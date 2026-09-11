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ગીર સોમનાથનું ઉના ST બસ સ્ટેન્ડ બન્યું દારૂનો અડ્ડો! પોલીસની હપ્તાખોરી કે મીઠી નજર? દારૂબંધીના કાયદાના ઉડ્યા ધજાગરા

Gir Somnath News: ગીર સોમનાથના ઉના ST બસ સ્ટેન્ડમાં ખુલ્લેઆમ દારૂની ડિલિવરીનો કિસ્સો સામે આવતાં જ ખળભળાટ મચી ગયો છે. મીડિયામાં આ અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થયા બાદ હરકતમાં આવેલી ઉના પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને નંબર પ્લેટ વગરના મોપેડમાંથી 4 બોટલ વિદેશી દારૂ સાથે એક સગીરને ઝડપી પાડ્યો છે અને તેની સામે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. આ દારૂ કાંડમાં ST ડ્રાઇવર ભૂપત ડાભીની સંડોવણી ખુલ્લી પડતાં તે પણ પોલીસની કાર્યવાહીના રડારમાં આવી ગયો છે, જ્યારે રાજુલા પોલીસમાં તેની વિરુદ્ધ પીધેલા હોવાનો ગુનો પણ દાખલ થયો છે. ઉના ડેપોમાં દારૂ ખરીદવાના આ સમગ્ર મામલે ડેપો મેનેજરે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે આગળની કાનૂની તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 11, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:29 AM IST
ગીર સોમનાથનું ઉના ST બસ સ્ટેન્ડ બન્યું દારૂનો અડ્ડો! પોલીસની હપ્તાખોરી કે મીઠી નજર? દારૂબંધીના કાયદાના ઉડ્યા ધજાગરા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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