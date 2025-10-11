Prev
ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર મરીન પોલીસે દરિયામાં 25 કિમી અંદર જઈને ગેંગરેપના આરોપીને ઝડપ્યા

Gujarat Una Gangrape Case News: ઉનામાં મહિલા સાથે સામુહિક દુષ્કર્મ આચરીને આરોપીઓ માછીમારી કરવા દરિયામાં જતા રહ્યા હતા, મરીન પોલીસે દરિયામાંથી આંતરીને ઓપરેશન પાર પાડ્યું

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 11, 2025, 09:31 AM IST

ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર મરીન પોલીસે દરિયામાં 25 કિમી અંદર જઈને ગેંગરેપના આરોપીને ઝડપ્યા

Gujarat Marine Police : ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં એક મહિલા પર સામૂહિક બળાત્કાર થયો હતો. ગીર સોમનાથ પોલીસે ક્રૂરતાના ગુનેગારોને પકડવા માટે એક ચોંકાવનારું પગલું ભર્યું. ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા બાદ તેમણે દરિયાની વચ્ચે આરોપીઓને પકડી પાડ્યા.

ગુજરાત ઉના સામૂહિક બળાત્કાર કેસમાં મોટી પોલીસ કાર્યવાહી
ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર પોલીસે આવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જેની ખુદ ડીજીપી વિકાસ સહાયે પ્રશંસા કરી હતી. રાજ્યના ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ત્રણ પુરુષોએ એક મહિલા પર બે વાર સામૂહિક બળાત્કાર કર્યો હતો. ગુનો કર્યા પછી, આરોપીઓ ભાગી ગયા. પોલીસ તેમને દરેક શક્ય રીતે શોધી રહી હતી. શુક્રવારે, પોલીસને મરીન કંટ્રોલ રૂમ તરફથી વાયરલેસ સંદેશ મળ્યો. તેમની કાર્યવાહી ગુજરાત પોલીસના ઇતિહાસમાં અંકિત થશે. સામૂહિક બળાત્કારના આરોપીઓને પકડવા માટે, તેઓ જમીન છોડીને 25 કિલોમીટર દરિયામાં ભાગી ગયા હતા. આરોપીઓએ મહિલાને ઘરે છોડી દેવાનું વચન આપીને પોતાની વાસનાનો શિકાર બનાવી હતી.

મહિલા સાથે દુષ્કર્મ કરી માછીમારી કરવા નીકળી ગયા 
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સામૂહિક બળાત્કારની ઘટનામાં પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી છે. પાલડી જિલ્લાના ઉના નજીક આવેલું એક ગામ છે. પાલડીથી 20 કિલોમીટર દૂર આવેલા નવબંદર ગામના રહેવાસી ત્રણ આરોપીઓએ મહિલા પર અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો. ગુનો કર્યા પછી તેઓ ભાગી ગયા હતા. તેમણે મહિલાને છોડી દેતા પહેલા ધમકી પણ આપી હતી અને ચેતવણી આપી હતી કે જો તે કોઈને કહેશે તો તે વિનાશકારી બનશે. જોકે, જ્યારે મહિલાને પેટમાં દુખાવો થયો ત્યારે તેણે આખી ઘટના ડોક્ટરોને જણાવી. આના કારણે ગેંગરેપનો પર્દાફાશ થયો. 

ત્યારબાદ પોલીસ આરોપીઓને શોધી રહી હતી. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર બન્યું છે કે પોલીસે આરોપીને દરિયાની વચ્ચે પકડી લીધો છે. મહિલા પર ગેંગરેપ કર્યા પછી આરોપી માછીમારી કરવા ગયો હોવાની માહિતી પોલીસને મળ્યા બાદ આ સમગ્ર કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસે કેવી રીતે ધરપકડ કરી
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મહિલા સામે ગુનો કર્યા પછી, આરોપી નવબંદરના કાંતિભાઈ વાજાની બોટમાં દરિયામાં ભાગી ગયો હતો. પોલીસે મરીન કંટ્રોલ રૂમ તરફથી વાયરલેસ સંદેશ જારી કરીને દરિયામાં તોફાનની ચેતવણી આપી હતી. ત્યારબાદ, બધી બોટ પરત ફરી ગઈ. દરિયો હોવાથી આરોપી કિનારે ભાગી શક્યા નહીં. પરિણામે, ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવાબંદર પોલીસ સ્ટેશન, મરીન કર્મચારીઓ સાથે, એક બોટ લઈને દરિયામાં ગયા. અંતે, રાત્રિના અંધારામાં, પોલીસ આરોપીઓને લઈ જતી બોટ સુધી પહોંચી.

મરીન પોલીસે નરેન્દ્ર બારિયા ઉર્ફે એકમાનો કાલીયો અને સંજય મજેઠિયા ઉર્ફે કબુતરની ધરપકડ કરી. ત્રીજો આરોપી બીજી બોટ પર મળી આવ્યો. રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને રાજ્ય પોલીસ વડા ડીજીપી વિકાસ સહાયે ગીર સોમનાથના પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા અને તેમની ટીમની પ્રશંસા કરી.

ગુજરાતમાં મહિલાઓની સુરક્ષાની ભયાનક હકીકત દર્શાવે છે - કોંગ્રેસની પ્રતિક્રીયા 
વિસનગર અને ઉના ખાતે બાળકી અને મહિલાની ગેંગરેપની ઘટનાઓ અંગે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડૉ. મનીષ દોશીએ કહ્યું કે, વિસનગરમાં નાબાલિગ બાળકી અને ઉનામાં 50 વર્ષીય મહિલાની ગેંગરેપની તાજેતરની ઘટનાઓ અત્યંત દુઃખદ અને પીડાદાયક છે. આ ઘટનાઓ રાજ્યમાં કાનૂન અને વ્યવસ્થા ધજાગર થવા લાગેલી છે તથા ગુજરાતમાં મહિલાઓની સુરક્ષાની ભયાનક હકીકત દર્શાવે છે. આ પરિસ્થિતિ ભાજપ સરકારના ભ્રષ્ટાચાર અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીના અધિનિયંત્રણ હેઠળના હોમ ડિપાર્ટમેન્ટની નિષ્ફળતાનો સીધો પરિણામ છે. એક તરફ હર્ષ સંઘવી કહે છે કે મહિલાઓ રાતે પણ નિર્ભયતાથી ફરી શકે છે. ત્યારે બીજી તરફ મહિલાઓ સામેના ગુનાઓ સતત વધતા જાય છે. ભાજપ સરકારએ વિરોધ પક્ષોને ડરાવવા અને ટાર્ગેટ કરવા માટે કાયદાની અમલવારી એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરવાને બદલે રાજ્યમાં કાયદો વ્યવસ્થા મજબૂત કરવાની અને મહિલાઓને સુરક્ષા આપવા તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ. આવા નરાધમ ગુનાઓ થાય છે એ રાજ્યના શાસન અને જાહેર સુરક્ષા બાબતે ગંભીર ચિંતાનું કારણ છે. કોંગ્રેસ આ ઘટનાની કડક નિંદા કરે છે અને જવાબદારી નક્કી કરવાની માગ કરે છે. 

