ગિફ્ટ સિટી હવે ગ્લોબલ બનશે! વૈશ્વિક રોકાણકારોને આકર્ષણા ગુજરાતનો માસ્ટરસ્ટ્રોક
GIFT City delegation to attend World Economic Forum : ગિફ્ટ સિટીનું ડેલિગેશન સ્વિત્ઝર્લેન્ડના દાવોસમાં આયોજિત વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમમાં હાજરી આપશે, જ્યાં વૈશ્વિક રોકાણકારો સમક્ષ ગિફ્ટ સિટીને રજૂ કરવામાં આવશે
Trending Photos
World Economic Forum 2026 : ગુજરાતનું ગિફ્ટ સિટી (GIFT City) હવે વૈશ્વિક સ્તરે ચમકશે. કારણ કે, તારીખ 19 થી 23 જાન્યુઆરી દરમિયાન સ્વિત્ઝર્લેન્ડના દાવોસમાં યોજાનારી વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમ (World Economic Forum 2026) માં હાજરી આપશે. જેમાં વૈશ્વિક રોકાણકારો સામે પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવશે.
સ્વિત્ઝર્લેન્ડના દાવોસ ખાતે તારીખ ૧૯થી ૨૩ જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાનારી વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમ (ડબલ્યુઇફ)ની વાર્ષિક બેઠકમાં ગિફ્ટ સિટી ભાગ લેશે. સિટીમાં રહેલી રોકાણની તકો અને ત્યાં ઉપલબ્ધ વિશ્વસ્તરીય માળખાગત સુવિધાઓ અંગે વૈશ્વિક ઉદ્યોગપતિઓ અને નેતાઓને માહિતગાર કરવામાં આવશે. આ સાથે જ ગુજરાતનું ગૌરવ અને ભારતનું પ્રથમ ઈન્ટરનેશનલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસીસ સેન્ટર એટલે કે ગિફ્ટ સિટી હવે વૈશ્વિક મંચ પર છવાવા જઈ રહ્યું છે.
આ સમિટમાં ગિફ્ટ સિટીમાં રહેલી રોકાણની તકો અને ત્યાં ઉપલબ્ધ વિશ્વસ્તરીય માળખાગત સુવિધાઓ અંગે વૈશ્વિક ઉદ્યોગપતિઓ અને નેતાઓને માહિતગાર કરવામાં આવશે, જેથી ગુજરાતમાં વધુ વિદેશી રોકાણ આકર્ષી શકાય. જેથી ગિફ્ટ સિટી તરફ મોટા રોકાણકારો આકર્ષી શકાય.
આ ફોરમ થકી ગિફ્ટ સિટીમાં નવા રોકાણકારોને આકર્ષી શકાય છે. માટે ગિફ્ટ સિટીનું એક પ્રતિનિધિમંડળ દાવોસમાં જશે. ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક-સિટી (GIFT સિટી) નું એક ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ, MD અને ગ્રુપ CEO સંજય કૌલના નેતૃત્વમાં, દાવોસ, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની વાર્ષિક બેઠક દરમિયાન વૈશ્વિક વ્યાપારી નેતાઓ, રોકાણકારો અને નીતિ નિર્માતાઓ સાથે વાતચીત કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે