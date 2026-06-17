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રાજ્યના APMC કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, ગુજરાત સરકારે બોનસ ચૂકવવાની આપી મંજૂરી; જાણો

APMC Employee Bonus: રાજ્યના APMC કર્મચારીઓના હિતાર્થે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સંવેદનશીલ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી ગુજરાતની 224 APMCના 3,000થી વધુ કર્મચારીઓને સીધો લાભ મળશે. સરકાર દ્વારા બજારના નિયમોનુસાર 40 ટકા મહેકમ ખર્ચની મર્યાદા ધરાવતી તમામ APMC કર્મચારીઓને બોનસ ચૂકવી શકશે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 17, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:51 PM IST
રાજ્યના APMC કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, ગુજરાત સરકારે બોનસ ચૂકવવાની આપી મંજૂરી; જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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રાજ્યના APMC કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, ગુજરાત સરકારે બોનસ ચૂકવવાની આપી મંજૂરી; જાણો
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