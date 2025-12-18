140 મુસાફરો ભરેલી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
Bomb Threat : ગોવાથી અમદાવાદ આવતી ઇન્ડિગો ફ્લાઈટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી: ટીશ્યૂ પેપરમાં ધમકીભર્યું લખાણ મળતા 140 પેસેન્જરના જીવ તાળવે ચોંટ્યા, બોમ્બ સ્ક્વોડનું ફ્લાઈટમાં ચેકિંગ
Ahmedabad News : ગુજરાતમાં સતત બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી રહી છે. અમદાવાદમાં ફ્લાઈટને બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. ગોવા અમદાવાદ ફ્લાઈટને ધમકી મળતા તપાસ શરૂ કરાઈ છે. ફ્લાઈટમાં બૉમ્બ હોવાનું લખાણ મળી આવતા તપાસ શરૂ કરાઈ હતી. ગોવાથી અમદાવાથી આવતી ફ્લાઈટમાં લખાણ મળતા પોલીસ સહિત એજન્સીઓએ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ફ્લાઈટમાં 140 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા.
ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. ફ્લાઈટમાં બોમ્બ હોવાનું લખાણ મળી આવ્યું છે. ગોવાથી અમદાવાદ આવતી ફ્લાઈટને ધમકી મળી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ ફ્લાઈટની તપાસ શરૂ કરાઈ. ઈન્ડિગોની ફલાઈટમાં 140 મુસાફરો સવાર હતા. પોલીસ સહિત એજન્સીઓએ તપાસ હાથ ધરી.
ગોવાથી અમદાવાદ આવતી ફ્લાઈટમાં બોમ્બની ધમકી મળતા જ તંત્ર દોડતું થયું હતું. ફ્લાઈટ અમદાવાદ પહોંચતા જ તેમાંથી એક ટીશ્યુ પેપર મળી આવ્યું હતું. જેમાં ફ્લાઈટને બોમ્બથી ઉડાવી દેશે તેવી ધમકી લખવામાં આવી હત. આ બાદ એરપોર્ટ તંત્ર એક્ટિવ થયું હતું. એરલાઈન્સ દ્વારા એરપોર્ટ ઓથોરિટીને જાણ કરવામાં આવી હતી. જેના બાદ CISF અને બોમ્બ સ્ક્વોડ દ્વારા ફ્લાઈટમાં ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
તાત્કાલિક અસરથી તમામ મુસાફરોને સલામત રીતે ફ્લાઈટમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. તેમજ તેમનું બોર્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બાદ સ્થાનિક પોલીસ પણ એરપોર્ટ પર પહોંચી હતી. તમામ પ્રકારના ચેકિંગ બાદ ફ્લાઈટમાં કોઈ પણ શંકાસ્પદ વસ્તુઓ મળી ન હતી.
