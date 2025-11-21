Prev
મોટી ખબર : મતદાર યાદીની કામગીરીથી કંટાળીને BLO નો આપઘાત, હચમચાવી દેતી સ્યૂસાઈડ નોટ છોડી

Gujarat SIR BLO Suicide News: ગીર સોમનાથના કોડીનારમાં BLOએ કર્યો આપઘાત. દેવળી ગામે શિક્ષકે ગળેફાંસો ખાઈને કર્યો આપઘાત. શિક્ષકે મોત પહેલાં સુસાઈડ નોટ લખી. SIRની કામગીરીથી ત્રસ્ત થઈને સુસાઈડ કર્યો હોવાનો ઉલ્લેખ 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 21, 2025, 12:32 PM IST

Gir Somnath News : કોડીનારના BLO શિક્ષકે આત્મહત્યા કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. SIR કામગીરીના દબાણથી માનસિક તણાવ આપઘાત કરી મોત વ્હાલુ કર્યું. તેમણે સ્યૂસાઈડ નોટમાં લખ્યું કે, છેલ્લા કેટલાય દિવસથી સતત થાક અને તણાવ અનુભવું છું. તો બીજી તરફ, BLOની કામગીરીથી શિક્ષક ડિપ્રેશનમાં હોવાનો પરિવારે આક્ષેપ કર્યો. પીડિત પરિવારે ન્યાયની માંગ કરી છે. 

ગીર સોમનાથના કોડીનાર નાં દેવળી ગામે રહેતા યુવા શિક્ષકે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો છે. શિક્ષકે મોત પહેલા લખાયેલી સુસાઇડ  નોટ મળી આવી છે. જેમાં sir ની કામગીરીથી ત્રસ્ત હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) November 21, 2025

 

સ્યૂસાઈડ નોટમાં શું લખ્યું
શિક્ષકે આપઘાત કરતા પહેલા પત્નીના નામે હચમચાવી દેતી સ્યૂસાઈડ નોટ છોડી. જેમાં લખ્યું હતું કે, મારાથી કોઈ પણ કાળે હવે આ SIR કામ થઈ શકે એમ નથી અને હું છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સતત થાક અને માનસિક તણાવ અનુભવું છું. તું તારું અને આપણા દીકરાનું ધ્યાન રાખજે, હું તમને બંનેને ખૂબજ ચાહું છું. પણ હવે હું ખુબ જ મજબુર બની ગયો છું. અને મારી પાસે આ અંતિમ પગલું ભરવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. મારો આ થેલો અહી પડ્યો છે, તેમાં બધી જ કામગીરીનુ સાહિત્ય છે. તે સ્કૂલે આપી દેજે. I am very Sorry My Dear Wife Sangita and My Loving Dear son Krishay.

પરિવારે ન્યાયની માંગ કરી 
પરિવાર અને શિક્ષણ સંઘે કહ્યું કે, બી.એલ.ઓ ની કામગીરીને કારણે શિક્ષક ડિપ્રેશનમાં હતા. અનેક શિક્ષકો આવી માનસિક યાતનાઓ ભોગવી રહ્યાં છે. પીડિત પરિવારને એક કરોડ આપવાની માંગ ગીર સોમનાથના અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક મહાસંઘના અધ્યક્ષ વિનોદભાઈ બારડ દ્વારા કરવામાં આવી છે .

ચૂંટણી પંચ ના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી હારીજ શુક્લાએ આ સંદર્ભે કંઈ પણ બોલવાનો ઈન્કાર કર્યો. સમગ્ર ઘટનામાં ગીર સોમનાથ એસપી દ્વારા તપાસ ચાલુ હોવાની વાતનું રટણ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે, ચૂંટણી પંચની કામગીરીથી જ કંટાળીને શિક્ષકે આત્મહત્યા કરી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે. જોકે આત્મહત્યા પાછળનું કારણ સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા જ કહી શકે છે. 

તો આ મુદ્દે અખિલ ભારતીય શૈક્ષિક મહાસંઘના પ્રચાર અધ્યક્ષ રાકેશકુમાર ઠાકરે જણાવ્યું કે, SIRની કામગીરીના દબાણના કારણે શિક્ષકે આત્મહત્યા કરી. અખિલ ભારતીય શૈક્ષિક મહાસંઘ છેલ્લા અઠવાડિયાથી સરકારના ધ્યાનમાં આ બાબત લાવી રહી છે. 15 તારીખે તમામ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આવેદન આપ્યું છે. શિક્ષક સતત દબાણ અનુભવી રહ્યાં છે. ખેડા જિલ્લામાં પણ કુટુંબે પણ આક્ષેપ કર્યો છે. આ કામગીરી લઇને શિક્ષક માનસિક સંતુલન અને હતોત્સાહ થઇ ગયો હતો અને આત્મહત્યા તરફ પ્રેરાયો. શિક્ષકના મોતથી એમના કુટુંબને પડેલી ખોટ પૂરી થઇ શકે તેમ નથી. 

 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gir SomnathSuicide caseગીર સોમનાથઆપઘાત કેસ

