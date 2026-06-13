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ગુજરાતમાં વરસાદનું ગણિત બગાડી શકે ‘ગોડઝિલા અલ નીનો’, ચોમાસા અંગે નવી ચેતવણી

Gujarat Monsoon : આ વર્ષે ‘ગોડઝિલા અલ નીનો’ના કારણે ગુજરાતમાં ચોમાસું મોડું શરૂ થઈ શકે છે. પ્રશાંત મહાસાગરમાં સર્જાતી આ અસામાન્ય સ્થિતિના કારણે આ વર્ષે ચોમાસું નબળું રહેવાની શક્યતા છે. વિવિધ હવામાન સંસ્થાઓએ અલ નીનો વધુ પ્રબળ બનવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:46 AM IST
ગુજરાતમાં વરસાદનું ગણિત બગાડી શકે ‘ગોડઝિલા અલ નીનો’, ચોમાસા અંગે નવી ચેતવણી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ગુજરાતમાં વરસાદનું ગણિત બગાડી શકે ‘ગોડઝિલા અલ નીનો’, ચોમાસા અંગે નવી ચેતવણી
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