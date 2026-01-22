પોતાના જ ક્લાસરૂમમાં વિદ્યાર્થીનીનો આપઘાત : દીકરીના મોતના સમાચારથી પરિવાર પર આભ તૂટ્યું
Gandhinagar Girl Student Suicide : ગાંધીનગરની ખાનગી કોલેજમાં વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત. કોલેજ છૂટ્યા બાદ ક્લાસરૂમમાં જ ખાધો ફાંસો. 19 વર્ષની વિદ્યાર્થિનીના આપઘાતના કારણ અકબંધ....
Gandhinagar News : ગાંધીનગરમાં એક ખાનગી કોલેજની વિદ્યાર્થીનીએ ક્લાસ રૂમમાં આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ક્લાસરૂમમાં લાલેગા CCTV માં વિદ્યાર્થીનીના આપઘાતની ઘટના કેદ થઈ છે. મૂળ રાધનપુરની 19 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનીએ આપઘાત કરી લેતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
ગાંધીનગરની ખાનગી કોલેજમાં વિદ્યાર્થીનીનો આપઘાત
ગાંધીનગરના સેક્ટર-7માં આવેલી જે. એમ. ચૌધરી કોલેજની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં રહેતી અને F.Y. B.A.માં અભ્યાસ કરતી 19 વર્ષીય શિવાની આહીરે પોતાના ક્લાસરૂમમાં દુપટ્ટા વડે ગળાફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું છે. કોલેજ છૂટ્યા બાદ ક્લાસ રૂમમાં ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરીને મોત વ્હાલુ કર્યું છે. મૃતક શિવાની આહીર પાટણના રાધનપુરના સામેત્રાની વતની છે. કોલેજના પ્રથમ વર્ષમાં યુવતી અભ્યાસ કરી રહી હતી.
ત્યારે સેક્ટર-7 પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. હજી વિદ્યાર્થીનીના આત્મહત્યાનું કારણ જાણી શકાયુ નથી, અમે તપાસ કરી રહ્યાં છે તેવું ગાંધીનગરના ડીવાયએસપી દિવ્યપ્રકાશ ગોહિલે જણાવ્યું.
- શિવાનીબેન ભોજાભાઇ આહીર
- ઉંમર વર્ષ-19
- અભ્યાસ- એફ.વાય. બી.એ.
- રહેવાસી- સાનિયાતર
- તાલુકો -રાધનપુર
- જીલ્લો-પાટણ
- બનાવ - ગઈકાલ સાંજે 17.30 ની આસપાસ
પરિવારે ગુમ થયાની જાણ કરી હતી
શિવાની આહીર ગુમ થઈ છે, તેવી જાણ પોલીસને કરવામાં આવી હતી. જેના બાદ કોલેજ અને પોલીસ દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીની ગૂમ થતાં પરિવારને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. પરિવાર દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલે સેકટર 7 પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. વિદ્યાર્થીના આપધાત પાછળનું કારણ અકબંધ છે.
ક્લાસરૂમમાં આપઘાતના સીસીટીવી
વિદ્યાર્થીનીએ જે ક્લાસરૂમમાં આપઘાત કર્યો હતો, તેના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. વિદ્યાર્થીની આત્મહત્યા કરતા પહેલાના અંતિમ સીસીટીવી ફૂટેજ ચોંકાવનારા છે.
પરિવાર ભાંગી પડ્યો
દીકરીના મોતના સમાચારથી પરિવાર ભાંગી ગયો હતો. તેઓએ લાડકોડથી દીકરીને ભણાવવા મોકલી હતી. પરંતુ તેના મોતના સમાચાર આવ્યા હતા. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, યુવતીની આજથી પરીક્ષા શરૂ થવાની હતી, તેથી તે ટેન્શનમાં હતી. જોકે, પોલીસ આ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે.
