BLO શિક્ષકના આપઘાતમાં ચૂંટણી પંચે હાથ અદ્ધર કર્યા, BLO નો આજે ઓનલાઇન કામગીરીનો બહિષ્કાર
Gujarat SIR BLO Suicide News: ગીર સોમનાથના કોડીનારમાં બૂથ લેવલ ઓફિસરે કર્યો આપઘાત... દેવળી ગામે શિક્ષકે ગળેફાંસો લગાવીને ટુંકાવ્યું જીવન.... SIRની કામગીરીથી ત્રસ્ત થઈને પગલું ભર્યાનો સ્યુસાઈડ નોટમાં ઉલ્લેખ
Trending Photos
Gir Somnath News : તાજેતરમાં કપડવંજના નવાપુરા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય અને BLO રમેશભાઈ પરમારનું હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજ્યું હતું. જેમાં બી.એલ.ઓ ની કામગીરીને કારણે ડિપ્રેશનમાં હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયાનો પરિવારે આક્ષેપ મૂક્યો હતો. ત્યારે હવે SIR કામગીરીના દબાણથી કોડીનારના BLO શિક્ષકે ફાંસો ખાધો છે. તેમણે સ્યૂસાઈ નોટમાં લખ્યું, માનસિક થાક-તણાવ અનુભવું છું. આ મામલે રાજ્યના તમામ BLO કર્મચારી આજે મોબાઇલની ઓનલાઇન કામગીરીનો બહિષ્કાર કરશે.
ગીર સોમનાથના કોડીનારમાં BLOની આત્મહત્યા બાદ શિક્ષક વર્ગમાં ઉગ્ર આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. એક તરફ બોર્ડની પરીક્ષાનો વધતો બોજ અને બીજી તરફ BLO તરીકેની વધારાની ફરજો શિક્ષકો પર થતું આ ડબલ દબાણ સીધું માનસિક તણાવમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે એવી ગંભીર ચર્ચા શિક્ષક વર્ગમાં ચાલે છે. શહેર આચાર્ય સંઘના પ્રમુખે આ ઘટનાને અત્યંત દુઃખદ ગણાવતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે શિક્ષકોએ શિક્ષણનું પવિત્ર કાર્ય સંભાળવાનું હોય છે, પરંતુ દરેક વખતે ચૂંટણીની ફરજો તેમની પર લાદી દેતા શિક્ષણ પ્રણાલી પણ અસરગ્રસ્ત થાય છે. BLOની કામગીરી કરવાની મર્યાદિત સમયમર્યાદા, સર્વેનું દબાણ અને સતત રિપોર્ટિંગ, આ બધું મળીને શિક્ષકોને થાકવી દે છે. સાથે તેમણે ચૂંટણી પંચને સમયગાળો વધારવાની, તેમજ શિક્ષકોને BLOની ફરજોમાંથી મુક્તિ આપવાની માંગણી કરી છે.
બીજી તરફ, કોંગ્રેસના નેતા ડૉ. હેમાંગ વસાવડાએ તંત્ર પર સખત પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે ફરજમાંથી હટવા માંગતા શિક્ષકોને ધમકી, પોલીસ ફરિયાદ અને ધરપકડની ચેતવણીઓ આપવામાં આવે છે, જે સ્પષ્ટ માનસિક શોષણ સમાન છે. તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે ગીર સોમનાથમાં બનેલી આ દુઃખદ ઘટનાની જવાબદારી આખરે કોણ લેશે? તંત્ર પોલીસને ચોક્કસ જવાબ સાથે આગળ આવવાની તેઓએ માંગ કરી છે.આ ઘટના ફરી એકવાર બતાવે છે કે શિક્ષકોને મતદાર યાદી સુધારણા જેવી કામગીરીમાં જબરદસ્તી સામેલ કરવામાં આવે છે, જ્યારે તેમનું મુખ્ય કાર્ય, શિક્ષણ પાછળ ધકેલાઈ જાય છે. શિક્ષક વર્ગ હવે આ મુદ્દે કડક નિર્ણય અને સ્પષ્ટ નીતિ બનાવવા તંત્ર પાસે જોરદાર માંગણી કરી રહ્યો છે.
ચૂંટણી પંચે હાથ અદ્ધર કર્યા
ગીર સોમનાથમાં BLOના આપઘાત મામલે ચૂંટણી પંચે હાથ અદ્ધર કર્યા. ચૂંટણી પંચે આપઘાત અંગે જવાબ આપવાનો ઈન્કાર કર્યો. તો સમગ્ર મામલે જિલ્લા કલેક્ટર અને SPએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે. SIRની કામગીરીથી ત્રસ્ત થઈને શિક્ષકે આપઘાત કર્યો હોવાનો સ્યૂસાઈડ નોટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે.
રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી BLOને SIR કામગીરી માંગશે
તો બીજી તરફ, BLO ના આપઘાત બાદ સોશિયલ મીડિયામાં મેસેજ વાયરલ થયો છે. BLO ગ્રુપમાં જણાવાયુ કે, રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી BLOને SIR કામગીરી માંગશે. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીના નામનો મેસેજ વાયરલ થયો હતો. જેમાં સાથે જ તમામ BLO એ જાગી મોડે સુધી કામ કરવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી હતી.
ઓનલાઈન કામગીરીનો બહિષ્કાર
સમગ્ર મામલે રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક સંઘના મહામંત્રી પરેશ પટેલે કહ્યું કે, શિક્ષકની આત્મહત્યાની ઘટના દુઃખદ છે. શિક્ષકો પર અધિકારીઓ દ્વારા ઓનલાઈન કામગીરીનું દબાણ કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક સંઘ ઓનલાઈન કામગીરીનો બહિષ્કાર કરે છે. અમે ઓફલાઇન કામગીરી કરીશું પણ ઓનલાઈન ડેટા એન્ટ્રી નું કામ નહીં કરીએ. આત્મહત્યા કરનાર શિક્ષકને રૂપિયા એક કરોડના વળતરની માંગણી પણ કરી છે.
તો આ મમલે અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘના પ્રચાર અધ્યક્ષ રાકેશકુમાર ઠાકરે કહ્યુ કે, શિક્ષકો પર દબાણ લાવનાર સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ. શિક્ષક પર દબાણ લાવનાર અધિકારી સામે પગલાં લેવાવા જોઈએ. એ સરકારી અધિકારીની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાની માંગણી કરવામાં આવી છે. શિક્ષકોના કામના કલાક વધી ગયા છે. જિલ્લાઓમાં રાત્રે 8 વાગે તથા 10 વાગે મિટિંગ બોલાવાઈ રહી છે. શિક્ષકોને નોટિસ પાઠવી ધરપકડ વોરંટ ધમકી અપાઈ રહી છે.
સુરત કલેકટર કચેરી ખાતે સંકલન બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં તમામ ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા હતા. આ મીટિગમાં બીએલઓ અને કાર્યકરો, સ્થાનિકોને પડતી હાલાકી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વર્ષ 2002 ની યાદી લોકોને મળી રહે તે માટે રજૂઆત કરાઈ હતી. દિવસ ખુબ જ ઓછા છે, બીએલઓ લોકોના ઘરે જલ્દી જાય તે માટે રજુઆત કરાઈ હતી. ફોર્મ ઝડપથી ભરાય અને ફોર્મ નંબર 6, 7, 8 ભરાય જાય તે માટે રજુઆત કરાઈ. બી એલ.ઓ ની સમસ્યા અને હાલ આપઘાત અંગે અલગ અલગ કારણો હોઈ શકે તેવું ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદીએ જણાવ્યું.
BLO ના આપઘાત ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, પેકેજના નામે પડીકુ આપવાને કરાણે ખેડૂતો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. BLO ને માનસિક ત્રાસ અપાઈ રહ્યો છે એને કારણે આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. SIR કરવાનું જ હતું તો ૬ મહિના પૂર્વે કામગીરી કેમ ના કરાઈ? સરકારના માનસિક ત્રાસથી BLO આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. રાજકીય એજન્ડા પાર પાડવા BLO ને હથિયાર બનાવાઈ રહ્યા છે. જો સરકાર યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં કરે તો અગામી સમયમાં કર્મચારીઓ રોષ ફાટી નીકળશે.
નવસારીના વાંસદા તાલુકામાં SIR ની કામગીરીમાં વધુ શિક્ષકોના સહાયક BLO તરીકે કરાયેલ ઓર્ડરનો વિરોધ કરાયો. દરેક શાળામાંથી 2 શિક્ષકો હોવા ઉપરાંત વધુ શિક્ષકોની સહાયક BLO તરીકે નિમણૂંક કરતા વિરોધ કરાયો. સહાયક BLO માં શિક્ષકોની નિમણૂકથી શિક્ષણ કાર્ય પર અસર પડશે. વાંસદા તાલુકા શિક્ષક સંઘ દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી શિક્ષકોની નિમણૂંક રદ્દ કરવાની માંગ કરાઈ છે. સહાયક BLO માં અન્ય કેડરના કર્મચારીઓની નિમણૂંક કરવાની માંગ કરાઈ. સાથે જ શિક્ષક વ્યક્તિગત, સમાજિક કે અન્ય કારણોસર હાજર ન રહે તો તેની સામે કઢતા ધરપકડ વોરંટ સામે પણ વિરોધ નોંધાવ્યો. ધરપકડ પ્રથા રદ્દ કરવાની પણ શિક્ષકોની માંગ કરાઈ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે