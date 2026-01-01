Prev
ગણેશ ગોંડલ સાથે સમાધાન બાદ રાજુ સોલંકીના બોલ બદલાયા, કોને કહી ‘ટુકડે ટુકડે ગેંગ’?

Ganesh Gondal Birthday : ગણેશ ગોંડલના જન્મદિવસની ઉજવણીમાં રાજુ સોલંકીની ખાસ ઉપસ્થિતિ જોવા મળી, હાલમાં જ બંને વચ્ચે સમાધાન થયું હતું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:40 PM IST

ગણેશ ગોંડલ સાથે સમાધાન બાદ રાજુ સોલંકીના બોલ બદલાયા, કોને કહી ‘ટુકડે ટુકડે ગેંગ’?

Gondal News : આજે યુવા નેતા ગણેશ ગોંડલના જન્મદિવસ નિમિત્તે ગોંડલમાં ભવ્ય ઉજવણી થઈ હતી. ત્યારે સમાધાન બાદ ગોંડલના ગણેશ જાડેજાના જન્મદિવસે સમાધાન બાદ રાજુ સોલંકીની ખાસ ઉપસ્થિતિ જોવા મળી હતી. અહી સમાધાનની એક અનોખી તસવીર જોવા મળી હતી. સાથે જ રાજુ સોલંકીના બદલાયેલા બોલ પણ જોવા મવળ્યા. 

ગણેશ ગોંડલના જન્મદિવસની ઉજવણીએ આવેલા રાજુ સોલંકીએ કહ્યું કે, સમગ્ર સમાજ ગણેશ અને જયરાજસિંહ બાપુની સાથે છે. સાથે વિરોધ કરનારાઓને રાજુ સોલંકીએ જડબાતોડ જવાબ આપતા કહ્યું કે, ગેરસમજ ઉભી કરનારાઓથી સાવધાન રહેવા અપીલ છે. તોડબાજ ગેંગની વાતોમાં ન આવવા અનુસૂચિત સમાજના યુવાનોને રાજુ સોલંકીનીએ વિનંતી કરી. 

ભૂતકાળની ગેરસમજ દૂર થયા બાદ ગણેશ ગોંડલ અને રાજુ સોલંકી વચ્ચે સુખદ સમાધાન જોવા મળ્યું. જૂનાગઢ જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિ સમાજના પ્રમુખ સહિતની ટીમે ગણેશને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. 

સાથે જ રાજુ સોલંકીએ ઓડિયો તેમજ આવેદનપત્ર બાબતે સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે, વાયરલ ઓડિયો 2-3 મહિના જૂનો છે. 10 કરોડની વાત માત્ર સમાધાન ન કરવા માટે કહી હતી તેવી વાયરલ ઓડિયો અંગે રાજુ સોલંકીએ સ્પષ્ટતા કરી. તેમણે આગળ કહ્યું કે, જ્યારે હું 13 મહિના જેલમાં હતો ત્યારે આ આવેદન આપનારા ક્યાં હતા? જયરાજસિંહ બાપુ અને ગણેશભાઈ પર દબાણ લાવવા માટે ખોટા વિરોધ કરાતા હોવાનો રાજુ સોલંકીએ આક્ષેપ લગાવ્યો.

રાજુ સોલંકીએ કહ્યું કે, પરિવાર અને હું સુરક્ષિત હોઉં તો જ સમાજની સેવા કરી શકું. જૂનાગઢમાં અપાયેલા આવેદન પત્ર સામે રાજુ સોલંકીનો આકરો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, આ બધું તોડ કરવા માટે થઈ રહ્યું છે. તેથી અનુસૂચિત જાતિ સમાજના યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરતી 'ટુકડે ટુકડે ગેંગ' થી સાવધાન રહેવું. 

ગણેશ ગોંડલે પણ કર્યુ હતું સમાધાન
હજી 24 ડિસેમ્બરના રોજ રાજુ સોલંકી અને જયરાજસિંહ જાડેજા વચ્ચે સમાધાન થયાની ખબર આવી હતી. જુનાગઢમાં રાજુ સોલંકીના પુત્ર અને ગણેશ જાડેજા વચ્ચે થયેલી બબાલ બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. મારામારીના કેસમાં ગણેશ જાડેજા જેલમાં પણ ગયા હતા. ત્યારે ગોંડલમાં ધારાસભ્યના બંગલા પર રાજુ સોલંકી અને જયરાજસિંહ વચ્ચે સમાધાન કરાયું હતું. દલિત સમાજના આગેવાનોની હાજરીમાં આ સમાધાન થયું હતું. 

Ganesh Gondal And Devayat Khavad Settlement

બંને પક્ષે જેલવાસ બાદમાં સમાધાનનો રસ્તો
જયરાજસિંહ જાડેજાના પુત્ર ગણેશ ગોંડલ અને જૂનાગઢના દલિત આગેવાન રાજુ સોલંકીના પુત્ર સંજય સોલંકી વચ્ચે ગત મે મહિનામાં માથાકુટ થઈ હતી. આ બનાવ બાદ, જયરાજસિંહ તેમના પુત્રને બચાવવા અને રાજુ સોલંકી તેમના પુત્રને બચાવવા મેદાને પડ્યા હતા. બન્નેએ એકબીજા ઉપર આરોપ પ્રતિઆરોપ કર્યાં હતા. ગણેશ ગોંડલ મારામારી અને એટ્રોસિટી કેસમાં જેલમાં ગયો હતો તો બીજી તરફ રાજુ સોલંકી અને તેમના ટેકેદારો સામે ઓગસ્ટ 2025માં ગુજસીટોકનો ગુન્હો દાખલ કરીને સુરતની જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા હતા. જો કે હવે બન્ને વચ્ચે સમાધાન થયું છે. મે મહિના અને ઓગસ્ટમાં કરેલ જેલયાત્રાને ભૂલીને બન્ને જૂથે હસતા મોઢે એક બીજાને ગળે લગાવી વિવાદનો અંત લાવ્યા છે. જયરાજસિંહને ભેટીને રાજુ સોલંકીએ કહ્યું કે જયરાજસિંહ મારા મોટાભાઈ, મારા -બાપ છે.
 

