Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવામાં વધુ છુટ, નિયમો હળવા કરાતા હવે છુટથી પી શકાશે દારૂ

Gift City Liquor Permit : ગિફ્ટ સિટીમાં બહારના પ્રવાસી અને વિદેશી નાગરિકોને દારુ આસાનીથી મળશે:પરમિટ લેવામાંથી મુક્તિ, માત્ર ઓળખપત્ર બતાવવાનું રહેશે; લોન, પુલ સાઈડ અને ટેરેસ પર પીવાની છૂટ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:53 AM IST

Trending Photos

ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવામાં વધુ છુટ, નિયમો હળવા કરાતા હવે છુટથી પી શકાશે દારૂ

Gift City Liquor Rule : ગુજરાત સરકારે GIFT સિટીમાં વધુ છૂટછાટ આપી છે. ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવાની છૂટછાટના નિયમો હળવા કરાયા છે. ગુજરાત બહારના લોકોને પરમિટની જરૂર નહિ પડે. દારૂબંધીના નિયમોમાં વધુ છૂટ આપતું નોટિફિકેશન જાહેર કરાયું છે. અન્ય રાજ્યોના મુલાકાતીઓને  દારૂ માટે પરમિટ લેવાની જરૂર રહેશે નહીં. વિદેશી નાગરિકોને દારૂ માટે પરમિટ લેવાની જરૂર રહેશે નહિ. નાગરિક પોતાનું  ઓળખપત્ર બતાવીને GIFT સિટીમાં દારૂ પી શકશે. પરંતું ગિફ્ટ સિટી બહાર દારૂ નહીં લઈ જઈ શકાય. 

ગિફ્ટ સિટી હવે ગુજરાતમાં હાઈક્લાસ લેવલનું બની રહ્યું છે. ત્યારે હવે દારૂ પીવાના નિયમો પણ હળવા બની રહ્યાં છે. ગિફ્ટ સિટીમાં હવે બહારના લોકોની દારૂની પરમિટ લઈને પીવાની જરૂર નહિ પડે. ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂના સેવન માટે કામચલાઉ પરમિટ ફરજિયાત હતી. આ નિયમમાં હવે છુટછાટ આપવામાં આવી છે. હવે પ્રવાસીઓ માત્ર પોતાનું ઓળખપત્ર આપીને દારૂ મેળવી શકશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 23, 2025

 

વર્ષ 2030 માં અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થવાનું છે. તે પહેલા ગુજરાતમાં દારૂની છુટછાટ મળી શકે છે. હાલ પૂરતા ગિફ્ટી સિટીમાં જ દારૂની છુટછાટ મળી છે. ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂની પરમિટમાં કેવા ફેરફાર કરાયા છે તેના પર એક નજર કરીએ. 

રાજ્ય સરકારે ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂબંધીના નિયમોમાં ફેરફાર કરતું નોટિફિકેશન જાહેર પાડ્યું છે. જેમાં દારૂબંધીના નિયમોને હળવા કરાયા છે. જે મુજબ હવે ગિફ્ટ સિટીમાં બહારથી આવતા પ્રવાસીઓને દારૂની પરમિટ લેવાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળી ગઈ છે. તેઓ હવે કોઈ કડાકૂટ વગર દારૂ પી શકશે. 

જોકે, આ માટે હજી પણ કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. ગિફ્ટ સિટીની અધિકૃત હોટલ કે ક્લબમાં માત્ર માન્ય ઓળખપત્ર બતાવીને દારૂનું સેવન કરી શકશે. તેમજ આ છુટછાટ માત્ર ગિફ્ટ સિટીના મર્યાદિત વિસ્તારમાં જ લાગુ કરવામાં આવી છે. અન્ય વિસ્તારોમાં કે ગિફ્ટ સિટીની બહાર દારૂ લઈ જઈ શકાય નહિ. 

આ નિયમો હળવા કરવાથી ગિફ્ટ સિટીમાં બહારથી આવતા લોકોને વધુ આકર્ષિત કરી શકાશે. સરકારના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ યોજાય એ પહેલા અમદાવાદ શહેરમાં પણ દારૂની છૂટછાટ આપવામાં આવી શકે છે. 

હાલ શરાબ સેવન માટે ગિફ્ટ સિટીમાં જે છૂટછાટો આપવામાં આવી છે તેનો વ્યાપ આગામી વરસોમાં વધી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
gift cityliqour banદારૂબંધીગિફ્ટ સિટી

Trending news