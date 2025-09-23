ગુજરાત ભાજપમાં જલ્દી આવશે ગુડ ન્યૂઝ! અમિત શાહની બેક ટુ બેક મીટિંગથી નવી ચર્ચા શરૂ થઈ
Amit Shah Gujarat Visit : અમિત શાહે સીઆર પાટીલના ઘરે કરેલી મુલાકાતથી ગુજરાતના રાજકારણમાં નવી ચર્ચા જગાવી છે, શું ભાજપને નવા પ્રદેશ પ્રમુખ મળશે
Trending Photos
Gujarat Cabinet Reshuffle : ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુજરાત પ્રવાસના પ્રથમ દિવસના પ્રવાસથી જે રીતે બેક ટુ બેક મીટિંગ કરી, તેનાથી ભલભલા રાજકીય દિગ્ગજોને આંચકો લાગ્યો છે. રાજકીય પંડિતો પણ ગોતા ખાઈ ગયા છે. હવે એક જ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે, ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રમુખની જાહેરાત ગમે ત્યારે થઈ શકે છે. અથવા તો મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર થશે. હવે જોવું એ રહ્યું કે બે માંથી પહેલા શું થશે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને રાજકારણના ચાણક્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કેન્દ્રીય મંત્રી હોવા છતાં, શાહ તેમના લોકસભા મતવિસ્તારની મુલાકાત લે છે જે ભાગ્યે જ કોઈ અન્ય નેતા દ્વારા જોવા મળે છે. નવરાત્રિ પહેલા ગુજરાતમાં પહોંચેલા અમિત શાહે સુરતમાં વળાંક લીધો છે, જેના કારણે રાજકીય દિગ્ગજો પણ મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે.
ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સીઆર પાટીલના ઘરે ગયા
ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના એક પગલાથી રાજકીય ચર્ચા ગરમાઈ ગઈ છે. શાહ રવિવારે સુરત પહોંચ્યા હતા અને કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સીઆર પાટીલના ઘરે ગયા હતા. અમિત શાહે સીઆર પાટીલના સમગ્ર પરિવાર સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ મુલાકાત કરી હતી, જે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે પણ સેવા આપે છે. અમિત શાહે પાટીલની માતા સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. સીઆર પાટીલના ઘરે આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલના અનુગામીની પસંદગી અટકી ગઈ છે. ગુજરાતના રાજકીય વર્તુળો લાંબા સમયથી દાવો કરી રહ્યા છે કે સીઆર પાટીલ અને અમિત શાહ વચ્ચેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે. જોકે, શાહના આ પગલાથી રાજકીય વિશ્લેષકો જ નહીં, પરંતુ અન્ય રાજકીય દિગ્ગજોને પણ આશ્ચર્ય થયું છે.
સાથે જ અમિત શાહે ટીકાકારોને સંદેશ આપ્યો છે કે જો તેઓ સુરતમાં હોય તો તેમને તેમના પક્ષના નેતાના ઘરે જવા માટે કોઈ ખચકાટ નથી. નવરાત્રિ પહેલા ગુજરાતમાં આવેલા અમિત શાહ સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદમાં અનેક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે.
‘ગુડ ન્યૂઝ’ ટૂંક સમયમાં આવી શકે છે
કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સીઆર પાટીલ ગુજરાતમાં ભાજપના સૌથી સફળ પ્રદેશ પ્રમુખ સાબિત થયા છે. તેમના નજીકના સાથીઓએ સંગઠનનો કબજો સંભાળી લીધો છે. ભાજપે ગુજરાતમાં જિલ્લા અને શહેર પ્રમુખોની નિમણૂંક કરી છે, પરંતુ રાષ્ટ્રીય પ્રમુખની જેમ પ્રદેશ પ્રમુખનો મુદ્દો પણ અટકેલો રહે છે. અમિત શાહની સુરતમાં સીઆર પાટીલના ઘરે મુલાકાતને સંબંધોમાં નવી ઉષ્મા તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સંગઠન ટૂંક સમયમાં નેતા શોધી શકે છે. સીઆર પાટીલના અનુગામી અંગેનો સસ્પેન્સ સમાપ્ત થઈ શકે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સુરત ગુજરાતમાં રાજકીય શક્તિ કેન્દ્ર રહ્યું છે. સીઆર પાટીલ હાલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી છે, જ્યારે સુરતના પાંચ ધારાસભ્યો ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં મંત્રી છે. એવી ચર્ચા છે કે નવા પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે.
નવી ટીમમાં સંકલન દેખાઈ શકે છે
ગુજરાતના રાજકીય વિશ્લેષકો કહે છે કે અમિત શાહ દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલ નેતા સંગઠનનો હવાલો સંભાળશે. શાહની સીઆર પાટીલના ઘરે મુલાકાત માત્ર એક મુલાકાત નથી, પરંતુ ઘણા રાજકીય સંદેશાઓ વહન કરે છે. શાહે બંને વચ્ચે અણબનાવ અથવા તણાવપૂર્ણ સંબંધોની અફવાઓ ફેલાવનારાઓને ચૂપ કરી દીધા છે. કેટલાક રાજકીય વિશ્લેષકો કહે છે કે સીઆર પાટીલના બધા સમર્થકો અને તેમના નજીકના લોકોને નવી ટીમમાં સમાવી શકાય છે. પરિણામે, જે પણ નવા પ્રમુખ બનશે તેમની પાસે એક સંકલિત ટીમ હોઈ શકે છે. પાટીલના નેતૃત્વમાં, ભાજપે 2022 ની ચૂંટણીમાં 182 બેઠકોમાંથી 156 બેઠકો જીતી, જે એક નવો રેકોર્ડ છે.
એક ફોટો ફ્રેમમાં દિગ્ગજ નેતાઓ
ગૃહમંત્રી અમિત શાહની સુરતની મુલાકાતે એક ફોટામાં બધા મોટા નામોને ભેગા કર્યા. સીઆર પાટીલથી અંતર જાળવી રાખનારા પૂર્ણેશ મોદી તેમની બાજુમાં ઉભા હતા. શાહની મુલાકાત દરમિયાન મેયર દક્ષણ મેવાણી, ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ અને કિશોરભાઈ કાનાણી બધા હાજર હતા. રાજકીય વર્તુળોમાં ઘણીવાર ચર્ચા થાય છે કે પૂર્ણેશ મોદી અને સીઆર પાટીલ વચ્ચેના સંબંધો સારા નથી, પરંતુ શાહની મુલાકાત દરમિયાન પાર્ટીના બધા સભ્યો એકસાથે હાજર હતા. પાટીલે પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. નવા પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક ન થવાને કારણે, રાજ્યની નવી ટીમ બનાવવામાં આવી નથી. જિલ્લાઓ અને શહેરોમાં ટીમોની રચના બાકી છે. અમિત શાહની સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદની મુલાકાત બાદ, ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે