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ડંકાની ચોટ પર આ તારીખો લખી રાખજો! ગુજરાતમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ, અંબાલાલની મોટી આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાનો વધુ એક સક્રિય રાઉન્ડ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર આગામી 7 દિવસ દરમિયાન રાજ્યભરમાં ગાજવીજ સાથે વ્યાપક વરસાદની સંભાવના છે. ખાસ કરીને 12 થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે, જેને પગલે તંત્ર દ્વારા ઓરેન્જ અને યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 11, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:21 PM IST
ડંકાની ચોટ પર આ તારીખો લખી રાખજો! ગુજરાતમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ, અંબાલાલની મોટી આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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