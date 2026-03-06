ક્રિકેટ ફેન્સ માટે ખુશખબર! વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચને પગલે મુંબઈ-અમદાવાદ વચ્ચે દોડશે બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેનો, જાણો શેડ્યૂલ
Indian Railways: અમદાવાદમાં 8 માર્ચ એટલે કે રવિવારે ફરી એકવાર T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ રમાવાની છે. નોંધનીય છે કે, ભારતે ઇંગ્લેન્ડને 7 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં શાનદાર એન્ટ્રી કરી છે. ત્યારે ક્રિકેટ ફેન્સ અને રેલવેના મુસાફરોની સુવિધા તથા વધતી મુસાફરીની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે મુંબઈ સેન્ટ્રલ અને અમદાવાદ વચ્ચે બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવશે.
- વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ માટે રેલવેએ જાહેર કર્યું સ્પેશિયલ ટ્રેનોનું શેડ્યૂલ
- મુંબઈથી આવનાર મુસાફરો સાથે ક્રિકેટ રસિકોને થશે મોટો ફાયદો
- આ વિશેષ ટ્રેનની વ્યવસ્થાથી ક્રિકેટ રસિકોને થશે સીધો ફાયદો
Indian Railways: T20 વર્લ્ડકપ 2026ની ફાઇનલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ રમાવાની છે. ત્યારે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા તથા વધતી મુસાફરીની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને એક મહત્ત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભારતીય રેલવે દ્વારા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ મેચને ધ્યાનમાં રાખીને ક્રિકેટ ફેન્સને મોટી ખુશખબર આપવામાં આવી છે. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુંબઇથી અમદાવાદ સુધી બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
પશ્ચિમ રેલવેના આ નિર્ણયથી ક્રિકેટ રસિકોને પણ ફાયદો થશે. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુંબઈ સેન્ટ્રલ અને અમદાવાદ વચ્ચે વિશેષ ભાડા પર બે સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવશે. 8 માર્ચે મેચ દરમિયાન 7, 8 અને 9 માર્ચે ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરાઈ હોવાથી ક્રિકેટ રસિકોને સીધો ફાયદો થશે. જેના કારણે મુંબઈથી આવનારા મુસાફરો અને ક્રિકેટ રસિકોને મોટો ફાયદો થશે.
ટ્રેનોની વિગત નીચે મુજબ છે:
1. ટ્રેન નં. 09027/09028 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–અમદાવાદ એસી સુપરફાસ્ટ તેજસ સ્પેશિયલ [02 ફેરા]
ટ્રેન નંબર 09027 મુંબઈ સેન્ટ્રલ – અમદાવાદ સ્પેશિયલ શનિવાર 7 માર્ચના રોજ મુંબઈ સેન્ટ્રલથી 23:45 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને બીજા દિવસે 08:30 કલાકે અમદાવાદ પહોંચશે.
તે જ રીતે, ટ્રેન નંબર 09028 અમદાવાદ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ સ્પેશિયલ સોમવાર 9 માર્ચના રોજ અમદાવાદથી 3 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને તે જ દિવસે 11:15 કલાકે મુંબઈ સેન્ટ્રલ પહોંચશે.
આ ટ્રેન બંને દિશામાં બોરીવલી, વાપી, સુરત, ભરૂચ અને વડોદરા સ્ટેશનો પર રોકાણ કરશે.આ ટ્રેનમાં ફર્સ્ટ એસી, એસી 2-ટિયર તથા એસી 3-ટિયર શ્રેણીના કોચ હશે.
2. ટ્રેન નંબર 09021/09022 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–અમદાવાદ એસી સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ [02 ફેરા]
ટ્રેન નંબર 09021 મુંબઈ સેન્ટ્રલ – અમદાવાદ સ્પેશિયલ રવિવાર 8 માર્ચના રોજ મુંબઈ સેન્ટ્રલથી 6:20 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને તે જ દિવસે 12:40 કલાકે અમદાવાદ પહોંચશે.
તે જ રીતે, ટ્રેન નંબર 09022 અમદાવાદ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ સ્પેશિયલ રવિવાર 8 માર્ચના રોજ અમદાવાદથી 15:10 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને તે જ દિવસે 21:45 કલાકે મુંબઈ સેન્ટ્રલ પહોંચશે.
આ ટ્રેન બંને દિશામાં બોરીવલી, વાપી, સુરત, ભરૂચ અને વડોદરા સ્ટેશનો પર રોકાણ કરશે. આ ટ્રેનમાં વિસ્ટાડોમ, એક્ઝિક્યુટિવ અનુભાવતી, એક્ઝિક્યુટિવ ચેરકાર તથા એસી ચેરકાર કોચ હશે.
