/ડાકોરના ભક્તો માટે ખુશીના સમાચાર : મનોરથના ભાવમાં કરાયેલા ભાવ વધારો મોકૂફ રખાયો

Dakor Temple Manorath Price Hike Taken Back : ડાકોરના મંદિર દ્વારા તાજેતરમાં મનોરથના ભાવમાં વધારો કરાયો હતો, ભારે વિરોધ થયા બાદ આખરે આ ભાવવધારો પાછો ખેંચાયો છે. આ વિશે ડાકોર મંદિરના ટ્રસ્ટી શું કહ્યું, અને મંદિરના પૂજારી સેવકે શું ચીમકી આપી જુઓ...
Kheda News નચિકેત મહેતા/ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોરમાં ભક્તો દ્વારા કરવામાં આવતા મનોરથનો ભાવમાં ચાર ગણો વધારો કરાયો છે. વિવિધ મનોરથોમાં કમિટી દ્વારા અચાનક જ લાગો વધારી દેતા ભક્તો તથા સેવક પૂજારીઓ રોષે ભરાયા હતા. ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા સોનાના શિખર ઉપર ચડાવવામાં આવતી ધજાના 600 રૂપિયાને બદલે 2500 રૂપિયા કરાયા હતા. ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા આ ભાવ વધારાને હાલ પૂરતો મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો છે. 15 તારીખે આ નિર્ણય બાબતમાં સેવક આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે. 15 મે ના દિવસે સમગ્ર બાબતને લઈ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
ડાકોર રણછોડજી મંદિરના ભક્તો માટે ખુશીના સમાચાર
સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર મંદિરમાં મનોરથોના ભાવ વધારો હાલ મોકૂફ કરવામાં આવ્યો છે. ડાકોર મંદિરમાં મનોરથોના ભાવ ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા ચાર ગણા કરવામાં આવ્યા હતા. ભાવ વધારા બાબતમાં સેવક પૂજારીઓ અને ભક્તોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. વિરોધ નોંધાતાની સાથે ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા સેવક પૂજારીઓ સાથે બેઠક કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીના નવનિયુક્ત ટ્રસ્ટી ગિરીશભાઈ દાણી હાજર રહ્યા હતા.
મનોરથોના ભાવ વધારાને બે મહિના માટે સ્થગિત કરાયો - ટ્રસ્ટી
નવનિયુક્ત ટ્રસ્ટી ગીરીશભાઈ દાણી દ્વારા સેવક પૂજારીઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ ચર્ચાના અંતે ટ્રસ્ટી ગિરીશભાઈ દાણીએ મીડિયાને માહિતી આપતા જણાવ્યુ હતું કે, મનોરથોના ભાવ વધારાને બે મહિના માટે સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે. આ ભાવ વધારો ડાકોરના વિકાસ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ડાકોરના રોડ રસ્તાની પરિસ્થિતિ આંખે વળગે તેવી છે.
બે મહિના બાદ ફરી ભાવ વધારો થશે તો અમે ભૂખ હડતાળ કરીશું
તો આ સમગ્ર બાબતને લઈ સેવક પૂજારી જગદીશ સેવકે જણાવ્યું કે, નવા નિમાયેલા ટ્રસ્ટીને કાંઈ જ ખબર નથી. ટ્રસ્ટીએ બે મહિનાનો સમય માગ્યો છે તે સમય દરમિયાન અમે અમારા સૂચનો રજૂ કરીશું. બે મહિના બાદ પણ જો મનોરથોના ભાવમાં વધારો થશે તો અમે ભૂખ હડતાલ પર બેસીશું.