ગિરનાર મૂર્તિ તોડવાની ઘટનામાં મોટો ખુલાસો : મંદિરને ફેમસ કરવા બે શખ્સોએ કર્યું હતું કારસ્તાન
Girnar vandalized idol vandalized : જૂનાગઢમાં ગિરનાર ગોરખનાથજીની મૂર્તિ તોડવા મામલે 2 આરોપીની LCBએ કરી અટકાયત. સ્થાનિક 2 શખ્સોએ તોડફોડ કરી હોવાનું આવ્યું હતું બહાર. LCBએ બન્ને શખ્સોની અટક કરી પુછ પરછ હાથ ધરી
Junagadh News અશોક બારોટ/જુનાગઢ : ધાર્મિક આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડતા ગિરનાર પર્વત પરના ગોરખનાથ મંદિરમાં મૂર્તિ તોડફોડના કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. સ્થાનિક ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (એલસીબી)એ બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જેઓ મંદિર સાથે જ જોડાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
પોલીસે 156 સીસીટીવી કેમેરા ખંગોળ્યા
આ ઘટના ધાર્મિક લાગણીઓને આઘાત પહોંચાડનારી હતી, જ્યાં ગોરખનાથની વજનદાર મૂર્તિને ખંડિત કરીને તોડી નાખવામાં આવી હતી. ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદને પગલે પોલીસે તપાસના તમામ એંગલ તપાસ્યા. કુલ 156 સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ તપાસવામાં આવ્યા અને ઘટના સમયે આસપાસ ફરતા લોકોની ચકાસણી કરવામાં આવી. પોલીસને શંકા હતી કે આટલી વજનદાર મૂર્તિને સરળતાથી કાઢી શકાય તેમ નથી, તેથી તેમણે એસએસએલની હાજરીમાં અન્ય મૂર્તિ મંગાવીને ડેમો કર્યો. ડેમોમાં સ્પષ્ટ થયું કે આ રીતે મૂર્તિને તોડવી અશક્ય છે, જેનાથી તપાસ વધુ તીવ્ર બની.
તપાસમાં આઈડેન્ટીફાઈ કરાયેલા લોકોમાંથી એક નામ સામે આવ્યું રમેશ પટણી, જે અગાઉ મંદિરમાં સેવક તરીકે કામ કરતો હતો અને હાલ ફોટોગ્રાફીનો વ્યવસાય કરે છે. પૂછપરછમાં તેણે અંતે કબૂલાત કરી કે તેણે અને તેના સાથી કિશોર કુકરેજાએ મળીને આ કૃત્ય કર્યું છે. કિશોર કુકરેજા મંદિરમાં પગારદાર તરીકે કામ કરતો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, 4 ઓક્ટોબરની સાંજે ગોરખનાથ મંદિરમાં આરતી પૂરી થયા બાદ કિશોરે રમેશને કહ્યું કે 'કાંડ કરવાનો છે'. સાંજે 7:30 વાગ્યા પછી તેઓ મુખ્ય મંદિરમાંથી લોખંડની સ્ટીક લઈને આવ્યા અને બાજુના કાચના ગ્લાસ તોડી નાખ્યા. ત્યારબાદ સ્ટીકને પાછી મંદિરમાં મૂકી દીધી. રાત્રે 9:30 વાગ્યા આસપાસ જ્યારે મંદિરમાં બંને એકલા હતા, ત્યારે તેઓએ ચાવીથી તાળું ખોલીને મૂર્તિને પાળી પરથી ધક્કો મારીને તોડી નાખી. આમ, આખા કેસને અંજામ આપ્યો.
આરોપીઓનું મુખ્ય કારણ આશ્ચર્યજનક છે. કિશોર કુકરેજા મંદિરના ધર્માદામાં આવતા પૈસાની કટકી કરતો હતો અને તેને વધુ ફાયદો કરવા માટે આ કૃત્ય કર્યું. તેનો ઉદ્દેશ હતો કે આ ઘટનાથી મંદિર લાઈમલાઈટમાં આવે, વધુ શ્રદ્ધાળુઓ આવે અને ધર્માદો વધે, જેથી તેને વધુ પૈસા મળે. બંને આરોપીઓ જુનાગઢના વતની છે અને હાલ તેઓની વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે.
પોલીસે આ બનાવમાં રમેશ હરગોવિંદ ભટ્ટ અને કિશોર શીવનદાસ કુકરેજા સીંધીને મુંબઈ મહારાષ્ટ્રથી ઝડપી લીધા હતા. પોલીસે જણાવ્યું કે આ કેસમાં કોઈ મોટી કાવતરું નથી, પરંતુ ધાર્મિક સ્થળોની સુરક્ષા માટે વધુ સાવધાની વધારવામાં આવશે.
