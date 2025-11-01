સૌરાષ્ટ્રનું રાજકારણ ધણધણ્યું! AAP ના નવા પાટીદાર નેતા જિગીશા પટેલ બાહુબલીઓની ભૂમિમાં પડકાર આપશે
jigisha patel gondal : જીગીશા પટેલ કોણ છે? તેમના AAP માં જોડાવાથી ગુજરાતમાં શક્તિશાળી લોકોના ગઢ ગણાતા ગોંડલમાં રાજકારણ ગરમાયું છે.
Gujarat Politics : આમ આદમી પાર્ટીની સક્રિયતાથી ગુજરાતમાં રાજકારણ ધણધણ્યું છે. પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશા પટેલે AAP માં ઝંપલાવ્યું! પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયથી સક્રિય જિગીશા પટેલે અરવિંદ કેજરીવાલની 'રાજનીતિ' થી પ્રેરિત થઈ કેજરીવાલના
હસ્તે ખેસ ધારણ કર્યો. ઈસુદાન ગઢવી અને ગોપાલ ઇટાલીયા સહિતના AAP ના ટોચના નેતાઓની હાજરીમાં આ જોડાણથી સૌરાષ્ટ્રના રાજકીય સમીકરણોમાં ગરમાવો આવ્યો છે. ત્યારે પાટીદાર અગ્રણી જિગીશા પટેલની આપમાં એન્ટ્રીથી શું થઈ શકશે તે જોઈએ.
આપનો માસ્ટરસ્ટ્રોક
ગુજરાતમાં 182 વિધાનસભા બેઠકો છે, પરંતુ રાજકોટ જિલ્લાની ગોંડલ બેઠક અત્યંત સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. કારણ કે કેશુભાઈ પટેલ પણ આ બેઠક પરથી ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. 1990 થી પટેલો આ બેઠક જીતી શક્યા નથી. પરિણામે, AAP એ જિગીશા પટેલને સામેલ કરીને એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે.
ગુજરાતમાં સતત મજબૂત બની રહ્યો છે AAP પરિવાર 💯
આમ આદમી પાર્ટીની કામની રાજનીતિથી પ્રેરિત થઈને પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશાબેન પટેલ આજે રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી @ArvindKejriwal જીની ઉપસ્થિતમાં વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા.
"આપ" ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ @isudan_gadhvi, ધારાસભ્ય… pic.twitter.com/LpXExvC4Ux
— AAP Gujarat (@AAPGujarat) October 30, 2025
જિગીશા પટેલ AAP માં જોડાયા અને ગોંડલમાં પહોંચ્યા
પાટીદાર નેતા જીગીશા પટેલ, જેમણે પોતાના ફાયરબ્રાન્ડ વલણથી ગુજરાતમાં પોતાનું આગવું સ્થાન બનાવ્યું છે, તેઓ સતત ચર્ચામાં રહે છે. તેઓ ગુરુવારે AAP માં જોડાયા હતા, જે અરવિંદ કેજરીવાલની ગુજરાત મુલાકાત સાથે સુસંગત હતું. જિગીશા પટેલ બીજા જ દિવસે કેટલાક લોકોના ગઢ ગણાતા ગોંડલમાં પહોંચ્યા હતા. ત્યાં, તેમણે જેલ રોડ પર સરદાર પટેલની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ ઉજવી હતી. AAP માં જોડાયા પછી અને સીધા ગોંડલ ગયા પછી, એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે પાટીદાર નેતા જિગીશા શક્તિશાળી લોકોની ભૂમિ ગોંડલમાંથી ચૂંટણી લડશે કે નહીં. જિગીશા પટેલે ફક્ત એટલું જ કહ્યું છે કે જો પાર્ટી કહે તો તે આ કરવા તૈયાર છે.
ગોંડલનું નામ બદનામ
ગોંડલ બેઠક સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ જિલ્લામાં આવે છે. ક્ષત્રિય નેતાઓના સંઘર્ષ અને વર્ચસ્વને કારણે તે લાંબા સમયથી સમાચારમાં છે. આ બેઠક પાટીદારો (પટેલો) અને ક્ષત્રિયો વચ્ચે તણાવનું કેન્દ્ર રહી છે. તાજેતરના રાજકીય ઇતિહાસમાં અનેક હત્યાઓ થઈ છે. હાલમાં, ભાજપ આ બેઠક પર કબજો કરે છે, પરંતુ નીડર અને હિંમતવાન જિગીશા પટેલના AAPમાં જોડાવાથી આ વિસ્તારમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. જિગીશા પટેલ ગુજરાતમાં પાટીદાર નેતા તરીકે ઓળખાય છે. તેણીએ પાટીદાર અનામત આંદોલન દ્વારા જાહેર જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો. તેણીએ સ્થાનિક મીડિયા ઇન્ટરવ્યુમાં તેણીની આક્રમક અને ભડકાઉ શૈલી માટે હેડલાઇન્સ મેળવી છે.
જિગીશા પાટીદાર આંદોલનમાંથી ઉભરી આવી હતી
જિગીશા પટેલ ગોંડલ નાગરિક હિત રક્ષક સમિતિ અને ખોડલધામ અમદાવાદની સહ-સંયોજક પણ છે. ગોંડલમાં એક સમયે પાટીદાર સમાજનું પ્રભુત્વ હતું. પોપટલાલ સોરઠિયા તે સમયે ધારાસભ્ય હતા. તેઓ ત્યાં એક શક્તિશાળી નેતા હતા, પરંતુ 15 ઓગસ્ટે તેમની હત્યાથી ગોંડલમાં લોહિયાળ રાજકારણની શરૂઆત થઈ. ત્યારબાદ મહિપતસિંહ જાડેજા 1990 માં ધારાસભ્ય બન્યા. ત્યારથી, 2007 સિવાય, ક્ષત્રિય સમુદાય આ બેઠક પર સતત કબજો જમાવી રહ્યો છે. હાલમાં, જયરાજસિંહ જાડેજાના પત્ની ગીતાબા જાડેજા ધારાસભ્ય છે. તેમનો મુકાબલો અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા સાથે છે. જીગીષાનો AAPમાં પ્રવેશ એવા સમયે થયો છે જ્યારે પાટીદાર આંદોલનના સભ્ય રેશ્મા પટેલ પહેલાથી જ ભાજપ પર જોરદાર નિશાન સાધી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, તેમણે AAP પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું કે ગુજરાતમાં ખેડૂતો અને યુવાનોની દુર્દશા ભયાનક છે કારણ કે AAP હંમેશા કમળ ઉગાડે છે. રેશ્મા પટેલ હાલમાં ગુજરાત મહિલા પ્રદેશ પ્રમુખ છે.
