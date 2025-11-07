Prev
સુરતમાં ટોકિંગ પોઈન્ટ બની પ્રેમ દિવાની બનેલી પ્રેમિકાની સ્ટોરી, 3 વર્ષથી રોજ પ્રેમીની ક્લિનિક સામે આવીને ઉભી રહી જાય

Surat Love Story : સુરતનો એક કિસ્સો હાલ ચર્ચાના ચગડોળે ચઢ્યો છે, યુવતી રોજ સાંજે ૩ કલાક પ્રેમીના ક્લિનિક તરફ એકીટસે જોયા કરે છે!

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:22 PM IST

Surat News : આજની જનરેશનનો પ્રેમ એટલે સવારે આઈ લવ યુ અને સાંજે બ્રેક અપ. અથવા સવારે બ્રેક અપ, તો સાંજે બીજું પાર્ટનર. પરંતું સુરતની એક અકલ્પનીય ઘટના ચર્ચામાં આવી છે. એમ કહો તો આ લવ સ્ટોરી વાયરલ થઈ ગઈ છે. જેમાં એક પ્રેમી માટે પ્રેમિકાની તપશ્ચર્યાની ચર્ચા થઈ રહી છે. 

વાત જાણે એમ છે કે, સુરતના રિંગરોડ પર ટ્રાફિકથી ધમધમતા ચાર રસ્તા પર એક યુવતી રોજ પોતાની કાર પાર્ક કરીને ઉભી રહી જાય છે. તેની નજર સામે ડોક્ટરના ક્લિનિક સામે મંડરાયેલી હોય છે, જેને તે સ્ટેચ્યુની માફક નિહાળ્યા કરે છે. લગભગ અઢીથી 3 કલાક સુધી યુવતી એકીટસે ક્લિનિકને નિહાળ્યા કરે છે. જ્યારે ક્લિનિકની લાઈટો બંધ થઈ જાય છે, એટલે યુવતી પણ કાર લઈને ચૂપચાપ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. 

સુરતના રિંગરોડ પર આ સિલસિલો લગભગ રોજ જોવા મળે છે. વાત કંઈ એક-બે મહિનાની હોય તો સમજીએ, પરંતું આ કિસ્સો 3 વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે. યુવતી રોજ પોતાની કાર લઈને આવે છે. ક્લિનિકની સામે કાર પાર્ક કરે છે. અને પછી પ્રેમની ક્લિનિક તરફ ટગર ટગર જોયા કરે છે. રાતે 8.30 થી 9 કલાકે ક્લિનિક બંધ થાય એટલે યુવતી પણ કાર લઈને રવાના થઈ જાય છે. 

પરંતું ત્રણ કલાક દરમિયાન યુવતી એક પણ શબ્દ બોલતી નથી, ચૂપચાપ નિહાળ્યા કરે. પરંતું આસપાસના લોકોમાં આ યુવતીની ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે. 

સ્થાનિક લોકોમાં આ યુવતીના એકતરફી પ્રેમ વિશે ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે. એવું પણ કહેવાય છે કે, યુવતી દક્ષિણ ગુજરાતના કોઈ વિસ્તારની છે, તો ડોક્ટરે સૌરાષ્ટ્રનો રહેવાસી છે. પરંતું ડોક્ટરે દગો આપીને બીજી યુવતી સાથે લગ્ન કરી લેતા પૂર્વ પ્રેમિકા આ રીતે આવીને પોતાના પ્રેમનો ઈઝહાર વ્યક્ત કરે છે. 

આ ઉપરાંત પણ બંને વચ્ચેની અનેક સ્ટોરીઓ ફરતી થઈ છે. લોકો આ કપલ વિશે અનેક પ્રકારની વાતો કરે છે, પરંતુ હકીકત કોઈને ખબર નથી એવું પણ કહેનારા ઘણા છે. 

ક્યારેક એવું પણ જોવા મળ્યું છે કે, યુવતી જાહેરમાં બોર્ડ પર ડોક્ટરનું નામ લઈને પ્રેમનો ઈઝહાર કરતા જોવા મળે છે. પંરતું સ્થાનિકો તો ઠીક, ડોક્ટર પણ આ પ્રકારના દ્રશ્યો જોઈને અવાચક રહી જાય છે. તો કેટલાક કહે છે કે, ગરમી હોય, ઠંડી હોય કે પછી વરસાદ હોય, આ યુવતી સીઝન જોયા વગર પ્રેમની તપશ્ચર્યા કરતી હોય છે. 

