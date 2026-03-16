સારા સમાચાર ! ગુજરાત આવી રહ્યો છે 92700 મેટ્રિક ટન ગેસ, શિવાલિક અને નંદા દેવી જહાજોને આ જગ્યાએ કરવામાં આવશે ખાલી, જાણો
Shivalik and Nanda Devi Ship LPG Carrier: શિવાલિક અને નંદા દેવી નામના જહાજો 92700 મેટ્રિક ટન ગેસ લઈને આવી રહ્યા કરે છે, જ્યારે ભારતનો દૈનિક LPG વપરાશ આશરે 8000 મેટ્રિક ટન છે. પરિણામે, આ ગેસ લગભગ 13 દિવસ માટે પૂરતો છે.
LPG Crisis in India: ભારતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી બે જહાજો, શિવાલિક અને નંદા દેવીને સફળતાપૂર્વક બહાર નિકળ્યા છે, જે ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ફસાઈ ગયા હતા. બંને જહાજો LPGથી ભરેલા છે, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે શું આ જહાજો પર LPG, એકવાર ભારતમાં પહોંચ્યા પછી, ભારતમાં LPG કટોકટી થોડા દિવસો માટે ઓછી થશે? શું આ જહાજોમાં આગામી થોડા દિવસો માટે ભારતને ટકાવી રાખવા માટે પૂરતું LPG બોર્ડ પર છે, અથવા બોર્ડ પર LPG કોઈ તાત્કાલિક રાહત આપશે નહીં? શિવાલિક અને નંદા દેવી પર LPG વિશે સત્ય શું છે?
ભારત પહોચી રહ્યા છે જહાજો
ઈરાને 14 માર્ચે ભારતીય ફ્લેગ જહાજો, શિવાલિક અને નંદા દેવીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની પરવાનગી આપી હતી. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી નીકળ્યા પછી, બંને જહાજો ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. એક શિવાલિક, ભારતના મુન્દ્રા બંદર પર આવી રહ્યું છે, જ્યારે બીજું નંદા દેવી, ભારતના કંડલા બંદર પર ડોક કરી રહ્યું છે. બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના વિશેષ સચિવ રાજેશ કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, બંને જહાજો કુલ 92,700 મેટ્રિક ટન ગેસ લઈ આવે છે. આજે સાંજે 4.30 વાગ્યે પહોચી શકે છે.
આ ગેસ લગભગ 13 દિવસ માટે પૂરતો
આમાંથી, શિવાલિક આશરે 45,000 મેટ્રિક ટન ગેસ વહન કરે છે, જ્યારે નંદા દેવી 47,700 મેટ્રિક ટન વહન કરે છે. ભારતનો દૈનિક LPG વપરાશ આશરે 8,000 મેટ્રિક ટન છે. તેથી, બંને જહાજોના સંયુક્ત ગેસ વપરાશને ધ્યાનમાં લેતા, આ લગભગ 13 દિવસ માટે પૂરતો છે.
બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના વિશેષ સચિવ રાજેશ કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, કુલ 22 ભારતીય ઝંડાવાળા જહાજો હજુ પણ પર્સિયન ગલ્ફમાં ફસાયેલા છે. તેઓ હજુ સુધી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી બહાર નીકળ્યા નથી. તેથી, આ બે જહાજોમાંથી ગેસ કંઈ નોંધપાત્ર હાંસલ કરે તેવી શક્યતા નથી.
એ વાત સાચી છે કે ભારતીય ઉત્પાદનમાં 28 ટકાનો વધારો થયો છે, જે અગાઉના 1.158 મિલિયન ટન પ્રતિ માસ ઉત્પાદનથી આશરે 1.5 મિલિયન ટન પ્રતિ માસ થયું છે. આ કારણે, ભારત પોતે 15 દિવસ સુધી આરામથી ટકી શકે તેટલો ગેસ ઉત્પન્ન કરી રહ્યું છે. નીચે જણાવેલી જગ્યા પર મુદ્રામાં ડોક કરવામાં આવશે અને ખાલી કરવામાં આવશે.
વધુમાં, તાજેતરમાં ઇરાન દ્વારા બે જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જો ઇરાન ભારતીય જહાજોને સમાન માર્ગની મંજૂરી આપવા સંમત થાય, તો ભારતનો ગેસ પુરવઠો થોડા દિવસોમાં પુનઃસ્થાપિત થશે, અને બધી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે.
ભારતમાં LPG વપરાશ
સરકારી માહિતી અનુસાર, છેલ્લા 30 વર્ષમાં ભારતમાં વાર્ષિક LPG વપરાશ 6 ગણો વધ્યો છે. 1998-99માં માત્ર 446,000 મેટ્રિક ટનથી, તે 2025-26માં 2,754,000 મેટ્રિક ટન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. જો દૈનિક વપરાશમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે તો આ 7,500 ટન પ્રતિ દિવસ થાય છે. ગ્રામીણ ભારતમાં LPG વપરાશ શહેરી વિસ્તારો કરતાં ઓછો છે.
