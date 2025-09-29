ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદ બાદ સ્થાનિક નદીઓમાં પૂર આવ્યું, લોકોને સાવધ રહેવા સૂચના અપાઈ
Flood In Gir Somnath : ગીર સોમનાથના ઉના અને કોડિનારમાં વરસાદી માહોલ છવાયો.... 24 કલાકમાં ઉનામાં 4 ઈંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો.... મછુંદ્રી, રાવલ, શાહી નદીઓના જળસ્તરમાં વધારો..... ભારે વરસાદની આગાહી દરમિયાન તંત્ર એલર્ટ મોડમાં....
Gir Somnath News કૌશલ જોશી/ગીર-સોમનાથ : ગીર સોમનાથ જિલ્લા અને ઉપરવાસ ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં વરસી રહેલા અવિરત વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. ભારે વરસાદને પગલે ગીર જંગલમાં આવેલો હિરણ-2 ડેમ તેની સંપૂર્ણ સંગ્રહ સપાટીએ ભરાઈ ગયો છે. ડેમમાં પાણીની સતત આવકને નિયંત્રિત કરવા અને ડેમની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, તંત્ર દ્વારા ડેમના 5 દરવાજા 0.10 મીટર ખોલવામાં આવ્યા છે. જરૂર પડ્યે સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા માટે પણ તૈયાર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. હજુ પણ ભારે વરસાદની આગાહીના કારણે તંત્ર એલર્ટ પર છે.
ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવતા તેની સીધી અસર વેરાવળની દેવકા નદી પર જોવા મળી છે. નદીમાં પાણીનું સ્તર અચાનક વધી જતાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને નદી બે કાંઠે વહેતી જોવા મળી રહી છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, જો ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં વરસાદનું જોર યથાવત રહેશે તો ડેમમાંથી વધુ પાણી છોડવાની ફરજ પડી શકે છે. આ સંજોગોમાં, વેરાવળ શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવવાની પ્રબળ આશંકા છે.
આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, તંત્ર દ્વારા નદી કિનારાના અને શહેરના અન્ય નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેત રહેવા અને સાવચેતીના તમામ પગલાં લેવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં અને ઉપરવાસ ગીરના જંગલોમાં થયેલા અતિ ભારે વરસાદને કારણે નદીઓમાં ઘોડાપૂર આવ્યા છે. સૂત્રાપાડા તાલુકામાં આવેલ સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પ્રાચી તીર્થ ખાતે સરસ્વતી નદીના કિનારે આવેલું ભગવાન માધવરાયનું ઐતિહાસિક મંદિર ફરી એકવાર સંપૂર્ણપણે જળમગ્ન થયું છે.
સરસ્વતી નદીમાં ભારે પૂર આવ્યું
સૂત્રાપાડા તાલુકામાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં જિલ્લાનો સૌથી વધુ ૨૦૪ મિલીમીટર (8 ઇંચ) વરસાદ નોંધાયો છે. આ ધોધમાર વરસાદને કારણે સરસ્વતી નદીમાં ભારે પૂર આવ્યું છે, જેના પાણી સીધા મંદિર પરિસર અને ગર્ભગૃહમાં ફરી વળ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સરસ્વતી નદીના તટ પર આવેલું હોવાથી માધવરાય મંદિર દર વર્ષે ચોમાસામાં નદીના પૂરમાં ડૂબે છે. આ ઘટનાને શ્રદ્ધાળુઓ સરસ્વતી નદી દ્વારા થતો ભગવાનનો કુદરતી જળાભિષેક માને છે. જોકે, આ વર્ષે વિશેષ ઘટના એ બની છે કે ચોમાસાની ઋતુમાં સતત બીજી વખત નદીમાં પૂર આવવાને કારણે ભગવાન માધવરાયની મૂર્તિઓ જળમગ્ન થઈ છે.
હાલ મંદિર સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ છે અને માત્ર મંદિરના શિખર અને ધ્વજદંડનો ભાગ જ દેખાઈ રહ્યો છે. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા નદીના જળસ્તર પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
ગીર સોમનાથના ઉના અને કોડીનારમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે. સુત્રાપાડામાં 8 ઈંચ કરતા વધુ વરસાદ ખાબક્યો હતો. આ કારણે સુત્રાપાડામાં વરસાદથી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ઉના તાલુકામાં ચાર ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો. મછુંદ્રી, રાવલ, શાહી નદીના જળસ્તરમાં વધારો થયો છે. રાવલ ડેમ એક રાતમાં જ ભરાઈ ગયો. આ કારણે ડેમના 2 દરવાજા અડધા ખોલવામાં આવ્યા છે. રાવલ ડેમમાંથી 2500 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાયું છે. આ કારણે આસપાસના ગામડાઓને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે.
વેરાવળમાં વરસાદનું વિઘ્ન: ધોધમાર વરસાદથી ગરબા આયોજન રદ્દ
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ગત રાત્રિએ વરસેલા ધોધમાર વરસાદે નવરાત્રિના રંગમાં ભંગ પાડ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે વેરાવળમાં મોટાભાગના ગરબા આયોજનો રદ્દ કરવાની ફરજ પડી હતી, જ્યારે વહેલી સવારે અનેક ગરબા મંડપો ધરાશાયી થતા આયોજકોને ભારે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.
જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમના મુજબ, પાટણ-વેરાવળ તાલુકામાં ગઇકાલે રાત્રે 10 વાગ્યાથી આજે સવારે 6 વાગ્યા સુધીના આઠ કલાકમાં જ 117 મિલીમીટર (આશરે 4.88 ઇંચ) વરસાદ ખાબક્યો હતો. રાત્રિના 10 થી 12 દરમિયાન 40 મિલીમીટર અને વહેલી સવારે 4 થી 6 દરમિયાન 34 મિલીમીટર જેવો ભારે વરસાદ નોંધાયો હતો, જેના કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા હતા.
આ ભારે વરસાદને પગલે નવરાત્રિના આયોજકોએ ખેલૈયાઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ગત રાત્રિના ગરબા કાર્યક્રમો રદ્દ કર્યા હતા, જેનાથી ખેલૈયાઓમાં નિરાશા વ્યાપી હતી. વધુમાં, સતત વરસાદ અને પવનને કારણે વહેલી સવારે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ઉભા કરાયેલા ગરબાના સુશોભિત મંડપો જમીનદોસ્ત થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાને કારણે આયોજકોને ડેકોરેશન અને સાઉન્ડ સિસ્ટમ જેવી વસ્તુઓમાં મોટું આર્થિક નુકસાન થયું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ રહ્યો હતો, જેમાં સૂત્રાપાડા તાલુકો 204 મિલીમીટર વરસાદ સાથે સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયો હતો. હાલ આયોજકો દ્વારા નુકસાનીનો તાગ મેળવવામાં આવી રહ્યો છે અને ખેલૈયાઓ આગામી દિવસોમાં હવામાન સાનુકૂળ રહે તેવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.
