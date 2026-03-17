ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratઉના દલિતકાંડમાં એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ 5 દોષિતોને 5 વર્ષની સજા : 10 વર્ષે આવ્યો ચુકાદો

ઉના દલિતકાંડમાં એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ 5 દોષિતોને 5 વર્ષની સજા : 10 વર્ષે આવ્યો ચુકાદો

Gir Somnath Una Dalit Scam Case Verdict: ગીર સોમનાથના બહુચર્ચિત ઉના દલિતકાંડ કેસમાં કોર્ટનો ચુકાદો આવી ગયો છે. ગીર સોમનાથ ઉના કાંડમાં દોષિતોને કોર્ટ દ્વારા સજા સંભળાવવામાં આવી છે. સેશન્સ જજ પંડ્યા દ્વારા પાંચેય આરોપીઓને સજા સંભાળવવામાં આવી છે. એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ તમામને 5 વર્ષની સજા કરાઈ છે. આરોપીઓને IPC 523, 524 હેઠળ 3 વર્ષની સજા ફટકારી છે. તો IPC 342 અને 504 હેઠળ 2 વર્ષની સજા કરાઈ છે. આ સાથે જ તમામ આરોપીઓને ₹5,000નો દંડ ફટકારાયો છે. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:01 PM IST
  • ગીરસોમનાથના ઉનાકાંડમાં સેશન્સ કોર્ટે સંભળાવી સજા
  • સેશન્સ કોર્ટે પાંચેય દોષિતોને 5-5 વર્ષની સજા ફટકારી
  • સાથે જ 5 હજારનો દંડ પણ કરાયો

ઉના દલિતકાંડમાં એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ 5 દોષિતોને 5 વર્ષની સજા : 10 વર્ષે આવ્યો ચુકાદો

Gir Somnath News : વર્ષ 2016માં ગીર સોમનાથના મોટા સમઢિયાળા ગામમાં SC યુવાનોને માર મારવાના કેસમાં કોર્ટે આરોપીઓને 5 વર્ષની સજા સંભળાવી છે. SC યુવાનોને ગાયનું ચામડું ઉતારવાના મુદ્દે જાહેરમાં અર્ધનગ્ન કરી, ગાડી પાછળ બાંધી જે બેરહેમીથી માર મારવામાં આવ્યો હતો. 'ઉના કાંડ'માં 10 વર્ષ બાદ આખરે ન્યાયનો ચુકાદો આવ્યો છે.વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટે આ કેસના મુખ્ય 5 આરોપીને 5 વર્ષવી સજા સંભળાવી છે.એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ તમામ આરોપીઓને 5 વર્ષની સજા સંભળાવવામાં આવી છે. કોર્ટે આરોપીઓને રૂપિયા 5,000નો દંડ પણ ફટકાર્યો છે.ઉના કાંડનો આ કેસ દેશભરમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય રહ્યો હતો

દલિતકાંડના 10 વર્ષ બાદ ચુકાદો
ઉના દલિતકાંડના દસ વર્ષ બાદ કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો છે. જેમાં તમામ આરોપીઓને પાંચ વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે.

ઉના કાંડના દોષિતોને ફટકારાયેલી સજાની વિગત

  • એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ તમામને 5 વર્ષની સજા
  • એટ્રોસિટી એક્ટ (મુખ્ય કલમ) - 5 વર્ષની સખત કેદ
  • IPC કલમ 323/24 (માર મારવો) -    3 વર્ષની સજા
  • IPC કલમ 504 (અપશબ્દો બોલવા) - 2 વર્ષની સજા
  • IPC કલમ 342 (ગેરકાયદે અટકાયત) - 1 વર્ષની સજા 
  • આર્થિક દંડ    પ્રત્યેક આરોપીને ₹5,000નો દંડ

કોર્ટનો આદેશ : તમામ સજા એકસાથે ભોગવવાની રહેશે
કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે, તમામ આરોપીઓએ એકસાથે સજા ભોગવવાની રહેશે. ચુકાદા મુજબ મહત્તમ 5 વર્ષની સજા લાગુ પડશે. જે અંતર્ગત આરોપીઓ 6 વર્ષથી વધુ જેલવાસ ભોગવી ચૂક્યા છે. કોર્ટે સંભળાવેલી 5 વર્ષની સજાનો સમયગાળો પહેલાથી જ પૂરો થઈ ગયો છે. તેથી તમામ દોષિતો જેલમુક્ત થઈ જશે. 

ઉના કાંડના ચુકાદા મુદ્દે જિગ્નેશ મેવાણીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ
વડગામના ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકારી પ્રમુખ જિજ્ઞેશ મેવાણી દ્વારા ઉના કાંડમાં ફકત ૫ આરોપીઓને સજા અને બાકીના ૩૭ને છોડી મૂકવાના મામલે આજે પાલનપુર સર્કિટ હાઉસ ખાતે બપોરે ૩:૦૦ વાગ્યે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 

શું છે ઉનાકાંડ?
વર્ષ 2016 ના 11 જુલાઈના રોજ ગીર સોમનાથના મોટા સમઢીયાળા ગામનો આ કિસ્સો છે. જ્યાં અનુસૂચિત જાતિના એક પરિવારના સાત સભ્યો મૃત પશનું ચામડું ઉતારી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક ગૌરક્ષકોના નામે દાવો કરતા કેટલાક યુવકો ત્યાં આવી ચઢ્યા હતા. તેઓએ આ તમામ સભ્યો સામે ગૌહત્યાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જેના બાદ ગૌરક્ષકોએ લાકડી અને પાઈપથી યુવકો પર હુમલો કર્યો હતો. એટલુ જ નહિ, તમામને નિર્દયી રીતે માર માર્યો હતો. આટલેથી ન અટકીને અનુસૂચિત જાતિના ચાર યુવકોને ઉના શહેરમાં લાવીને તેમને અર્ધનગ્ન કરીને, તેમના હાથ બાંધીને જાહેરમાં લાકડીથી ફટકારવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ દેશભરમાં આ તેની નોંધ લેવાઈ હતી. જેના બાદ લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. 

42 સામે ગુનો નોંધાયો હતો, 37 નિર્દોષ 
આ કેસમાં કુલ 42 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો હતો. જેમાં નીચલી કોર્ટે 37 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. તેમજ ફરજમાં બેદરકારી દાખવવા બદલ ચાર પોલીસકર્મચારીઓ સામે પણ તપાસ થઈ હતી. તેઓને પણ કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. જેમાં કંચનબેન, તત્કાલીન PSI પાંડે, તત્કાલીન ઉના PSO કરશનભાઈ અને નિર્મલ ઝાલા (જેમનું નિધન થઇ ચૂક્યું છે)નો સમાવેશ થાય છે. આ કેસના બે આરોપીઓના ટ્રાયલ દમરિયાન મોત થયા છે. 

પીડિતોએ રાષ્ટ્રપતિ પાસે ઈચ્છા મૃત્યુની પણ માંગ કરી હતી 
આ કેસમાં પીડિતોએ તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદને પત્ર લખીને ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ પણ કરી હતી. પીડિતોએ આરોપ મૂક્યો હતો કે, ગુજરાત સરકારે તેનો વાયદો પૂરો કર્યો નથી. 

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

