલાક સતત ઓમકાર ધ્વનિ, 72 કલાક સતત જાપ. મેં ગઈકાલે રાત્રે 1000 ડ્રોનનો ઉપયોગ, વૈદિક ગુરુકુળોના 1000 વિદ્યાર્થીઓની હાજરી, સોમનાથની 1000 વર્ષની ગાથાનું પ્રસ્તુતિ... અને આજે 108 ઘોડાઓ સાથે મંદિરની શૌર્ય યાત્રા, મંત્રો અને સ્તોત્રોની અદ્ભુત પ્રસ્તુતિ... બધું જ મંત્રમુગ્ધ કરી દે તેવું છે. આ લાગણી શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાતી નથી; ફક્ત સમય જ તેને પકડી શકે છે."

ગઝની-ઔરંગઝેબ ઇતિહાસમાં દફન, સોમનાથ અડીખમ
વર્ષ 1026માં મહમદ ગઝની દ્વારા સોમનાથ મંદિર પર થયેલા પ્રથમ હુમલાના 1000 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, "એક હજાર વર્ષ પહેલાં અહીં કેવું વાતાવરણ હશે? અહીં ઉપસ્થિત તમારા પૂર્વજોએ, આપણા પૂર્વજોએ પોતાની આસ્થા અને મહાદેવ માટે પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરી દીધું હતું. હજાર વર્ષ પહેલાં એ આક્રમણખોરો વિચારતા હતા કે તેમણે આપણને જીતી લીધા છે, પરંતુ આજે હજાર વર્ષ પછી પણ સોમનાથ મહાદેવના મંદિર પર લહેરાતી ધજા સમગ્ર સૃષ્ટિને કહી રહી છે કે હિન્દુસ્તાનની શક્તિ અને સામર્થ્ય શું છે."

પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, " જ્યારે ગઝનીથી લઈને ઔરંગઝેબ સુધીના તમામ આક્રમણખોરો જ્યારે સોમનાથ પર હુમલો કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને લાગતું હતું કે તેમની તલવાર સનાતન સોમનાથને જીતી રહી છે. પરંતુ તે ધાર્મિક કટ્ટરપંથીઓ એ ન સમજી શક્યા કે જે સોમનાથને તેઓ નષ્ટ કરવા માંગતા હતા, તેના નામમાં જ 'સોમ' એટલે કે 'અમૃત' જોડાયેલું છે. તેમાં હળાહળ પીને પણ અમર રહેવાનો વિચાર છે. તેની અંદર સદાશિવ મહાદેવ તરીકે એ ચૈતન્ય શક્તિ બિરાજમાન છે જે કલ્યાણકારી પણ છે અને પ્રચંડ તાંડવનું સ્ત્રોત પણ છે. ગઝનીથી ઔરંગઝેબ સુધીના તમામ આક્રમણખોરો ઇતિહાસના પાનાઓમાં દફન થઈ ગયા, પરંતુ આ ચિર-પુરાતન સોમનાથ મંદિર સાગરના તટે આજે પણ તેટલી જ શાનથી અડીખમ ઊભું છે."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
narendra modiSomnath mandirPM Modi Gujarat visitNarendra Modi Somnath TempleSomnath Swabhiman ParvSuarya YatraPM Modi Somanth Mandir Visit

Trending news