Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ચોમાસા પહેલા આવ્યા સારા સમાચાર, નર્મદા ડેમની સપાટી 126.76 મીટર પહોંચી, ઉપરવાસમાંથી નવા પાણીની આવક

ચોમાસા પહેલા આવ્યા સારા સમાચાર, નર્મદા ડેમની સપાટી 126.76 મીટર પહોંચી, ઉપરવાસમાંથી નવા પાણીની આવક

ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાતા નર્મદા ડેમમાં નવા પાણીની આવક થઈ રહી છે, જેથી ડેમની સપાટીમાં વધારો થયો છે. વરસાદ ખેંચાતા ખેતી અને પીવાના પાણી માટે ડેમમાંથી સતત પાણી પણ છોડવામાં આવી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 22, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:28 AM IST
ચોમાસા પહેલા આવ્યા સારા સમાચાર, નર્મદા ડેમની સપાટી 126.76 મીટર પહોંચી, ઉપરવાસમાંથી નવા પાણીની આવક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સુરત પોલીસને દેહવ્યાપારના અડ્ડા પર મોટી કાર્યવાહી, સાત મહિલાઓને મુક્ત કરાવી
surat police48 min ago
2
fifa world cup 20261 hr ago
3
Geneva Talks1 hr ago
4
fifa world cup 20261 hr ago
5
Healthy Skin1 hr ago