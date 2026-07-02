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મેડિકલ જગતમાં ખળભળાટ: ફાર્મા કંપની પાસેથી વિદેશ પ્રવાસનો ખર્ચ લેનાર ગુજરાતના 3 જાણીતા ડોક્ટર 13 મહિના માટે સસ્પેન્ડ

Gujarat Medical License Suspended: ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલ દ્વારા મેડિકલ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચાવતો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મેડિકલ એથિક્સના નિયમોનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન કરવા બદલ રાજ્યના ત્રણ જાણીતા ચામડીના રોગના નિષ્ણાત ડોક્ટરોને આગામી 13 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:14 PM IST
મેડિકલ જગતમાં ખળભળાટ: ફાર્મા કંપની પાસેથી વિદેશ પ્રવાસનો ખર્ચ લેનાર ગુજરાતના 3 જાણીતા ડોક્ટર 13 મહિના માટે સસ્પેન્ડ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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