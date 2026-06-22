/ચોમાસા પહેલા આવ્યા સારા સમાચાર, નર્મદા ડેમની સપાટી 126.76 મીટર પહોંચી, ઉપરવાસમાંથી નવા પાણીની આવક

ગુજરાતમાં ભલે હજુ સત્તાવાર ચોમાસાની શરૂઆત થઈ નથી પરંતુ એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સરદાર સરોવર ડેમની સપાટીમાં વધારો થયો છે. ડેમના ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક વધી છે. મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વર અને ઈન્દિરાસાગર ડેમના પાવર હાઉસ પણ ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે. નર્મદા ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી 16755 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ છે.
ગુજરાત માટે સારા સમાચાર
ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાતા નર્મદા ડેમની સપાટીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ઉપરવાસમાંથી પાણી છોડાતા નર્મદા ડેમની સપાટીમાં વધારો થયો છે. નર્મદા ડેમમાં હાલ પાણીની સપાટી 126.79 મીટર છે. નર્મદા ડેમના CHPH પાવરહાઉસના ત્રણ યુનિટ ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં સિંચાઈ અને પીવાના પાણી માટે મુખ્ય કેનાલમાં 16223 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે.
57 ટકા ભરાયેલો છે નર્મદા ડેમ
નર્મદા ડેમથી કેનાલ દ્વારા રાજ્યભરમાં ખેતી અને પીવા માટે પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. તેવામાં ચોમાસા પહેલા નર્મદા ડેમની સપાટીમાં વધારો થવો સારા સમાચાર છે. આજે પણ નર્મદા ડેમ 57 ટકા ભરાયેલો છે. નર્મદા ડેમમાં કુલ 3324 MCM ક્યુસેક લાઇવ સ્ટોરેજ પાણી છે.