ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratરાજ્યના ખેડૂતોને હાશકારો ! આ તારીખ સુધી નહીં બંધ થાય કેનાલ, જાણો

રાજ્યના ખેડૂતોને હાશકારો ! આ તારીખ સુધી નહીં બંધ થાય કેનાલ, જાણો

Farmer News: રાજ્યની અનેક કેનાલ ઉનાળાના સમયમાં બંધ થવાની હતી, સરકારે અલગ અલગ કેનાલમાં સાફ સફાઈ તથા સમારકામ માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, ત્યારે જે ખેડૂતોએ ઉનાળુ પાક છે, તેમને પાણી પાવાની તરલીફ પડવાની હતી, જો કે સરકાર દ્વારા રવિ પાક માટે પાણી ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ કેનલોમાં પાણી બંધ થશે નહીં.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:13 PM IST
રાજ્યના ખેડૂતોને હાશકારો ! આ તારીખ સુધી નહીં બંધ થાય કેનાલ, જાણો

Farmer News: રાજ્યના ખેડૂતોને રવિ સિઝનમાં સિંચાઇ માટે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ‌ે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. જેમાં આ તારીખ સુધી સિંચાઇ માટે જળ સંપત્તિ હેઠળ આવતી કેનાલમાંથી પાણી ચાલુ રાખવામાં આવશે, તેવું જળ સંપત્તિ મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું.

પાકને લણવામાં કે પાકવામાં પણ વાર થવાની શકયતાઓ

મંત્રીએ વધુ વિગતો આપતા કહ્યું હતું કે,રાજ્યમાં ગત ચોમાસું સમય કરતાં વહેલું શરૂ થવાની સાથે મોડું પૂર્ણ થયું હતું. આ ઉપરાંત પાછળના કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોનો ખરીફ પાક મોટાભાગે નિષ્ફળ ગયો હતો. જ્યારે ચોમાસુ લંબાવવાના કારણે શિયાળાની સીઝનની વાવણી મોડી થઈ શકી હતી. જેથી આ વર્ષે શિયાળાની સીઝનની પાકને લણવામાં કે પાકવામાં પણ વાર થવાની શકયતાઓ છે. 

સામાન્ય રીતે શિયાળાની સીઝન માટે જે તે વર્ષના ફેબ્રુઆરી માસના અંત સુધીમાં જળ સંપત્તિ હેઠળની કેનાલમાં સિંચાઇ માટે પાણી આપવામાં આવે છે. આ પરિસ્થિતિઓ ધ્યાને લઈ ખેડૂત આગેવાનો દ્વારા રવિ સિઝનનું પાણી માર્ચ અને એપ્રિલમાં પણ ચાલુ રાખવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.

30 એપ્રિલ 2026 સુધી કેનાલમાંથી પાણી ચાલુ રાખવા નિર્ણય

આ બાબતે 11 માર્ચ 2026ના રોજ હાઈ લેવલની બેઠકમાં ચર્ચા થઈ હતી, તેમાં નક્કી થયા મુજબ હાલના વર્ષમાં રવિ સીઝન પાછળ લંબાયેલ હોવાથી પીવાના પાણી અને અન્ય જરૂરીયાતને ધ્યાને લઈ ખેડૂતોના હિતમાં રવિ સીઝન માટે આગામી 30 એપ્રિલ 2026 સુધી સિંચાઇ માટે જળ સંપત્તિ હેઠળ આવતી કેનાલમાંથી પાણી ચાલુ રાખવા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે‌.

