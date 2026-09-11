/ગીર સોમનાથનું ઉના ST બસ સ્ટેન્ડ બન્યું દારૂનો અડ્ડો! પોલીસની હપ્તાખોરી કે મીઠી નજર? દારૂબંધીના કાયદાના ઉડ્યા ધજાગરા

Gir Somnath News: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના ST બસ સ્ટેન્ડમાં ખુલ્લેઆમ દારૂની ડિલિવરી થતો હોવાનો મામલો ભારે ગરમાયો છે. આ ઘટનાનો વિડિયો વાયરલ થયા બાદ અને મીડિયામાં અહેવાલો પ્રસિદ્ધ થયા પછી જ ઊંઘતી ઉના પોલીસ સફાળી જાગી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લઈ ST બસ સ્ટેન્ડમાં દારૂ પહોંચાડનાર એક સગીરને ઝડપી પાડ્યો છે. તેની પાસેથી નંબર પ્લેટ વગરના મોપેડમાંથી 4 બોટલ વિદેશી દારૂ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે અને સગીર સામે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ST ડ્રાઇવર ભૂપત ડાભી રડારમાં, ડેપો મેનેજરે નોંધાવી ફરિયાદ
આ દારૂની ડિલિવરી કાંડમાં ST બસના સ્ટાફની સંડોવણી પણ સામે આવી છે. ST ડ્રાઇવર ભૂપત ડાભી હાલ પોલીસ કાર્યવાહીના રડારમાં છે અને રાજુલા પોલીસમાં આ ડ્રાઇવર વિરુદ્ધ પીધેલી હાલતમાં હોવાનો ગુનો પણ નોંધાયો છે. આ ગંભીર મામલાને પગલે ઉના ડેપોમાં દારૂ ખરીદવાના મુદ્દે ખુદ ડેપો મેનેજરે કડક વલણ અપનાવીને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
પોલીસની હપ્તાખોરી કે મીઠી નજર? દારૂબંધીના કાયદાના ઉડ્યા ધજાગરા
ઉનામાં દારૂબંધીના કાયદાના ખુલ્લેઆમ ધજાગરા ઉડી રહ્યા છે અને તત્વો બેફામ બન્યા છે. ખુલ્લેઆમ દેશી અને વિદેશી દારૂનું વેચાણ થઈ રહ્યું હોવા છતાં અત્યાર સુધી પોલીસ તંત્ર ક્યાં હતું તે એક મોટો સવાલ છે. લોકમુખે એવી ચર્ચા છે કે ઉના પોલીસની મીઠી નજર અને હપ્તાખોરીને કારણે જ દારૂનું દુષણ આટલી હદે વકર્યું છે. જો સામાન્ય નાગરિકોને દારૂનું આખું નેટવર્ક દેખાતું હોય, તો પોલીસને કેમ નથી દેખાતું? જ્યાં સુધી વિડિયો વાયરલ ન થાય કે મીડિયા અહેવાલ ન આપે ત્યાં સુધી પોલીસ કોઈ કાર્યવાહી કેમ નથી કરતી?