ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, મોંઘવારી ભથ્થામાં કરાયો આટલો વધારો; જાણો ક્યારથી મળશે?
DA Hike: ગુજરાતના લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્ય સરકારે કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. ગુજરાત સરકારે કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 2 ટકાનો વધારો (DA Hike) કર્યો છે. આ સાથે જ હવે મોંઘવારી ભથ્થું 60 ટકાએ પહોંચી ગયું છે.
- રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર
- કર્મચારીઓના DAમાં 2 ટકાનો કરાયો વધારો
- મોંઘવારી ભથ્થું 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થયું
Trending Photos
DA Hike: સરકારી કર્મચારીઓને માટે એક આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે, જે અંતર્ગત હવે કર્મચારીઓના ડીએમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સરકારે કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 2 ટકાનો વધારો (DA Hike) કર્યો છે. રાજ્ય સરકારના નિર્ણય મુજબ, કર્મચારીઓને અત્યાર સુધી મળતા 58% મોંઘવારી ભથ્થામાં 2%નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ વધારા સાથે હવે કર્મચારીઓને તેમના મૂળ પગારના 60% લેખે મોંઘવારી ભથ્થું મળવાપાત્ર થશે. આ નિર્ણયથી રાજ્યના લાખો પરિવારોની આવકમાં સીધો વધારો જોવા મળશે.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, મોંઘવારી ભથ્થાનો આ વધારો 1 જાન્યુઆરી 2026થી અમલી ગણવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે, કર્મચારીઓને જાન્યુઆરીથી એપ્રિલ સુધી છેલ્લા 4 મહિનાનું બાકી નીકળતું મોંઘવારી ભથ્થું પણ તફાવતની રકમ તરીકે ચૂકવવામાં આવશે. જાન્યુઆરી 2026થી એપ્રિલ 2026 સુધીની રકમની ચૂકવણી ઠરાવ પ્રસિદ્ધ થયા બાદ મે માસના પગારની સાથે જ એટલે કે જૂન 2026માં એક સાથે રોકડમાં કરી દેવામાં આવશે. આ સાથે જ રાજ્યના નિવૃત્ત પેન્શનરોને પણ આ વધારાનો લાભ સમાન ધોરણે મળવાપાત્ર રહેશે.
કોને કોને લાગુ પડશે?
રાજ્ય સરકાર અને પંચાયતના તમામ કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ તેમજ સરકાર તરફથી સહાય મેળવતી ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ સંસ્થાઓના કર્મચારીઓને પણ આ મોંઘવારી ભથ્થાનો લાભ આપવામાં આવશે. ખાસ કરીને જે કર્મચારીઓને સાતમા પગારપંચ મુજબ પગાર સુધારણાનો લાભ મળે છે, તે તમામ માટે આ નવી જાહેરાત લાગુ પડશે.
ભથ્થાની ગણતરી બાબતે સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, જો ચૂકવણીમાં 50 પૈસા કે તેથી વધુ રકમ આવતી હોય તો તેને પૂરા એક રૂપિયા તરીકે ગણતરીમાં લેવામાં આવશે, જ્યારે 50 પૈસાથી ઓછી રકમને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. આમ રાજ્ય સરકારના આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયથી મે મહિનાના અંતે સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળશે, જે તેમને મોંઘવારી સામે લડવામાં મદદરૂપ થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે